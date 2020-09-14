19
Селлин
Кьелл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Tega GeorgeНападающий
-
14 Havard ThunНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Youseff Chaib
|3
|0.2
|2.
|Lasse Nordaas
|3
|0.2
|3.
|Селлин Кьелл
|2
|0.13
|4.
|Сандмоен Бреде
|2
|0.13
|5.
|Tega George
|2
|0.13
|6.
|Mats Andre Kaland
|2
|0.13
|7.
|Бьорккьяер Сверре
|1
|0.07
|8.
|Mahmoud Al Laham
|1
|0.07
|9.
|Hasan Kurucay
|1
|0.07
|10.
|Torje Naustdal
|1
|0.07
|11.
|Magnus Tvedte
|1
|0.07
|12.
|Morten Bjoerlo
|0
|0
|13.
|Havard Thun
|0
|0
|14.
|Morten Renaa Olsen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педерсен Маркус
|8 (2)
|0.53
|2.
|Свендсен Тобиас
|5
|0.33
|3.
|Jonas Enkerud
|3
|0.2
|4.
|Матланд Йо-Нимо
|3 (1)
|0.2
|5.
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.13
|6.
|Steffen Skogvang Pedersen
|1
|0.07
|7.
|Ruben Alegre Guerro
|0
|0
|8.
|Markus Solbakken
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Simen Lillevik Kjellevold
|3
|0
|2.
|Torje Naustdal
|3
|0
|3.
|Morten Bjoerlo
|2
|0
|4.
|Hasan Kurucay
|2
|0
|5.
|Magnus Tvedte
|2
|0
|6.
|Paal Steffen Andresen
|0
|1
|7.
|Kristian Jahr
|1
|0
|8.
|Селлин Кьелл
|1
|0
|9.
|Mats Andre Kaland
|1
|0
|10.
|Mustafa Achrifi
|1
|0
|11.
|Youseff Chaib
|1
|0
|12.
|Lasse Nordaas
|1
|0
|13.
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Маркус
|5
|1
|2.
|Йонсен Ларс-Гуннар
|3
|0
|3.
|Свендсен Тобиас
|3
|0
|4.
|Lars Jendal
|3
|0
|5.
|Ruben Alegre Guerro
|2
|0
|6.
|Странде Кристиан
|2
|0
|7.
|Anders Dieserud
|2
|0
|8.
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|9.
|Steffen Skogvang Pedersen
|1
|0
|10.
|Markus Solbakken
|1
|0
|11.
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёммен
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|Хам-Кам
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: + = -Согндаль 3:0 Стрёммен Стрёммен 5:2 Дьерв Лиллестрём 1:0 Стрёммен Ранхейм 5:1 Стрёммен
Стрёммен 2:2 Нест-Сотра Конгсвингер 2:1 Стрёммен Стрёммен 2:1 Гроруд Рёуфосс 1:1 Стрёммен Стрёммен 4:0 Санднес Схьёрдал-Блинк 2:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 Осане Тромсё 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:1 КФУМ Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 КФУМ Хам-Кам 1:2 Стрёммен Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -Хам-Кам 0:1 Рёуфосс Схьёрдал-Блинк 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 0:2 Тромсё Санднес 1:2 Хам-Кам
Хам-Кам 1:1 Гроруд Осане 2:2 Хам-Кам Согндаль 4:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Ранхейм Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Хам-Кам: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|2.
|Ранхейм
|14
|9
|0
|5
|41 - 25
|27
|3.
|Согндаль
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|4.
|Санднес
|14
|7
|3
|4
|22 - 26
|24
|5.
|Лиллестрём
|14
|6
|5
|3
|20 - 15
|23
|6.
|Осане
|14
|6
|4
|4
|27 - 19
|22
|7.
|Гроруд
|14
|5
|5
|4
|21 - 18
|20
|8.
|Схьёрдал-Блинк
|14
|5
|4
|5
|23 - 23
|19
|9.
|Рёуфосс
|14
|4
|5
|5
|20 - 20
|17
|10.
|КФУМ
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|11.
|Дьерв
|14
|3
|6
|5
|22 - 31
|15
|12.
|Стрёммен
|0:0
|15
|4
|3
|8
|19 - 28
|15
|13.
|Улленсакер-Киса
|14
|3
|5
|6
|24 - 28
|14
|14.
|Конгсвингер
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|15.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Хам-Кам
|0:0
|15
|2
|5
|8
|22 - 31
|11
|17.
|Oeygarden FK
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0