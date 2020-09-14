  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Стрёммен
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Хам-Кам
0' 11'
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
5
Бьорккьяер
Сверре
58
Hasan
Kurucay
4
Kristian
Jahr
3
Morten
Renaa
Olsen
16
Сандмоен
Бреде
11
Morten
Bjoerlo
6
Torje
Naustdal
22
Martin
Andre
Sjoelstad
19
Селлин
Кьелл
15
Youseff
Chaib
1
Lars
Jendal
5
Steinar
Stroemnes
15
Vetle
Skjaervik
17
Странде
Кристиан
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
8
Markus
Solbakken
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
13
Ruben
Alegre
Guerro
16
Anders
Dieserud
99
Акинйеми
Аделеке
21
Свендсен
Тобиас
Стрёммен
Хам-Кам

Бомбардиры внутри турнира

Стрёммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Youseff Chaib 3 0.2
2. Lasse Nordaas 3 0.2
3. Селлин Кьелл 2 0.13
4. Сандмоен Бреде 2 0.13
5. Tega George 2 0.13
6. Mats Andre Kaland 2 0.13
7. Бьорккьяер Сверре 1 0.07
8. Mahmoud Al Laham 1 0.07
9. Hasan Kurucay 1 0.07
10. Torje Naustdal 1 0.07
11. Magnus Tvedte 1 0.07
12. Morten Bjoerlo 0 0
13. Havard Thun 0 0
14. Morten Renaa Olsen 0 0
Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педерсен Маркус 8 (2) 0.53
2. Свендсен Тобиас 5 0.33
3. Jonas Enkerud 3 0.2
4. Матланд Йо-Нимо 3 (1) 0.2
5. Kristian Loenstad Onsrud 2 0.13
6. Steffen Skogvang Pedersen 1 0.07
7. Ruben Alegre Guerro 0 0
8. Markus Solbakken 0 0

Карточки

Стрёммен
# Игрок      
1. Simen Lillevik Kjellevold 3 0
2. Torje Naustdal 3 0
3. Morten Bjoerlo 2 0
4. Hasan Kurucay 2 0
5. Magnus Tvedte 2 0
6. Paal Steffen Andresen 0 1
7. Kristian Jahr 1 0
8. Селлин Кьелл 1 0
9. Mats Andre Kaland 1 0
10. Mustafa Achrifi 1 0
11. Youseff Chaib 1 0
12. Lasse Nordaas 1 0
13. Martin Andre Sjoelstad 1 0
Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 5 1
2. Йонсен Ларс-Гуннар 3 0
3. Свендсен Тобиас 3 0
4. Lars Jendal 3 0
5. Ruben Alegre Guerro 2 0
6. Странде Кристиан 2 0
7. Anders Dieserud 2 0
8. Vetle Skjaervik 2 0
9. Steffen Skogvang Pedersen 1 0
10. Markus Solbakken 1 0
11. Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёммен 5.26% (1) 15.79% (3) 26.32% (5) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3)
 Хам-Кам 9.09% (2) 9.09% (2) 31.82% (7) 18.18% (4) 9.09% (2) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: + = -
Согндаль 3:0 Стрёммен Стрёммен 5:2 Дьерв Лиллестрём 1:0 Стрёммен Ранхейм 5:1 Стрёммен
Стрёммен 2:2 Нест-Сотра Конгсвингер 2:1 Стрёммен Стрёммен 2:1 Гроруд Рёуфосс 1:1 Стрёммен Стрёммен 4:0 Санднес Схьёрдал-Блинк 2:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 Осане Тромсё 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:1 КФУМ Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 КФУМ Хам-Кам 1:2 Стрёммен Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -
Хам-Кам 0:1 Рёуфосс Схьёрдал-Блинк 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 0:2 Тромсё Санднес 1:2 Хам-Кам
Хам-Кам 1:1 Гроруд Осане 2:2 Хам-Кам Согндаль 4:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Ранхейм Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Хам-Кам: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Хам-Кам 1:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:0 Хам-Кам Первый дивизион Стрёммен 3:2 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 3:2 Стрёммен Первый дивизион
Стрёммен 6:1 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 1:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:2 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:4 Хам-Кам Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 14 10 2 2 24 - 10 32
2. Ранхейм 14 9 0 5 41 - 25 27
3. Согндаль 14 8 3 3 32 - 17 27
4. Санднес 14 7 3 4 22 - 26 24
5. Лиллестрём 14 6 5 3 20 - 15 23
6. Осане 14 6 4 4 27 - 19 22
7. Гроруд 14 5 5 4 21 - 18 20
8. Схьёрдал-Блинк 14 5 4 5 23 - 23 19
9. Рёуфосс 14 4 5 5 20 - 20 17
10. КФУМ 14 4 5 5 17 - 19 17
11. Дьерв 14 3 6 5 22 - 31 15
12. Стрёммен 0:0 15 4 3 8 19 - 28 15
13. Улленсакер-Киса 14 3 5 6 24 - 28 14
14. Конгсвингер 14 3 4 7 14 - 23 13
15. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
16. Хам-Кам 0:0 15 2 5 8 22 - 31 11
17. Oeygarden FK 1 0 0 1 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Стрёммен
Ничья
Хам-Кам
2.25
3.65
3.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стрёммен 0:0 Хам-Кам онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.55 3.12
2.25 3.65 2.85

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.34 1.28 2.16 1.65 1.73 2.09 1.47 2.83 1.21 4.30 1.17 4.65 1.05 7.90
4.14 1.20 3.34 1.29 2.20 1.61 1.74 2.00 1.48 2.50 1.24 3.72 1.18 4.39 1.07 7.12 1.06 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.34 2.23 1.64 1.55 2.42 1.24 3.96
3.21 1.31 2.22 1.60 1.54 2.35 1.20 4.14 1.14 5.06
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.24 1.33 1.83 1.95 1.37 3.04

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.56 2.30
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный