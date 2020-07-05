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  3. Швеция
Хеккен
3:0
Конец матча

Стадион:
Хаммарбю
0'
15' Желтая карточка
Видгрен Деннис
1:0
16' Гол
Берггрен Густав
36' Желтая карточка
Содерлунд Александер
44' Желтая карточка
Сандберг Симон
2:0
62' Гол
Содерлунд Александер
3:0
89' Гол
Adam Andersson II
90'+4
26
Абрахамссон
Петер
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
24
Жута
Леонард
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
1
David
Ousted
2
Сандберг
Симон
4
Richard
Magyar
13
Фенгер
Мадс
3
Видгрен
Деннис
6
Боянич
Дарьян
8
Андерсен
Йеппе
20
Качаниклич
Алекс
17
Халили
Абдул
22
Танкович
Муамер
16
Gustav
Ludwigson
Хеккен
4-3-3
Хаммарбю
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Видгрен Деннис
16'
Берггрен Густав
1:0
36'
Содерлунд Александер
 
44'
 
Сандберг Симон
62'
Содерлунд Александер
(Ясин Ахмед)
2:0
65'
 
Aron Johannsson1
Gustav Ludwigson
71'
Adam Andersson II
Содерлунд Александер
 
72'
Туоминен Яссе
Leo Bengtsson
 
74'
 
Паулиньо II
Боянич Дарьян
75'
 
Kalle Bjoerklund
Richard Magyar
82'
Марич Аднан
Daleho Irandust
 
89'
Adam Andersson II
3:0
90'
Ali Youssef
Фрайберг Эрик
 
90'
Patrik Waalemark
Ясин Ахмед
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 12
  • 8 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 2 0.08
2. Daleho Irandust 2 0.08
3. Тойвио Йоона 1 0.04
4. Берггрен Густав 1 0.04
5. Leo Bengtsson 1 0.04
6. Adam Andersson II 1 0.04
7. Линдгрен Расмус 0 0
8. Марич Аднан 0 0
9. Ясин Ахмед 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 3 0.12
2. Качаниклич Алекс 1 0.04
3. Gustav Ludwigson 1 0.04
4. Паулиньо II 1 0.04
5. Боянич Дарьян 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Люндберг Виктор 2 0
2. Alexander Faltsetas 2 0
3. Линдгрен Расмус 1 0
4. Фрайберг Эрик 1 0
5. Тойвио Йоона 1 0
6. Содерлунд Александер 1 0
7. Абрахамссон Петер 1 0
8. Марич Аднан 1 0
9. Берггрен Густав 1 0
10. Leo Bengtsson 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 2 0
2. Видгрен Деннис 2 0
3. Паулиньо II 2 0
4. Richard Magyar 0 1
5. Фенгер Мадс 1 0
6. Халили Абдул 1 0
7. Качаниклич Алекс 1 0
8. Сандберг Симон 1 0
9. Tim Soederstroem 1 0
10. Aimar Sher 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Хаммарбю 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен
Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю Хеккен 0:2 Хальмстад Хеккен 1:1 Юнгшиле
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК
Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Эребру Сириус 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 АИК

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Хаммарбю 4:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:3 Хеккен Кубок Хеккен 3:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Сириус 6 3 2 1 10 - 8 11
3. Хеккен 6 2 4 0 8 - 4 10
4. Эльфсборг 6 2 4 0 6 - 4 10
5. Мальмё 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Гётеборг 5 2 2 1 7 - 6 8
7. АИК 6 2 2 2 8 - 8 8
8. Варберг БоИС 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Мьельбю 5 2 1 2 5 - 6 7
10. Хаммарбю 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Юргорден 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Кальмар 5 2 0 3 8 - 9 6
13. Эребру 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Фалькенберг 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Эстерсунд 5 1 1 3 4 - 9 4
16. Хельсинборг 5 0 1 4 0 - 9 1
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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