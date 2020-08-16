Фалькенберг
1:1
Перерыв
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
АИК
0:0
23' Не забитый пенальтиЛарссон Себастьян
0:1
23' ГолЛарссон Себастьян
40' Желтая карточкаБауи Набиль
1:1
45' ГолKarl Soederstroem
31
Хаугор
Якоб
16
Robin
Tihi
29
Eric
Kahl
10
Бауи
Набиль
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
-
16 Robin TihiЗащитник
- Защитник
-
29 Eric KahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
23'
23'
40'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|5
|0.31
|2.
|Karl Soederstroem
|2
|0.13
|3.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.13
|4.
|Веде Антон
|2
|0.13
|5.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.06
|6.
|Tobias Englund
|1
|0.06
|7.
|Nsima Peter
|1
|0.06
|8.
|Юханссон Карл II
|1
|0.06
|9.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.06
|10.
|Юза Тибор
|0
|0
|11.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|12.
|Матисен Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|4
|0.25
|2.
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.19
|3.
|Paulos Abraham
|2
|0.13
|4.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.13
|5.
|Асани Ясир
|1
|0.06
|6.
|Robin Tihi
|1
|0.06
|7.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.06
|8.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|9.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|10.
|Сильва Стефан
|0
|0
|11.
|Рашиди Херади
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|2.
|Матисен Маркус
|4
|0
|3.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|4.
|Tobias Englund
|2
|1
|5.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|6.
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|7.
|Юза Тибор
|2
|0
|8.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|9.
|Johan Brattberg
|0
|1
|10.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|11.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|12.
|Норинг Виктор
|1
|0
|13.
|Nsima Peter
|1
|0
|14.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|15.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Метс Кароль
|5
|0
|2.
|Бауи Набиль
|3
|0
|3.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|4.
|Eric Kahl
|3
|0
|5.
|Карлссон Пер II
|1
|1
|6.
|Ларссон Себастьян
|2
|0
|7.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|8.
|Мишель Феликс
|2
|0
|9.
|Офори Эбенезер
|2
|0
|10.
|Enock Kofi Adu1
|2
|0
|11.
|Robin Tihi
|2
|0
|12.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|13.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|14.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|15.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|16.
|Paulos Abraham
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|АИК
|7.69% (1)
|0
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг
Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг
АИК Последние 20 матчей: + = -АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|31 - 13
|34
|2.
|Эльфсборг
|1:1
|16
|8
|7
|1
|28 - 21
|31
|3.
|Юргорден
|16
|9
|2
|5
|25 - 15
|29
|4.
|Норрчёпинг
|15
|7
|4
|4
|32 - 22
|25
|5.
|Хеккен
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|6.
|Хаммарбю
|1:1
|16
|6
|6
|4
|19 - 19
|24
|7.
|Сириус
|15
|5
|7
|3
|27 - 25
|22
|8.
|Мьельбю
|15
|5
|4
|6
|18 - 23
|19
|9.
|Варберг БоИС
|15
|4
|5
|6
|22 - 23
|17
|10.
|Эребру
|16
|4
|5
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Эстерсунд
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Гётеборг
|15
|2
|9
|4
|17 - 22
|15
|13.
|АИК
|1:1
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|14.
|Кальмар
|15
|3
|4
|8
|17 - 23
|13
|15.
|Хельсинборг
|15
|2
|7
|6
|14 - 25
|13
|16.
|Фалькенберг
|1:1
|16
|2
|7
|7
|18 - 26
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0