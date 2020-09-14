1:0
37' ГолСеллин Кьелл
39' Желтая карточкаKristian Loenstad Onsrud
2:0
51' ПенальтиYouseff Chaib
66' Желтая карточкаMorten Bjoerlo
3:0
75' ГолСеллин Кьелл
78' Желтая карточкаRuben Alegre Guerro
19
Селлин
Кьелл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Tega GeorgeНападающий
-
14 Havard ThunНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
Ход матча
37'
51'
2:0
66'
75'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селлин Кьелл
|4
|0.27
|2.
|Youseff Chaib
|4 (1)
|0.27
|3.
|Lasse Nordaas
|3
|0.2
|4.
|Сандмоен Бреде
|2
|0.13
|5.
|Tega George
|2
|0.13
|6.
|Mats Andre Kaland
|2
|0.13
|7.
|Бьорккьяер Сверре
|1
|0.07
|8.
|Mahmoud Al Laham
|1
|0.07
|9.
|Hasan Kurucay
|1
|0.07
|10.
|Torje Naustdal
|1
|0.07
|11.
|Magnus Tvedte
|1
|0.07
|12.
|Morten Bjoerlo
|0
|0
|13.
|Havard Thun
|0
|0
|14.
|Morten Renaa Olsen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педерсен Маркус
|8 (2)
|0.53
|2.
|Свендсен Тобиас
|5
|0.33
|3.
|Jonas Enkerud
|3
|0.2
|4.
|Матланд Йо-Нимо
|3 (1)
|0.2
|5.
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.13
|6.
|Steffen Skogvang Pedersen
|1
|0.07
|7.
|Ruben Alegre Guerro
|0
|0
|8.
|Markus Solbakken
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Simen Lillevik Kjellevold
|3
|0
|2.
|Morten Bjoerlo
|3
|0
|3.
|Torje Naustdal
|3
|0
|4.
|Hasan Kurucay
|2
|0
|5.
|Magnus Tvedte
|2
|0
|6.
|Paal Steffen Andresen
|0
|1
|7.
|Kristian Jahr
|1
|0
|8.
|Селлин Кьелл
|1
|0
|9.
|Mats Andre Kaland
|1
|0
|10.
|Mustafa Achrifi
|1
|0
|11.
|Youseff Chaib
|1
|0
|12.
|Lasse Nordaas
|1
|0
|13.
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Маркус
|5
|1
|2.
|Йонсен Ларс-Гуннар
|3
|0
|3.
|Ruben Alegre Guerro
|3
|0
|4.
|Свендсен Тобиас
|3
|0
|5.
|Lars Jendal
|3
|0
|6.
|Странде Кристиан
|2
|0
|7.
|Anders Dieserud
|2
|0
|8.
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|9.
|Steffen Skogvang Pedersen
|1
|0
|10.
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|11.
|Markus Solbakken
|1
|0
|12.
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёммен
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|Хам-Кам
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: + = -Согндаль 3:0 Стрёммен Стрёммен 5:2 Дьерв Лиллестрём 1:0 Стрёммен Ранхейм 5:1 Стрёммен
Стрёммен 2:2 Нест-Сотра Конгсвингер 2:1 Стрёммен Стрёммен 2:1 Гроруд Рёуфосс 1:1 Стрёммен Стрёммен 4:0 Санднес Схьёрдал-Блинк 2:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 Осане Тромсё 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:1 КФУМ Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 КФУМ Хам-Кам 1:2 Стрёммен Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -Хам-Кам 0:1 Рёуфосс Схьёрдал-Блинк 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 0:2 Тромсё Санднес 1:2 Хам-Кам
Хам-Кам 1:1 Гроруд Осане 2:2 Хам-Кам Согндаль 4:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Ранхейм Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Хам-Кам: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|2.
|Согндаль
|1:0
|15
|9
|3
|3
|33 - 17
|30
|3.
|Ранхейм
|1:2
|15
|9
|0
|6
|42 - 27
|27
|4.
|Санднес
|3:2
|15
|8
|3
|4
|25 - 28
|27
|5.
|Осане
|1:0
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|6.
|Лиллестрём
|14
|6
|5
|3
|20 - 15
|23
|7.
|Гроруд
|1:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|8.
|КФУМ
|1:0
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|9.
|Схьёрдал-Блинк
|2:3
|15
|5
|4
|6
|25 - 26
|19
|10.
|Стрёммен
|15
|5
|2
|8
|22 - 28
|17
|11.
|Рёуфосс
|0:1
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|12.
|Улленсакер-Киса
|2:1
|15
|4
|5
|6
|26 - 29
|17
|13.
|Дьерв
|0:1
|15
|3
|6
|6
|22 - 32
|15
|14.
|Конгсвингер
|0:1
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Хам-Кам
|15
|2
|4
|9
|22 - 34
|10
|17.
|Oeygarden FK
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0