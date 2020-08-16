  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Фалькенберг
1:1
Перерыв

Стадион:
АИК
0'
0:0
23' Не забитый пенальти
Ларссон Себастьян
0:1
23' Гол
Ларссон Себастьян
40' Желтая карточка
Бауи Набиль
1:1
45' Гол
Karl Soederstroem
1
Johan
Brattberg
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
8
Tobias
Karlsson1
6
Веде
Антон
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
25
Tobias
Englund
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
29
Нильссон
Хокан
31
Хаугор
Якоб
2
Гранли
Даниэль
16
Robin
Tihi
5
Метс
Кароль
29
Eric
Kahl
24
Рашиди
Херади
7
Ларссон
Себастьян
17
Офори
Эбенезер
10
Бауи
Набиль
36
Гойтом
Хенок
9
Сигторссон
Колбейнн
Фалькенберг
3-4-3
АИК
4-4-2

Ход матча

23'
0:0
Ларссон Себастьян
23'
0:1
Ларссон Себастьян
40'
 
Бауи Набиль
45'
Karl Soederstroem
(Кристоффер Карлссон)
1:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 5 0.31
2. Karl Soederstroem 2 0.13
3. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.13
4. Веде Антон 2 0.13
5. Бьёркенгрен Йон 1 0.06
6. Tobias Englund 1 0.06
7. Nsima Peter 1 0.06
8. Юханссон Карл II 1 0.06
9. Tobias Karlsson1 1 0.06
10. Юза Тибор 0 0
11. Чибуйке Джон 0 0
12. Матисен Маркус 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 4 0.25
2. Ларссон Себастьян 3 (1) 0.19
3. Paulos Abraham 2 0.13
4. Хуссейн Билаль 2 0.13
5. Асани Ясир 1 0.06
6. Robin Tihi 1 0.06
7. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.06
8. Сигторссон Колбейнн 0 0
9. Хаугор Якоб 0 0
10. Сильва Стефан 0 0
11. Рашиди Херади 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Юханссон Карл II 3 1
2. Матисен Маркус 4 0
3. Tobias Karlsson1 4 0
4. Tobias Englund 2 1
5. Ван Лой Сандер 3 0
6. Бьёркенгрен Йон 3 0
7. Юза Тибор 2 0
8. Эрикссон Якоб 2 0
9. Johan Brattberg 0 1
10. Кристоффер Карлссон 1 0
11. Чибуйке Джон 1 0
12. Норинг Виктор 1 0
13. Nsima Peter 1 0
14. Karl Soederstroem 1 0
15. Edi Sylisufaj 1 0
АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 5 0
2. Бауи Набиль 3 0
3. Хуссейн Билаль 3 0
4. Eric Kahl 3 0
5. Карлссон Пер II 1 1
6. Ларссон Себастьян 2 0
7. Гранли Даниэль 2 0
8. Мишель Феликс 2 0
9. Офори Эбенезер 2 0
10. Enock Kofi Adu1 2 0
11. Robin Tihi 2 0
12. Гойтом Хенок 1 0
13. Стаматопулос Кенни 1 0
14. Линдквист Расмус 1 0
15. Tom Strannegaard 1 0
16. Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3)
 АИК 7.69% (1) 0 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг
Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг
АИК Последние 20 матчей: + = -
АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК
АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
АИК 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:5 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан АИК 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Фалькенберг Кубок Фалькенберг 2:4 АИК Аллсвенскан АИК 4:3 Фалькенберг Аллсвенскан АИК 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 4:1 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 31 - 13 34
2. Эльфсборг 1:1 16 8 7 1 28 - 21 31
3. Юргорден 16 9 2 5 25 - 15 29
4. Норрчёпинг 15 7 4 4 32 - 22 25
5. Хеккен 15 6 6 3 27 - 16 24
6. Хаммарбю 1:1 16 6 6 4 19 - 19 24
7. Сириус 15 5 7 3 27 - 25 22
8. Мьельбю 15 5 4 6 18 - 23 19
9. Варберг БоИС 15 4 5 6 22 - 23 17
10. Эребру 16 4 5 7 15 - 21 17
11. Эстерсунд 15 3 6 6 12 - 18 15
12. Гётеборг 15 2 9 4 17 - 22 15
13. АИК 1:1 16 3 5 8 14 - 24 14
14. Кальмар 15 3 4 8 17 - 23 13
15. Хельсинборг 15 2 7 6 14 - 25 13
16. Фалькенберг 1:1 16 2 7 7 18 - 26 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Karl Soederstroem бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Бауи Набиль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Ларссон Себастьян бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ларссон Себастьян пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фалькенберг 1:1 АИК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
14.00 4.40 1.28

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный