Конгсвингер
0:0
Конец матча
Стадион: Гьемселунд
Согндаль
39' Желтая карточкаСкагестад Эдвард
48' Желтая карточкаMathias Blaarud
70' Желтая карточкаБрендсред Маркус
20
Even
Bydal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
39'
48'
70'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|5 (2)
|0.38
|2.
|Simon Marklund
|3
|0.23
|3.
|Ludvig Langrekken
|2
|0.15
|4.
|Jonas Roenningen
|1
|0.08
|5.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0.08
|6.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.08
|7.
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Hoven
|7
|0.54
|2.
|Тотлэнд Томас
|4
|0.31
|3.
|Alioune Ndour
|4
|0.31
|4.
|Daniel Eid
|3
|0.23
|5.
|Mathias Blaarud
|3
|0.23
|6.
|Endre Kupen
|3
|0.23
|7.
|Брендсред Маркус
|2
|0.15
|8.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1
|0.08
|9.
|Ховен Андреас
|1
|0.08
|10.
|Хельгесен Эйвинн
|1
|0.08
|11.
|Tomas Kristoffersen
|0
|0
|12.
|Стейринг Пер-Магнус
|0
|0
|13.
|Йенсен Сикстен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Christian Roeer
|3
|1
|2.
|Harald Holter
|4
|0
|3.
|Скагестад Эдвард
|3
|0
|4.
|Simon Marklund
|3
|0
|5.
|Ludvig Langrekken
|3
|0
|6.
|Victor Grodaas
|2
|0
|7.
|Daniel Lysgaard
|2
|0
|8.
|Яласто Вилле
|1
|0
|9.
|Eirik Maeland
|1
|0
|10.
|Jonas Roenningen
|1
|0
|11.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|12.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Огбу Иго
|5
|0
|2.
|Mathias Blaarud
|4
|0
|3.
|Tomas Kristoffersen
|3
|0
|4.
|Тотлэнд Томас
|3
|0
|5.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|3
|0
|6.
|Daniel Eid
|2
|0
|7.
|Фей Рензе
|1
|0
|8.
|Брендсред Маркус
|1
|0
|9.
|Axel Kryger
|1
|0
|10.
|Eirik Lereng
|1
|0
|11.
|Anders Johannessen Nord
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Конгсвингер
|15.38% (2)
|0
|0
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|Согндаль
|27.59% (8)
|6.9% (2)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|27.59% (8)
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен
Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль
Согндаль Последние 20 матчей: + = -Согндаль 2:0 Нест-Сотра Тромсё 2:2 Согндаль Согндаль 4:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль
Согндаль 4:2 Хам-Кам Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
Согндаль: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|2.
|Ранхейм
|13
|9
|0
|4
|40 - 22
|27
|3.
|Согндаль
|13
|7
|3
|3
|29 - 17
|24
|4.
|Санднес
|13
|6
|3
|4
|21 - 26
|21
|5.
|Лиллестрём
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|6.
|Осане
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|7.
|Гроруд
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|8.
|Схьёрдал-Блинк
|13
|5
|3
|5
|22 - 22
|18
|9.
|КФУМ
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|10.
|Дьерв
|2:5
|13
|3
|6
|4
|21 - 26
|15
|11.
|Стрёммен
|5:2
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|12.
|Рёуфосс
|13
|3
|5
|5
|19 - 20
|14
|13.
|Конгсвингер
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|14.
|Улленсакер-Киса
|13
|2
|5
|6
|18 - 27
|11
|15.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Хам-Кам
|13
|2
|4
|7
|22 - 30
|10