  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Мьельбю
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Юргорден
0' 3'
13
Carljohan
Eriksson
I
4
Max
Watson
6
Eric
Bjoerkander
8
Агардиус
Виктор
9
Joel
Nilsson
14
Besard
Sabovic
12
David
Loefquist
20
Спельманн
Мартин
5
Kadir
Hodzic
90
Огбу
Мозес
16
Jacob
Bergstroem
30
Вайо
Томми
5
Кёкк
Эллиот
4
Ларссон
Якоб
21
Йоханссон
Эрик
15
Аугустинссон
Йонатан
24
Эдвардс
Кертис
6
Карлстрём
Йеспер
14
Чилуфя
Эдвард
23
Ульвестад
Фредрик
9
Радетинац
Харис
17
Хольмберг
Карл
Мьельбю
3-5-2
Юргорден
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 14 (3) 0.5
2. Jacob Bergstroem 5 0.18
3. David Loefquist 5 (2) 0.18
4. Mamudu Moro 5 0.18
5. Besard Sabovic 4 0.14
6. Max Watson 1 0.04
7. David Batanero 1 0.04
8. Eric Bjoerkander 1 0.04
9. Jesper Gustavsson 1 0.04
10. Viktor Gustafson 1 0.04
11. Taylor Silverholt 1 0.04
12. Joel Nilsson 0 0
13. Джазе Моханад 0 0
14. Агардиус Виктор 0 0
15. Kadir Hodzic 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 11 (6) 0.39
2. Хольмберг Карл 9 0.32
3. Куйович Эмир 5 0.18
4. Йоханссон Эрик 3 0.11
5. Эдвардс Кертис 3 0.11
6. Витри Аслак Фонн 2 0.07
7. Чилуфя Эдвард 2 0.07
8. Эрикссон Магнус 2 0.07
9. Аугустинссон Йонатан 2 0.07
10. Радетинац Харис 1 0.04
11. Беркрот Никлас 1 0.04
12. Банда Эммануэль 1 0.04
13. Нюхольм Йеспер 1 0.04
14. Уокер Кевин 1 0.04
15. Oscar Pettersson 1 0.04
16. Кёкк Эллиот 0 0
17. Ринг Джонатан 0 0
18. Ларссон Якоб 0 0
19. Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 9 0
2. David Loefquist 6 0
3. Огбу Мозес 5 0
4. Besard Sabovic 5 0
5. David Batanero 4 0
6. Joel Nilsson 4 0
7. Jesper Loefgren 4 0
8. Джазе Моханад 3 0
9. Jacob Bergstroem 3 0
10. Eric Bjoerkander 2 0
11. Kadir Hodzic 2 0
12. Спельманн Мартин 1 0
13. Max Watson 1 0
14. Агардиус Виктор 1 0
15. Юханссон Марко 1 0
16. Viktor Gustafson 1 0
17. Adam Petersson 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Ульвестад Фредрик 8 0
2. Карлстрём Йеспер 8 0
3. Ларссон Якоб 6 0
4. Йоханссон Эрик 5 0
5. Радетинац Харис 3 0
6. Эрикссон Магнус 3 0
7. Кёкк Эллиот 3 0
8. Аугустинссон Йонатан 2 0
9. Уокер Кевин 2 0
10. Куйович Эмир 1 0
11. Хольмберг Карл 1 0
12. Витри Аслак Фонн 1 0
13. Беркрот Никлас 1 0
14. Oscar Pettersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 17.95% (7) 10.26% (4) 12.82% (5) 15.38% (6) 17.95% (7) 25.64% (10)
 Юргорден 15.56% (7) 13.33% (6) 15.56% (7) 15.56% (7) 11.11% (5) 28.89% (13)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сириус 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Мьельбю 3:0 Эстерсунд Хеккен 2:2 Мьельбю
Хаммарбю 4:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Хельсинборг Ассириска БК 0:5 Мьельбю АИК 1:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг
Юргорден Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кальмар 0:3 Юргорден Соллентуна 0:4 Юргорден Юргорден 0:1 АИК Фалькенберг 3:2 Юргорден
Хеккен 0:2 Юргорден Юргорден 4:0 Сириус Юргорден 3:2 Мальмё Хаммарбю 1:1 Юргорден Юргорден 1:2 Норрчёпинг Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Юргорден: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
Юргорден 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Юргорден 1:2 Мьельбю Кубок Юргорден 4:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 Юргорден Аллсвенскан
Мьельбю 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 4:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 3:0 Юргорден Аллсвенскан Мьельбю 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Мьельбю Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 29 16 9 4 60 - 30 57
2. Эльфсборг 28 12 13 3 46 - 35 49
3. Юргорден 28 13 6 9 46 - 31 45
4. Хеккен 28 11 12 5 42 - 29 45
5. Норрчёпинг 28 12 7 9 56 - 42 43
6. Мьельбю 28 11 8 9 43 - 41 41
7. Хаммарбю 28 10 11 7 46 - 44 41
8. Эребру 28 11 6 11 35 - 37 39
9. АИК 28 10 8 10 28 - 30 38
10. Сириус 28 9 10 9 42 - 48 37
11. Варберг БоИС 29 10 7 12 45 - 43 37
12. Эстерсунд 29 8 9 12 27 - 42 33
13. Гётеборг 29 6 13 10 33 - 41 31
14. Кальмар 28 5 9 14 29 - 49 24
15. Фалькенберг 29 5 9 15 31 - 51 24
16. Хельсинборг 29 4 11 14 29 - 45 23
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 14 10 4 0 30 - 9 34
2. Хеккен 14 8 4 2 27 - 11 28
3. Мьельбю 14 7 4 3 25 - 20 25
4. Эльфсборг 14 6 7 1 25 - 18 25
5. Эребру 14 7 3 4 21 - 20 24
6. Варберг БоИС 15 7 3 5 25 - 22 24
7. Норрчёпинг 14 6 5 3 25 - 15 23
8. Юргорден 14 6 4 4 26 - 16 22
9. Хаммарбю 14 4 9 1 23 - 17 21
10. АИК 14 6 2 6 15 - 14 20
11. Сириус 14 5 5 4 27 - 26 20
12. Хельсинборг 15 3 6 6 12 - 15 15
13. Фалькенберг 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Гётеборг 14 2 5 7 13 - 24 11
15. Эстерсунд 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 14 1 5 8 11 - 25 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 14 6 6 2 21 - 17 24
2. Юргорден 14 7 2 5 20 - 15 23
3. Эстерсунд 14 6 5 3 15 - 15 23
4. Мальмё 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Норрчёпинг 14 6 2 6 31 - 27 20
6. Хаммарбю 14 6 2 6 23 - 27 20
7. Гётеборг 15 4 8 3 20 - 17 20
8. АИК 14 4 6 4 13 - 16 18
9. Сириус 14 4 5 5 15 - 22 17
10. Хеккен 14 3 8 3 15 - 18 17
11. Мьельбю 14 4 4 6 18 - 21 16
12. Кальмар 14 4 4 6 18 - 24 16
13. Эребру 14 4 3 7 14 - 17 15
14. Варберг БоИС 14 3 4 7 20 - 21 13
15. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 14 1 5 8 17 - 30 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Strandvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Юргорден
4.55
3.94
1.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.20 3.45 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.40 1.94
Бонус: 5 000 ₽ 4.55 3.60 1.83
  4.40 3.94 1.82

Самый высокий коэффициент на матч «Мьельбю» – «Юргорден» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мьельбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Юргорден» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мьельбю» – «Юргорден», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.30 1.04 6.80 1.08 3.00 1.36 2.31 1.61 1.92 1.88 1.70 2.15 1.75 2.08 1.35 3.10 1.25 3.80 1.09 6.70 1.07 7.40 1.01 14.00 1.02 11.00 0.00 17.50
9.10 1.02 8.20 1.05 3.62 1.27 2.83 1.43 1.97 1.92 1.53 2.50 1.36 3.04 1.15 4.95 1.10 5.55 1.02 9.70
4.05 1.26 3.09 1.41 2.36 1.64 2.01 1.88 1.77 2.13 1.54 2.59 1.35 3.33 1.12 6.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.74 2.10 1.33 3.10 1.09 6.80
2.95 1.40 1.98 1.83 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.80
3.09 1.41 2.54 1.56 1.98 1.90 1.60 2.44 1.43 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.55 1.58 2.30 1.21 4.10
4.05 1.24 2.79 1.44 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.81
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Мьельбю 0:0 Юргорден онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный