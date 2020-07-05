  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Хеккен
2:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Хаммарбю
0'
15' Желтая карточка
Видгрен Деннис
1:0
16' Гол
Берггрен Густав
36' Желтая карточка
Содерлунд Александер
44' Желтая карточка
Сандберг Симон
2:0
63' Гол
Содерлунд Александер
76'
26
Абрахамссон
Петер
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
24
Жута
Леонард
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
1
David
Ousted
2
Сандберг
Симон
4
Richard
Magyar
13
Фенгер
Мадс
3
Видгрен
Деннис
6
Боянич
Дарьян
8
Андерсен
Йеппе
20
Качаниклич
Алекс
17
Халили
Абдул
22
Танкович
Муамер
16
Gustav
Ludwigson
Хеккен
4-3-3
Хаммарбю
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Видгрен Деннис
16'
Берггрен Густав
1:0
36'
Содерлунд Александер
 
44'
 
Сандберг Симон
63'
Содерлунд Александер
(Ясин Ахмед)
2:0
65'
 
Aron Johannsson1
Gustav Ludwigson
71'
Adam Andersson II
Содерлунд Александер
 
72'
Туоминен Яссе
Leo Bengtsson
 
74'
 
Kalle Bjoerklund
Боянич Дарьян

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 11
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 2 0.08
2. Daleho Irandust 2 0.08
3. Тойвио Йоона 1 0.04
4. Берггрен Густав 1 0.04
5. Leo Bengtsson 1 0.04
6. Линдгрен Расмус 0 0
7. Марич Аднан 0 0
8. Ясин Ахмед 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 3 0.12
2. Качаниклич Алекс 1 0.04
3. Gustav Ludwigson 1 0.04
4. Паулиньо II 1 0.04
5. Боянич Дарьян 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Люндберг Виктор 2 0
2. Alexander Faltsetas 2 0
3. Линдгрен Расмус 1 0
4. Фрайберг Эрик 1 0
5. Тойвио Йоона 1 0
6. Содерлунд Александер 1 0
7. Абрахамссон Петер 1 0
8. Марич Аднан 1 0
9. Берггрен Густав 1 0
10. Leo Bengtsson 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 2 0
2. Видгрен Деннис 2 0
3. Паулиньо II 2 0
4. Richard Magyar 0 1
5. Фенгер Мадс 1 0
6. Халили Абдул 1 0
7. Качаниклич Алекс 1 0
8. Сандберг Симон 1 0
9. Tim Soederstroem 1 0
10. Aimar Sher 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0
 Хаммарбю 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен
Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю Хеккен 0:2 Хальмстад Хеккен 1:1 Юнгшиле
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК
Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Эребру Сириус 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 АИК

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Хаммарбю 4:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:3 Хеккен Кубок Хеккен 3:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Сириус 2:1 6 3 2 1 10 - 8 11
3. Хеккен 2:0 6 2 4 0 7 - 4 10
4. Эльфсборг 6 2 4 0 6 - 4 10
5. Мальмё 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Гётеборг 5 2 2 1 7 - 6 8
7. АИК 6 2 2 2 8 - 8 8
8. Варберг БоИС 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Мьельбю 5 2 1 2 5 - 6 7
10. Хаммарбю 0:2 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Юргорден 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Кальмар 5 2 0 3 8 - 9 6
13. Эребру 1:2 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Фалькенберг 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Эстерсунд 5 1 1 3 4 - 9 4
16. Хельсинборг 5 0 1 4 0 - 9 1
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хеккен 2:0 Хаммарбю онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в следующих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и затем выбрать нужный матч в линии:

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 