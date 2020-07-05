Хеккен
3:0
Конец матча
Стадион: Бравида Арена
Хаммарбю
15' Желтая карточкаВидгрен Деннис
1:0
16' ГолБерггрен Густав
36' Желтая карточкаСодерлунд Александер
44' Желтая карточкаСандберг Симон
2:0
62' ГолСодерлунд Александер
3:0
89' ГолAdam Andersson II
24
Жута
Леонард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Ali Youssef
-
13 Марич Аднан
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Aimar Sher
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
Ход матча
15'
16'
1:0
44'
62'
89'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 12
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Содерлунд Александер
|2
|0.08
|2.
|Daleho Irandust
|2
|0.08
|3.
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|4.
|Берггрен Густав
|1
|0.04
|5.
|Leo Bengtsson
|1
|0.04
|6.
|Adam Andersson II
|1
|0.04
|7.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|8.
|Марич Аднан
|0
|0
|9.
|Ясин Ахмед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|3
|0.12
|2.
|Качаниклич Алекс
|1
|0.04
|3.
|Gustav Ludwigson
|1
|0.04
|4.
|Паулиньо II
|1
|0.04
|5.
|Боянич Дарьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|2.
|Alexander Faltsetas
|2
|0
|3.
|Линдгрен Расмус
|1
|0
|4.
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|5.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|6.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|7.
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|8.
|Марич Аднан
|1
|0
|9.
|Берггрен Густав
|1
|0
|10.
|Leo Bengtsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|2.
|Видгрен Деннис
|2
|0
|3.
|Паулиньо II
|2
|0
|4.
|Richard Magyar
|0
|1
|5.
|Фенгер Мадс
|1
|0
|6.
|Халили Абдул
|1
|0
|7.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|8.
|Сандберг Симон
|1
|0
|9.
|Tim Soederstroem
|1
|0
|10.
|Aimar Sher
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Хаммарбю
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен
Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю Хеккен 0:2 Хальмстад Хеккен 1:1 Юнгшиле
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК
Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Эребру Сириус 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 АИК
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Сириус
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|3.
|Хеккен
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Эльфсборг
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|5.
|Мальмё
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Гётеборг
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|Варберг БоИС
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Мьельбю
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|Хаммарбю
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Юргорден
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|12.
|Кальмар
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Эребру
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Фалькенберг
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Хельсинборг
|5
|0
|1
|4
|0 - 9
|1
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0