Викинг
1:2
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 200
Одд
0:1
17' ГолЛеуритсен Тобиас
1:1
61' ГолViljar Vevatne
87' Желтая карточкаKasper Lunding
1:2
90' ГолKasper Lunding
22
Эстбе
Арилд
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
17'
61'
1:1
87'
90'
1:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|2 (1)
|0.07
|2.
|Бютюки Зюмер
|1
|0.03
|3.
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0.03
|4.
|Ylldren Ibrahimaj
|1
|0.03
|5.
|Viljar Vevatne
|1
|0.03
|6.
|Kristoffer Loekberg
|1
|0.03
|7.
|Even Oestensen
|1
|0.03
|8.
|Белл Джо
|0
|0
|9.
|Adrian Pereira
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|6 (3)
|0.2
|2.
|Хофф Вебьёрн
|2
|0.07
|3.
|Леуритсен Тобиас
|2
|0.07
|4.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.03
|5.
|Kasper Lunding
|1
|0.03
|6.
|Рууд Эспен
|0
|0
|7.
|Качи
|0
|0
|8.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|2
|0
|2.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|3.
|Even Oestensen
|2
|0
|4.
|Бериша Ветон
|1
|0
|5.
|Viljar Vevatne
|1
|0
|6.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|2
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|3.
|Качи
|1
|0
|4.
|Kasper Lunding
|1
|0
|5.
|Риса Бирк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Одд
|37.5% (3)
|0
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: + = -Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален
Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг
Одд Последние 20 матчей: + = -Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга
Последние игры между собой
Викинг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Одд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|7
|7
|0
|0
|30 - 7
|21
|2.
|Мольде
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|3.
|Волеренга
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|4.
|Русенборг
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|5.
|Стабек
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|Бранн
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|7.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|8.
|Кристиансунд
|7
|2
|4
|1
|16 - 11
|10
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|10.
|Мьёндален
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|11.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|6 - 13
|8
|12.
|Сарпсборг-08
|7
|2
|0
|5
|7 - 8
|6
|13.
|Викинг
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|14.
|Саннефьёрд
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|Старт
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|16.
|Олесунн
|7
|0
|3
|4
|10 - 25
|3