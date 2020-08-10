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Хельсинборг
2:2
Второй тайм: 79'

Стадион:
Норрчёпинг
0'
0:1
3' Гол
Франссон Александер
5' Желтая карточка
Ван ден Хурк Антони
1:1
9' Пенальти
Ван ден Хурк Антони
1:1
22' Не забитый пенальти
Ван ден Хурк Антони
2:1
22' Гол
Ван ден Хурк Антони
29' Желтая карточка
Жигович Армин
2:2
62' Гол
Йоханнессон Исак-Бергманн
70' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
79'
18
Alexander
Nilsson
7
Рандруп
Андерс
42
Дискеруд
Миккел
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
29
Alexander
Timossi
Andersson
8
Жигович
Армин
26
Jakob
Voelkerling-Persson
15
Max
Svensson
20
Assad
Al
Hamlawi
39
Ван
ден
Хурк
Антони
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
4
Герсон
Ларс
3
Лауритсен
Расмус
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Франссон
Александер
6
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
10
Леви
Джонатан
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
Хельсинборг
4-4-2
Норрчёпинг
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Франссон Александер
5'
Ван ден Хурк Антони
 
9'
Ван ден Хурк Антони
1:1
22'
Ван ден Хурк Антони
1:1
22'
Ван ден Хурк Антони
2:1
29'
Жигович Армин
 
46'
 
Pontus Almqvist
Леви Джонатан
62'
2:2
Йоханнессон Исак-Бергманн
(Франссон Александер)
62'
Rasmus Joensson
Assad Al Hamlawi
 
62'
Абубакари Мохаммед
Jakob Voelkerling-Persson
 
70'
Абубакари Мохаммед
 
76'
Ravy Tsouka Dozi
Эрикссон Адам
 
76'
Сисей Йозеф
Max Svensson
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 7 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 5 (2) 0.36
2. Max Svensson 2 0.14
3. Ольсен Брандур 1 0.07
4. Alexander Timossi Andersson 1 0.07
5. Assad Al Hamlawi 1 0.07
6. Линдегор Андерс 1 0.07
7. Жигович Армин 1 0.07
8. Ольссон Мартин 0 0
9. Геро Альхаджи 0 0
10. Эрикссон Адам 0 0
11. Filip Sjoeberg1 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 7 (1) 0.5
2. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.36
3. Лауритсен Расмус 5 0.36
4. Pontus Almqvist 3 0.21
5. Леви Джонатан 2 0.14
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.14
7. Терн Симон 2 0.14
8. Герсон Ларс 2 (1) 0.14
9. Франссон Александер 1 0.07
10. Кастегрен Хенрик 1 0.07
11. Ishaq Abdulrazak 1 0.07
12. Блумквист Андреас 0 0
13. Смит Эрик 0 0
14. Бинаку Эгзон 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 5 0
2. Ван ден Хурк Антони 5 0
3. Ольссон Мартин 3 0
4. Ольсен Брандур 3 0
5. Рандруп Андерс 2 0
6. Дискеруд Миккел 2 0
7. Ravy Tsouka Dozi 2 0
8. Сисей Йозеф 2 0
9. Жигович Армин 2 0
10. Линдегор Андерс 1 0
11. Геро Альхаджи 1 0
12. Max Svensson 1 0
13. Alexander Timossi Andersson 1 0
14. Filip Sjoeberg1 1 0
15. Assad Al Hamlawi 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Дагерстоль Филип 1 1
4. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
5. Халлениус Линус 1 0
6. Терн Симон 1 0
7. Хакшабанович Сеад 1 0
8. Леви Джонатан 1 0
9. Carl Bjoerk2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 0 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2) 28.57% (2)
 Норрчёпинг 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру
Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС
Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Норрчёпинг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 14 9 4 1 29 - 12 31
2. Эльфсборг 14 7 6 1 23 - 18 27
3. Норрчёпинг 2:2 14 7 5 2 31 - 19 26
4. Юргорден 14 7 2 5 20 - 14 23
5. Хеккен 14 5 6 3 24 - 15 21
6. Сириус 3:2 14 5 6 3 24 - 23 21
7. Хаммарбю 14 5 5 4 16 - 17 20
8. Мьельбю 14 5 4 5 17 - 21 19
9. Эребру 14 4 5 5 14 - 16 17
10. Варберг БоИС 2:3 14 4 4 6 20 - 20 16
11. Гётеборг 14 2 8 4 16 - 21 14
12. АИК 14 3 4 7 13 - 22 13
13. Кальмар 14 3 3 8 16 - 22 12
14. Фалькенберг 14 2 6 6 15 - 21 12
15. Эстерсунд 14 2 6 6 11 - 18 12
16. Хельсинборг 2:2 14 1 8 5 12 - 22 11
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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