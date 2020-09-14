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  3. Норвегия
Стрёммен
3:0
Конец матча

Стадион:
Хам-Кам
0'
1:0
37' Гол
Селлин Кьелл
39' Желтая карточка
Kristian Loenstad Onsrud
2:0
51' Пенальти
Youseff Chaib
66' Желтая карточка
Morten Bjoerlo
3:0
75' Гол
Селлин Кьелл
78' Желтая карточка
Ruben Alegre Guerro
90'+4
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
5
Бьорккьяер
Сверре
58
Hasan
Kurucay
4
Kristian
Jahr
22
Martin
Andre
Sjoelstad
16
Сандмоен
Бреде
11
Morten
Bjoerlo
6
Torje
Naustdal
15
Youseff
Chaib
19
Селлин
Кьелл
3
Morten
Renaa
Olsen
1
Lars
Jendal
5
Steinar
Stroemnes
15
Vetle
Skjaervik
17
Странде
Кристиан
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
8
Markus
Solbakken
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
13
Ruben
Alegre
Guerro
16
Anders
Dieserud
99
Акинйеми
Аделеке
21
Свендсен
Тобиас
Стрёммен
4-3-3
Хам-Кам
3-4-3

Ход матча

35'
 
Erik Olaf Krohnstad
Steinar Stroemnes
37'
Селлин Кьелл
(Бьорккьяер Сверре)
1:0
39'
 
Kristian Loenstad Onsrud
51'
Youseff Chaib
2:0
66'
Morten Bjoerlo
 
67'
 
Sebastian Pedersen II
Anders Dieserud
75'
Селлин Кьелл
3:0
78'
 
Ruben Alegre Guerro
79'
Tega George
Martin Andre Sjoelstad
 
81'
 
Sander Eng Strand
Ruben Alegre Guerro
81'
 
Emil Sildnes
Акинйеми Аделеке
81'
 
William Moan Mikalsen
Steffen Skogvang Pedersen
82'
Mats Andre Kaland
Селлин Кьелл
 
83'
Lasse Nordaas
Сандмоен Бреде
 

Бомбардиры внутри турнира

Стрёммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селлин Кьелл 4 0.27
2. Youseff Chaib 4 (1) 0.27
3. Lasse Nordaas 3 0.2
4. Сандмоен Бреде 2 0.13
5. Tega George 2 0.13
6. Mats Andre Kaland 2 0.13
7. Бьорккьяер Сверре 1 0.07
8. Mahmoud Al Laham 1 0.07
9. Hasan Kurucay 1 0.07
10. Torje Naustdal 1 0.07
11. Magnus Tvedte 1 0.07
12. Morten Bjoerlo 0 0
13. Havard Thun 0 0
14. Morten Renaa Olsen 0 0
Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педерсен Маркус 8 (2) 0.53
2. Свендсен Тобиас 5 0.33
3. Jonas Enkerud 3 0.2
4. Матланд Йо-Нимо 3 (1) 0.2
5. Kristian Loenstad Onsrud 2 0.13
6. Steffen Skogvang Pedersen 1 0.07
7. Ruben Alegre Guerro 0 0
8. Markus Solbakken 0 0

Карточки

Стрёммен
# Игрок      
1. Simen Lillevik Kjellevold 3 0
2. Morten Bjoerlo 3 0
3. Torje Naustdal 3 0
4. Hasan Kurucay 2 0
5. Magnus Tvedte 2 0
6. Paal Steffen Andresen 0 1
7. Kristian Jahr 1 0
8. Селлин Кьелл 1 0
9. Mats Andre Kaland 1 0
10. Mustafa Achrifi 1 0
11. Youseff Chaib 1 0
12. Lasse Nordaas 1 0
13. Martin Andre Sjoelstad 1 0
Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 5 1
2. Йонсен Ларс-Гуннар 3 0
3. Ruben Alegre Guerro 3 0
4. Свендсен Тобиас 3 0
5. Lars Jendal 3 0
6. Странде Кристиан 2 0
7. Anders Dieserud 2 0
8. Vetle Skjaervik 2 0
9. Steffen Skogvang Pedersen 1 0
10. Kristian Loenstad Onsrud 1 0
11. Markus Solbakken 1 0
12. Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёммен 4.55% (1) 13.64% (3) 27.27% (6) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3)
 Хам-Кам 9.09% (2) 9.09% (2) 31.82% (7) 18.18% (4) 9.09% (2) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: + = -
Согндаль 3:0 Стрёммен Стрёммен 5:2 Дьерв Лиллестрём 1:0 Стрёммен Ранхейм 5:1 Стрёммен
Стрёммен 2:2 Нест-Сотра Конгсвингер 2:1 Стрёммен Стрёммен 2:1 Гроруд Рёуфосс 1:1 Стрёммен Стрёммен 4:0 Санднес Схьёрдал-Блинк 2:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 Осане Тромсё 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:1 КФУМ Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 КФУМ Хам-Кам 1:2 Стрёммен Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -
Хам-Кам 0:1 Рёуфосс Схьёрдал-Блинк 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 0:2 Тромсё Санднес 1:2 Хам-Кам
Хам-Кам 1:1 Гроруд Осане 2:2 Хам-Кам Согндаль 4:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Ранхейм Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Хам-Кам: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Хам-Кам 1:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:0 Хам-Кам Первый дивизион Стрёммен 3:2 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 3:2 Стрёммен Первый дивизион
Стрёммен 6:1 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 1:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:2 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:4 Хам-Кам Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 14 10 2 2 24 - 10 32
2. Согндаль 1:0 15 9 3 3 33 - 17 30
3. Ранхейм 1:2 15 9 0 6 42 - 27 27
4. Санднес 3:2 15 8 3 4 25 - 28 27
5. Осане 1:0 15 7 4 4 28 - 19 25
6. Лиллестрём 14 6 5 3 20 - 15 23
7. Гроруд 1:0 15 6 5 4 22 - 18 23
8. КФУМ 1:0 15 5 5 5 18 - 19 20
9. Схьёрдал-Блинк 2:3 15 5 4 6 25 - 26 19
10. Стрёммен 15 5 2 8 22 - 28 17
11. Рёуфосс 0:1 15 4 5 6 20 - 21 17
12. Улленсакер-Киса 2:1 15 4 5 6 26 - 29 17
13. Дьерв 0:1 15 3 6 6 22 - 32 15
14. Конгсвингер 0:1 15 3 4 8 14 - 24 13
15. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
16. Хам-Кам 15 2 4 9 22 - 34 10
17. Oeygarden FK 0:1 2 0 0 2 1 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Kristian Loenstad Onsrud получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Селлин Кьелл бьет в цель!
  • 35'
    Стейнар Стромнес уходит с поля. Erik Olaf Krohnstad выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.55 3.12
2.25 3.65 2.85

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.34 1.28 2.16 1.65 1.73 2.09 1.47 2.83 1.21 4.30 1.17 4.65 1.05 7.90
4.14 1.20 3.34 1.29 2.20 1.61 1.74 2.00 1.48 2.50 1.24 3.72 1.18 4.39 1.07 7.12 1.06 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.34 2.23 1.64 1.55 2.42 1.24 3.96
3.21 1.31 2.22 1.60 1.54 2.35 1.20 4.14 1.14 5.06
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.24 1.33 1.83 1.95 1.37 3.04

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.56 2.30
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