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  3. Норвегия
Стабек
2:1
Конец матча

Стадион:
Хёугесунн
0'
1:0
12' Гол
Ханше-Ольсен Андреас
17' Желтая карточка
Sammy Skytte
30' Желтая карточка
Матс Солхеим
1:1
33' Гол в свои ворота
Ханше-Ольсен Андреас
58' Желтая карточка
Niklas Sandberg I
2:1
76' Гол
Матсен Даррен
82' Желтая карточка
Thore Pedersen
90'+4
12
Сандберг
Маркус
2
Joergen
Oeveraas
16
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Матс
Солхеим
26
Йонассен
Эмиль
23
Oliver
Edvardsen
67
Tortol
Lumanza
Lembi
22
Sammy
Skytte
25
Ветлесен
Уго
20
Ботхейм
Эрик
19
Kosuke
Kinoshita
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
4
Кнудсен
Фредрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
16
Bruno
Leite2
10
Niklas
Sandberg
I
17
Ibrahima
Wadji
11
Alexander
Ammitzboell
Стабек
4-4-2
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

12'
Ханше-Ольсен Андреас
1:0
17'
Sammy Skytte
 
30'
Матс Солхеим
 
33'
1:1
Ханше-Ольсен Андреас
39'
Magnus Lundal
Tortol Lumanza Lembi
 
58'
 
Niklas Sandberg I
69'
Yaw-Ihle Amankwah
Матс Солхеим
 
69'
Kornelius Hansen
Ветлесен Уго
 
69'
Матсен Даррен
Ботхейм Эрик
 
76'
Матсен Даррен
2:1
82'
 
Thore Pedersen
85'
 
Коне Ибраима
Гринхейм Кристиан
85'
 
Kevin Martin Krygaard
Bruno Leite2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ветлесен Уго 4 0.24
2. Kornelius Hansen 4 0.24
3. Oliver Edvardsen 3 0.18
4. Бохинен Эмиль 3 (2) 0.18
5. Ханше-Ольсен Андреас 3 (1) 0.18
6. Kosuke Kinoshita 2 0.12
7. Матс Солхеим 1 0.06
8. Касси Люк 1 0.06
9. Матсен Даррен 1 0.06
10. Magnus Lundal 1 0.06
11. Tortol Lumanza Lembi 0 0
12. Галль Ромен 0 0
13. Joergen Oeveraas 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Niklas Sandberg I 6 (4) 0.35
2. Kristoffer Velde 5 (1) 0.29
3. Ibrahima Wadji 2 0.12
4. Alexander Ammitzboell 2 0.12
5. Деслер Миккел 0 0
6. Kevin Martin Krygaard 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 4 0
2. Матс Солхеим 3 0
3. Бохинен Эмиль 3 0
4. Ветлесен Уго 3 0
5. Ботхейм Эрик 2 0
6. Oliver Edvardsen 2 0
7. Йонассен Эмиль 1 0
8. Kosuke Kinoshita 1 0
9. Tortol Lumanza Lembi 1 0
10. Sammy Skytte 1 0
11. Kornelius Hansen 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Kristoffer Velde 4 0
2. Thore Pedersen 3 0
3. Benjamin Hansen1 3 0
4. Bruno Leite2 3 0
5. Стёлос Александер 2 0
6. Niklas Sandberg I 2 0
7. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
8. Деслер Миккел 1 0
9. Ibrahima Wadji 1 0
10. Кялльман Беньямин 1 0
11. Kevin Martin Krygaard 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6) 8.7% (2) 8.7% (2) 30.43% (7)
 Хёугесунн 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 6.67% (1) 20% (3)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: + = -
Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд
Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн
Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн

Последние игры между собой

Стабек: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Хёугесунн: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Хёугесунн 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 4:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Стабек 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:0 Стабек Типпелиген
Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:0 Хёугесунн Кубок НМ Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген Хёугесунн 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:4 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:1 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 16 14 2 0 56 - 18 44
2. Мольде 17 11 1 5 45 - 20 34
3. Одд 16 10 1 5 29 - 18 31
4. Русенборг 16 8 4 4 29 - 15 28
5. Кристиансунд 17 7 6 4 36 - 26 27
6. Волеренга 16 7 5 4 22 - 22 26
7. Бранн 16 6 4 6 21 - 22 22
8. Викинг 17 6 4 7 29 - 33 22
9. Стабек 17 5 7 5 23 - 26 22
10. Хёугесунн 17 6 3 8 18 - 25 21
11. Стрёмсгодсет 16 5 4 7 23 - 32 19
12. Сарпсборг-08 16 5 2 9 18 - 25 17
13. Саннефьёрд 16 5 1 10 17 - 29 16
14. Старт 17 3 6 8 18 - 34 15
15. Мьёндален 16 4 2 10 13 - 26 14
16. Олесунн 16 1 4 11 21 - 47 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Tortol Lembi уходит с поля. Magnus Lundal выходит вместо него
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Ханше-Ольсен Андреас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    30'
    Матс Солхеим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Сэмми Скитте получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Ханше-Ольсен Андреас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.10 6.90 100.00
1.04 9.50 74.00
2.63 3.04 2.91
2.64 3.43 2.64
4.87 1.68 4.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.00 1.04 7.30 1.07 5.50 1.12 2.45 1.55 2.00 1.81 2.08 1.70 1.70 2.15 1.38 2.90 1.11 5.80 1.10 6.10 1.01 12.60 1.01 12.50 1.02 11.00
8.20 1.08 6.95 1.11 3.20 1.36 2.44 1.57 1.80 2.12 1.42 2.91 1.30 3.60 1.15 5.80 1.13 6.50 1.03 13.50
8.58 1.06 7.46 1.08 3.67 1.27 2.85 1.41 1.97 1.81 1.56 2.39 1.38 2.98 1.17 4.87 1.14 5.47 1.05 9.29 1.04 10.16
5.65 1.15 2.68 1.49 2.27 1.66 2.66 1.50 1.88 1.99 1.55 2.50 1.24 4.12 1.82 2.05 1.14 6.03 1.39 3.07 1.14 5.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.65 1.44 1.85 1.94 1.60 2.25 1.12 6.10 1.07 7.50
2.59 1.50 1.87 1.96 1.39 3.00 1.13 6.00 1.08 7.80
3.03 1.37 2.03 1.76 1.47 2.63 1.16 5.05 1.11 6.29 1.02 13.44 1.02 14.14
2.47 1.57 2.03 1.83 1.57 2.47 1.37 3.16 1.43 2.89 1.24 4.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
3.64 1.28 2.50 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
1.70 2.12
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
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