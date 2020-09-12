1:0
12' ГолХанше-Ольсен Андреас
17' Желтая карточкаSammy Skytte
30' Желтая карточкаМатс Солхеим
1:1
33' Гол в свои воротаХанше-Ольсен Андреас
58' Желтая карточкаNiklas Sandberg I
2:1
76' ГолМатсен Даррен
82' Желтая карточкаThore Pedersen
22
Sammy
Skytte
25
Ветлесен
Уго
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Peder Vogt
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
12'
17'
30'
33'
76'
2:1
82'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ветлесен Уго
|4
|0.24
|2.
|Kornelius Hansen
|4
|0.24
|3.
|Oliver Edvardsen
|3
|0.18
|4.
|Бохинен Эмиль
|3 (2)
|0.18
|5.
|Ханше-Ольсен Андреас
|3 (1)
|0.18
|6.
|Kosuke Kinoshita
|2
|0.12
|7.
|Матс Солхеим
|1
|0.06
|8.
|Касси Люк
|1
|0.06
|9.
|Матсен Даррен
|1
|0.06
|10.
|Magnus Lundal
|1
|0.06
|11.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
|12.
|Галль Ромен
|0
|0
|13.
|Joergen Oeveraas
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Niklas Sandberg I
|6 (4)
|0.35
|2.
|Kristoffer Velde
|5 (1)
|0.29
|3.
|Ibrahima Wadji
|2
|0.12
|4.
|Alexander Ammitzboell
|2
|0.12
|5.
|Деслер Миккел
|0
|0
|6.
|Kevin Martin Krygaard
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|2.
|Матс Солхеим
|3
|0
|3.
|Бохинен Эмиль
|3
|0
|4.
|Ветлесен Уго
|3
|0
|5.
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|6.
|Oliver Edvardsen
|2
|0
|7.
|Йонассен Эмиль
|1
|0
|8.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|9.
|Tortol Lumanza Lembi
|1
|0
|10.
|Sammy Skytte
|1
|0
|11.
|Kornelius Hansen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Kristoffer Velde
|4
|0
|2.
|Thore Pedersen
|3
|0
|3.
|Benjamin Hansen1
|3
|0
|4.
|Bruno Leite2
|3
|0
|5.
|Стёлос Александер
|2
|0
|6.
|Niklas Sandberg I
|2
|0
|7.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|8.
|Деслер Миккел
|1
|0
|9.
|Ibrahima Wadji
|1
|0
|10.
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|11.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|30.43% (7)
|Хёугесунн
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: + = -Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд
Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн
Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн
Последние игры между собой
Стабек: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Хёугесунн: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:0 Хёугесунн Кубок НМ Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген Хёугесунн 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:4 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:1 Стабек Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|16
|14
|2
|0
|56 - 18
|44
|2.
|Мольде
|17
|11
|1
|5
|45 - 20
|34
|3.
|Одд
|16
|10
|1
|5
|29 - 18
|31
|4.
|Русенборг
|16
|8
|4
|4
|29 - 15
|28
|5.
|Кристиансунд
|17
|7
|6
|4
|36 - 26
|27
|6.
|Волеренга
|16
|7
|5
|4
|22 - 22
|26
|7.
|Бранн
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|8.
|Викинг
|17
|6
|4
|7
|29 - 33
|22
|9.
|Стабек
|17
|5
|7
|5
|23 - 26
|22
|10.
|Хёугесунн
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|11.
|Стрёмсгодсет
|16
|5
|4
|7
|23 - 32
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|16
|5
|2
|9
|18 - 25
|17
|13.
|Саннефьёрд
|16
|5
|1
|10
|17 - 29
|16
|14.
|Старт
|17
|3
|6
|8
|18 - 34
|15
|15.
|Мьёндален
|16
|4
|2
|10
|13 - 26
|14
|16.
|Олесунн
|16
|1
|4
|11
|21 - 47
|7
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.00
|1.04
|7.30
|1.07
|5.50
|1.12
|—
|—
|2.45
|1.55
|2.00
|1.81
|2.08
|1.70
|1.70
|2.15
|1.38
|2.90
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.10
|6.10
|1.01
|12.60
|1.01
|12.50
|1.02
|11.00
|8.20
|1.08
|6.95
|1.11
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.44
|1.57
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.30
|3.60
|—
|—
|1.15
|5.80
|1.13
|6.50
|1.03
|13.50
|—
|—
|8.58
|1.06
|7.46
|1.08
|3.67
|1.27
|—
|—
|2.85
|1.41
|—
|—
|1.97
|1.81
|—
|—
|1.56
|2.39
|—
|—
|1.38
|2.98
|—
|—
|1.17
|4.87
|1.14
|5.47
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|—
|—
|5.65
|1.15
|2.68
|1.49
|2.27
|1.66
|2.66
|1.50
|1.88
|1.99
|1.55
|2.50
|1.24
|4.12
|1.82
|2.05
|1.14
|6.03
|1.39
|3.07
|—
|—
|1.14
|5.94
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.65
|1.44
|—
|—
|1.85
|1.94
|—
|—
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.12
|6.10
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.87
|1.96
|—
|—
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.13
|6.00
|1.08
|7.80
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.37
|—
|—
|2.03
|1.76
|—
|—
|1.47
|2.63
|—
|—
|1.16
|5.05
|1.11
|6.29
|1.02
|13.44
|1.02
|14.14
|2.47
|1.57
|2.03
|1.83
|1.57
|2.47
|1.37
|3.16
|1.43
|2.89
|1.24
|4.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—