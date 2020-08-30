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  3. Норвегия
Конгсвингер
0:0
Конец матча

Стадион:
Согндаль
0'
39' Желтая карточка
Скагестад Эдвард
48' Желтая карточка
Mathias Blaarud
70' Желтая карточка
Брендсред Маркус
90' Желтая карточка
 90'+5
31
Andreas
Smedplass
6
Яласто
Вилле
25
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
28
Jonas
Roenningen
16
Harald
Holter
20
Even
Bydal
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
2
Fredrik
Mani
Paalerud
11
Simon
Marklund
9
Adem
Gueven
1
Фей
Рензе
6
Axel
Kryger
30
Огбу
Иго
4
Росет
Мартин-Уве
2
Тотлэнд
Томас
7
Sivert
Heggheim
Mannsverk
17
Mathias
Blaarud
5
Daniel
Eid
24
Йенсен
Сикстен
20
Брендсред
Маркус
18
Kristoffer
Hoven
Конгсвингер
3-5-2
Согндаль
3-4-3

Ход матча

39'
Скагестад Эдвард
 
48'
 
Mathias Blaarud
56'
 
Стейринг Пер-Магнус
Росет Мартин-Уве
60'
Martin Tangen Vinjor
Mathias Berg Gjerstroem
 
70'
 
Брендсред Маркус
73'
 
Anders Johannessen Nord
Йенсен Сикстен
78'
 
Endre Kupen
Брендсред Маркус
78'
 
Tomas Kristoffersen
Sivert Heggheim Mannsverk
80'
Markus Aanesland
Simon Marklund
 
80'
Ludvig Langrekken
Adem Gueven
 
90'
 

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 5 (2) 0.38
2. Simon Marklund 3 0.23
3. Ludvig Langrekken 2 0.15
4. Jonas Roenningen 1 0.08
5. Fredrik Mani Paalerud 1 0.08
6. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.08
7. Martin Tangen Vinjor 0 0
Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Hoven 7 0.54
2. Тотлэнд Томас 4 0.31
3. Alioune Ndour 4 0.31
4. Daniel Eid 3 0.23
5. Mathias Blaarud 3 0.23
6. Endre Kupen 3 0.23
7. Брендсред Маркус 2 0.15
8. Sivert Heggheim Mannsverk 1 0.08
9. Ховен Андреас 1 0.08
10. Хельгесен Эйвинн 1 0.08
11. Tomas Kristoffersen 0 0
12. Стейринг Пер-Магнус 0 0
13. Йенсен Сикстен 0 0

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Christian Roeer 3 1
2. Harald Holter 4 0
3. Скагестад Эдвард 3 0
4. Simon Marklund 3 0
5. Ludvig Langrekken 3 0
6. Victor Grodaas 2 0
7. Daniel Lysgaard 2 0
8. Яласто Вилле 1 0
9. Eirik Maeland 1 0
10. Jonas Roenningen 1 0
11. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
12. Dong-Wan Gang 1 0
Согндаль
# Игрок      
1. Огбу Иго 5 0
2. Mathias Blaarud 4 0
3. Tomas Kristoffersen 3 0
4. Тотлэнд Томас 3 0
5. Sivert Heggheim Mannsverk 3 0
6. Daniel Eid 2 0
7. Фей Рензе 1 0
8. Брендсред Маркус 1 0
9. Axel Kryger 1 0
10. Eirik Lereng 1 0
11. Anders Johannessen Nord 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 15.38% (2) 0 0 30.77% (4) 15.38% (2) 38.46% (5)
 Согндаль 27.59% (8) 6.9% (2) 6.9% (2) 17.24% (5) 13.79% (4) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен
Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль
Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Согндаль 2:0 Нест-Сотра Тромсё 2:2 Согндаль Согндаль 4:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль
Согндаль 4:2 Хам-Кам Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
Согндаль: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Конгсвингер 1:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 3:0 Согндаль Первый дивизион Конгсвингер 1:3 Согндаль Первый дивизион
Согндаль 4:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 3:1 Согндаль Norway - Play Off Согндаль 1:2 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 0:2 Согндаль Адекколига Согндаль 3:0 Конгсвингер Кубок НМ Конгсвингер 4:3 Согндаль Адекколига Конгсвингер 2:4 Согндаль Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 13 10 1 2 23 - 9 31
2. Ранхейм 13 9 0 4 40 - 22 27
3. Согндаль 13 7 3 3 29 - 17 24
4. Санднес 13 6 3 4 21 - 26 21
5. Лиллестрём 13 5 5 3 17 - 14 20
6. Осане 13 5 4 4 22 - 18 19
7. Гроруд 13 5 4 4 20 - 17 19
8. Схьёрдал-Блинк 13 5 3 5 22 - 22 18
9. КФУМ 13 4 4 5 16 - 18 16
10. Дьерв 2:5 13 3 6 4 21 - 26 15
11. Стрёммен 5:2 13 4 2 7 19 - 25 14
12. Рёуфосс 13 3 5 5 19 - 20 14
13. Конгсвингер 13 3 4 6 14 - 22 13
14. Улленсакер-Киса 13 2 5 6 18 - 27 11
15. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
16. Хам-Кам 13 2 4 7 22 - 30 10
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Скагестад Эдвард получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Букмекер 1 X 2
8.50 1.67 2.75
9.00 1.50 2.95

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.62 2.20 1.08 7.00 4.10 1.21 1.09 6.50 1.94 1.81 1.72 2.04 1.07 7.50 1.31 3.25 1.09 6.50 1.10 6.30 1.08 7.00 1.01 12.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.45 2.62 2.48 1.50 1.03 10.00 1.23 3.85
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.03 1.74 1.51 2.45 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
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