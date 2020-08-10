Хельсинборг
2:2
Второй тайм: 79'
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Норрчёпинг
0:1
3' ГолФранссон Александер
5' Желтая карточкаВан ден Хурк Антони
1:1
9' ПенальтиВан ден Хурк Антони
1:1
22' Не забитый пенальтиВан ден Хурк Антони
2:1
22' ГолВан ден Хурк Антони
29' Желтая карточкаЖигович Армин
2:2
62' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
70' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
15
Max
Svensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Noel MboНападающий
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
3'
9'
22'
22'
29'
62'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 6
-
2 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|5 (2)
|0.36
|2.
|Max Svensson
|2
|0.14
|3.
|Ольсен Брандур
|1
|0.07
|4.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0.07
|5.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.07
|6.
|Линдегор Андерс
|1
|0.07
|7.
|Жигович Армин
|1
|0.07
|8.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|9.
|Геро Альхаджи
|0
|0
|10.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|11.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|7 (1)
|0.5
|2.
|Хакшабанович Сеад
|5 (1)
|0.36
|3.
|Лауритсен Расмус
|5
|0.36
|4.
|Pontus Almqvist
|3
|0.21
|5.
|Леви Джонатан
|2
|0.14
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.14
|7.
|Терн Симон
|2
|0.14
|8.
|Герсон Ларс
|2 (1)
|0.14
|9.
|Франссон Александер
|1
|0.07
|10.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.07
|11.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.07
|12.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|13.
|Смит Эрик
|0
|0
|14.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|5
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|5
|0
|3.
|Ольссон Мартин
|3
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|3
|0
|5.
|Рандруп Андерс
|2
|0
|6.
|Дискеруд Миккел
|2
|0
|7.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|8.
|Сисей Йозеф
|2
|0
|9.
|Жигович Армин
|2
|0
|10.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|11.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|12.
|Max Svensson
|1
|0
|13.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|14.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|15.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|4
|0
|2.
|Смит Эрик
|3
|0
|3.
|Дагерстоль Филип
|1
|1
|4.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|5.
|Халлениус Линус
|1
|0
|6.
|Терн Симон
|1
|0
|7.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|8.
|Леви Джонатан
|1
|0
|9.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Норрчёпинг
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру
Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС
Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Норрчёпинг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Норрчёпинг 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|2.
|Эльфсборг
|14
|7
|6
|1
|23 - 18
|27
|3.
|Норрчёпинг
|2:2
|14
|7
|5
|2
|31 - 19
|26
|4.
|Юргорден
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|5.
|Хеккен
|14
|5
|6
|3
|24 - 15
|21
|6.
|Сириус
|3:2
|14
|5
|6
|3
|24 - 23
|21
|7.
|Хаммарбю
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|8.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|17 - 21
|19
|9.
|Эребру
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|10.
|Варберг БоИС
|2:3
|14
|4
|4
|6
|20 - 20
|16
|11.
|Гётеборг
|14
|2
|8
|4
|16 - 21
|14
|12.
|АИК
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|13.
|Кальмар
|14
|3
|3
|8
|16 - 22
|12
|14.
|Фалькенберг
|14
|2
|6
|6
|15 - 21
|12
|15.
|Эстерсунд
|14
|2
|6
|6
|11 - 18
|12
|16.
|Хельсинборг
|2:2
|14
|1
|8
|5
|12 - 22
|11
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0