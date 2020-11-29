Мьельбю
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Страндваллен
Юргорден
90
Огбу
Мозес
30
Вайо
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Огбу МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Огбу Мозес
|14 (3)
|0.5
|2.
|Jacob Bergstroem
|5
|0.18
|3.
|David Loefquist
|5 (2)
|0.18
|4.
|Mamudu Moro
|5
|0.18
|5.
|Besard Sabovic
|4
|0.14
|6.
|Max Watson
|1
|0.04
|7.
|David Batanero
|1
|0.04
|8.
|Eric Bjoerkander
|1
|0.04
|9.
|Jesper Gustavsson
|1
|0.04
|10.
|Viktor Gustafson
|1
|0.04
|11.
|Taylor Silverholt
|1
|0.04
|12.
|Joel Nilsson
|0
|0
|13.
|Джазе Моханад
|0
|0
|14.
|Агардиус Виктор
|0
|0
|15.
|Kadir Hodzic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|11 (6)
|0.39
|2.
|Хольмберг Карл
|9
|0.32
|3.
|Куйович Эмир
|5
|0.18
|4.
|Йоханссон Эрик
|3
|0.11
|5.
|Эдвардс Кертис
|3
|0.11
|6.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0.07
|7.
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.07
|8.
|Эрикссон Магнус
|2
|0.07
|9.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0.07
|10.
|Радетинац Харис
|1
|0.04
|11.
|Беркрот Никлас
|1
|0.04
|12.
|Банда Эммануэль
|1
|0.04
|13.
|Нюхольм Йеспер
|1
|0.04
|14.
|Уокер Кевин
|1
|0.04
|15.
|Oscar Pettersson
|1
|0.04
|16.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|17.
|Ринг Джонатан
|0
|0
|18.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|19.
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|9
|0
|2.
|David Loefquist
|6
|0
|3.
|Огбу Мозес
|5
|0
|4.
|Besard Sabovic
|5
|0
|5.
|David Batanero
|4
|0
|6.
|Joel Nilsson
|4
|0
|7.
|Jesper Loefgren
|4
|0
|8.
|Джазе Моханад
|3
|0
|9.
|Jacob Bergstroem
|3
|0
|10.
|Eric Bjoerkander
|2
|0
|11.
|Kadir Hodzic
|2
|0
|12.
|Спельманн Мартин
|1
|0
|13.
|Max Watson
|1
|0
|14.
|Агардиус Виктор
|1
|0
|15.
|Юханссон Марко
|1
|0
|16.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|17.
|Adam Petersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ульвестад Фредрик
|8
|0
|2.
|Карлстрём Йеспер
|8
|0
|3.
|Ларссон Якоб
|6
|0
|4.
|Йоханссон Эрик
|5
|0
|5.
|Радетинац Харис
|3
|0
|6.
|Эрикссон Магнус
|3
|0
|7.
|Кёкк Эллиот
|3
|0
|8.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|9.
|Уокер Кевин
|2
|0
|10.
|Куйович Эмир
|1
|0
|11.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|12.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|13.
|Беркрот Никлас
|1
|0
|14.
|Oscar Pettersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|17.95% (7)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|25.64% (10)
|Юргорден
|15.56% (7)
|13.33% (6)
|15.56% (7)
|15.56% (7)
|11.11% (5)
|28.89% (13)
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сириус 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Мьельбю 3:0 Эстерсунд Хеккен 2:2 Мьельбю
Хаммарбю 4:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Хельсинборг Ассириска БК 0:5 Мьельбю АИК 1:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг
Юргорден Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кальмар 0:3 Юргорден Соллентуна 0:4 Юргорден Юргорден 0:1 АИК Фалькенберг 3:2 Юргорден
Хеккен 0:2 Юргорден Юргорден 4:0 Сириус Юргорден 3:2 Мальмё Хаммарбю 1:1 Юргорден Юргорден 1:2 Норрчёпинг Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Юргорден: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|29
|16
|9
|4
|60 - 30
|57
|2.
|Эльфсборг
|28
|12
|13
|3
|46 - 35
|49
|3.
|Юргорден
|28
|13
|6
|9
|46 - 31
|45
|4.
|Хеккен
|28
|11
|12
|5
|42 - 29
|45
|5.
|Норрчёпинг
|28
|12
|7
|9
|56 - 42
|43
|6.
|Мьельбю
|28
|11
|8
|9
|43 - 41
|41
|7.
|Хаммарбю
|28
|10
|11
|7
|46 - 44
|41
|8.
|Эребру
|28
|11
|6
|11
|35 - 37
|39
|9.
|АИК
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|10.
|Сириус
|28
|9
|10
|9
|42 - 48
|37
|11.
|Варберг БоИС
|29
|10
|7
|12
|45 - 43
|37
|12.
|Эстерсунд
|29
|8
|9
|12
|27 - 42
|33
|13.
|Гётеборг
|29
|6
|13
|10
|33 - 41
|31
|14.
|Кальмар
|28
|5
|9
|14
|29 - 49
|24
|15.
|Фалькенберг
|29
|5
|9
|15
|31 - 51
|24
|16.
|Хельсинборг
|29
|4
|11
|14
|29 - 45
|23
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|10
|4
|0
|30 - 9
|34
|2.
|Хеккен
|14
|8
|4
|2
|27 - 11
|28
|3.
|Мьельбю
|14
|7
|4
|3
|25 - 20
|25
|4.
|Эльфсборг
|14
|6
|7
|1
|25 - 18
|25
|5.
|Эребру
|14
|7
|3
|4
|21 - 20
|24
|6.
|Варберг БоИС
|15
|7
|3
|5
|25 - 22
|24
|7.
|Норрчёпинг
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|8.
|Юргорден
|14
|6
|4
|4
|26 - 16
|22
|9.
|Хаммарбю
|14
|4
|9
|1
|23 - 17
|21
|10.
|АИК
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|11.
|Сириус
|14
|5
|5
|4
|27 - 26
|20
|12.
|Хельсинборг
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|13.
|Фалькенберг
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|14.
|Гётеборг
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Эстерсунд
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|16.
|Кальмар
|14
|1
|5
|8
|11 - 25
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|14
|6
|6
|2
|21 - 17
|24
|2.
|Юргорден
|14
|7
|2
|5
|20 - 15
|23
|3.
|Эстерсунд
|14
|6
|5
|3
|15 - 15
|23
|4.
|Мальмё
|15
|6
|5
|4
|30 - 21
|23
|5.
|Норрчёпинг
|14
|6
|2
|6
|31 - 27
|20
|6.
|Хаммарбю
|14
|6
|2
|6
|23 - 27
|20
|7.
|Гётеборг
|15
|4
|8
|3
|20 - 17
|20
|8.
|АИК
|14
|4
|6
|4
|13 - 16
|18
|9.
|Сириус
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|10.
|Хеккен
|14
|3
|8
|3
|15 - 18
|17
|11.
|Мьельбю
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|12.
|Кальмар
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|16
|13.
|Эребру
|14
|4
|3
|7
|14 - 17
|15
|14.
|Варберг БоИС
|14
|3
|4
|7
|20 - 21
|13
|15.
|Фалькенберг
|15
|2
|5
|8
|14 - 26
|11
|16.
|Хельсинборг
|14
|1
|5
|8
|17 - 30
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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