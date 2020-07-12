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  3. Норвегия
Викинг
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Одд
0'
0:1
17' Гол
Леуритсен Тобиас
1:1
61' Гол
Viljar Vevatne
87' Желтая карточка
Kasper Lunding
1:2
90' Гол
Kasper Lunding
90'+6
22
Эстбе
Арилд
17
Sebastian
Soeraas
Sebulonsen
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
23
Викстёль
Рольф
9
Торстейнбё
Фредерик
8
Белл
Джо
24
Kristoffer
Loekberg
7
Бютюки
Зюмер
14
Бериша
Ветон
20
Ylldren
Ibrahimaj
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
5
Риса
Бирк
6
Хофф
Вебьёрн
26
Filip
Roenningen
Joergensen
16
Joshua
Kitolano
11
Рашани
Эльбасан
20
Леуритсен
Тобиас
8
Markus
Andre
Kaasa
Викинг
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

17'
0:1
Леуритсен Тобиас
(Markus Andre Kaasa)
59'
Sondre Auklend
Белл Джо
 
60'
 
Kasper Lunding
Рашани Эльбасан
60'
 
Качи
Markus Andre Kaasa
61'
Viljar Vevatne
(Бютюки Зюмер)
1:1
67'
 
Нордквелле Фредрик
Filip Roenningen Joergensen
72'
Хёйланд Томми
Бериша Ветон
 
78'
Harald Nilsen Tangen
Kristoffer Loekberg
 
87'
 
Kasper Lunding
90'
 
Бакенга Мушага
Joshua Kitolano
90'
1:2
Kasper Lunding
(Качи)

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 2 (1) 0.07
2. Бютюки Зюмер 1 0.03
3. Торстейнбё Фредерик 1 0.03
4. Ylldren Ibrahimaj 1 0.03
5. Viljar Vevatne 1 0.03
6. Kristoffer Loekberg 1 0.03
7. Even Oestensen 1 0.03
8. Белл Джо 0 0
9. Adrian Pereira 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 6 (3) 0.2
2. Хофф Вебьёрн 2 0.07
3. Леуритсен Тобиас 2 0.07
4. Markus Andre Kaasa 1 0.03
5. Kasper Lunding 1 0.03
6. Рууд Эспен 0 0
7. Качи 0 0
8. Filip Roenningen Joergensen 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 2 0
2. Хёйланд Томми 2 0
3. Even Oestensen 2 0
4. Бериша Ветон 1 0
5. Viljar Vevatne 1 0
6. Эустбё Ивен 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 2 1
2. Рашани Эльбасан 1 0
3. Качи 1 0
4. Kasper Lunding 1 0
5. Риса Бирк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 0 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Одд 37.5% (3) 0 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: + = -
Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален
Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг
Одд Последние 20 матчей: + = -
Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга
Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс Одд 4:5 Русенборг Эльфсборг 2:2 Одд Тромсё 4:1 Одд ЦСКА Москва 3:1 Одд Одд 1:0 Петанж Одд 7:0 Нутодден Хёугесунн 4:1 Одд Одд 2:1 Тромсё Бранн 1:0 Одд Одд 3:2 Мьёндален

Последние игры между собой

Викинг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Одд: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Викинг 2:0 Одд Типпелиген Одд 1:0 Викинг Типпелиген Одд 1:1 Викинг Товарищеские матчи Одд 0:2 Викинг Типпелиген
Викинг 3:0 Одд Типпелиген Одд 4:1 Викинг Товарищеские матчи Одд 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Одд Типпелиген Одд 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 7 7 0 0 30 - 7 21
2. Мольде 7 6 1 0 19 - 7 19
3. Волеренга 7 3 3 1 10 - 10 12
4. Русенборг 7 3 2 2 11 - 6 11
5. Стабек 7 3 2 2 9 - 10 11
6. Бранн 6 3 1 2 9 - 10 10
7. Одд 7 3 1 3 12 - 9 10
8. Кристиансунд 7 2 4 1 16 - 11 10
9. Стрёмсгодсет 7 2 3 2 9 - 12 9
10. Мьёндален 7 2 2 3 7 - 7 8
11. Хёугесунн 7 2 2 3 6 - 13 8
12. Сарпсборг-08 7 2 0 5 7 - 8 6
13. Викинг 7 1 2 4 8 - 13 5
14. Саннефьёрд 6 1 1 4 4 - 11 4
15. Старт 7 0 3 4 7 - 15 3
16. Олесунн 7 0 3 4 10 - 25 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Леуритсен Тобиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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