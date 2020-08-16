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Фалькенберг
1:1
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
0:0
23' Не забитый пенальти
Ларссон Себастьян
0:1
23' Гол
Ларссон Себастьян
40' Желтая карточка
Бауи Набиль
1:1
45' Гол
Karl Soederstroem
54' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
62' Желтая карточка
Eric Kahl
63' Желтая карточка
Офори Эбенезер
77' Желтая карточка
Нильссон Хокан
90' Желтая карточка
Димитриадис Панайотис
90'+6
1
Johan
Brattberg
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
8
Tobias
Karlsson1
6
Веде
Антон
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
25
Tobias
Englund
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
29
Нильссон
Хокан
31
Хаугор
Якоб
2
Гранли
Даниэль
16
Robin
Tihi
5
Метс
Кароль
29
Eric
Kahl
24
Рашиди
Херади
7
Ларссон
Себастьян
17
Офори
Эбенезер
10
Бауи
Набиль
36
Гойтом
Хенок
9
Сигторссон
Колбейнн
Фалькенберг
3-4-3
АИК
4-4-2

Ход матча

23'
0:0
Ларссон Себастьян
23'
0:1
Ларссон Себастьян
40'
 
Бауи Набиль
45'
Karl Soederstroem
(Кристоффер Карлссон)
1:1
54'
 
Ларссон Себастьян
58'
 
Paulos Abraham
Сигторссон Колбейнн
62'
 
Eric Kahl
63'
 
Офори Эбенезер
75'
 
Лундстрём Роберт
Рашиди Херади
77'
Нильссон Хокан
 
77'
Edi Sylisufaj
Кристоффер Карлссон
 
82'
 
Димитриадис Панайотис
Robin Tihi
82'
 
Enock Kofi Adu1
Офори Эбенезер
90'
 
Димитриадис Панайотис

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 5 0.31
2. Karl Soederstroem 3 0.19
3. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.13
4. Веде Антон 2 0.13
5. Бьёркенгрен Йон 1 0.06
6. Tobias Englund 1 0.06
7. Nsima Peter 1 0.06
8. Юханссон Карл II 1 0.06
9. Tobias Karlsson1 1 0.06
10. Юза Тибор 0 0
11. Чибуйке Джон 0 0
12. Матисен Маркус 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 4 0.25
2. Ларссон Себастьян 3 (1) 0.19
3. Paulos Abraham 2 0.13
4. Хуссейн Билаль 2 0.13
5. Асани Ясир 1 0.06
6. Robin Tihi 1 0.06
7. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.06
8. Сигторссон Колбейнн 0 0
9. Хаугор Якоб 0 0
10. Сильва Стефан 0 0
11. Рашиди Херади 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Юханссон Карл II 3 1
2. Матисен Маркус 4 0
3. Tobias Karlsson1 4 0
4. Tobias Englund 2 1
5. Ван Лой Сандер 3 0
6. Бьёркенгрен Йон 3 0
7. Юза Тибор 2 0
8. Эрикссон Якоб 2 0
9. Johan Brattberg 0 1
10. Кристоффер Карлссон 1 0
11. Чибуйке Джон 1 0
12. Норинг Виктор 1 0
13. Nsima Peter 1 0
14. Нильссон Хокан 1 0
15. Karl Soederstroem 1 0
16. Edi Sylisufaj 1 0
АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 5 0
2. Eric Kahl 4 0
3. Ларссон Себастьян 3 0
4. Бауи Набиль 3 0
5. Офори Эбенезер 3 0
6. Хуссейн Билаль 3 0
7. Карлссон Пер II 1 1
8. Гранли Даниэль 2 0
9. Мишель Феликс 2 0
10. Enock Kofi Adu1 2 0
11. Robin Tihi 2 0
12. Гойтом Хенок 1 0
13. Стаматопулос Кенни 1 0
14. Димитриадис Панайотис 1 0
15. Линдквист Расмус 1 0
16. Tom Strannegaard 1 0
17. Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 11.76% (2) 23.53% (4) 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5) 17.65% (3)
 АИК 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг
Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг
АИК Последние 20 матчей: + = -
АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК
АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
АИК 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:5 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан АИК 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Фалькенберг Кубок Фалькенберг 2:4 АИК Аллсвенскан АИК 4:3 Фалькенберг Аллсвенскан АИК 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 4:1 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 31 - 13 34
2. Эльфсборг 16 8 7 1 29 - 22 31
3. Юргорден 16 9 2 5 25 - 15 29
4. Норрчёпинг 15 7 4 4 32 - 22 25
5. Хеккен 15 6 6 3 27 - 16 24
6. Хаммарбю 16 6 6 4 20 - 20 24
7. Сириус 15 5 7 3 27 - 25 22
8. Мьельбю 15 5 4 6 18 - 23 19
9. Варберг БоИС 15 4 5 6 22 - 23 17
10. Эребру 16 4 5 7 15 - 21 17
11. Эстерсунд 15 3 6 6 12 - 18 15
12. Гётеборг 15 2 9 4 17 - 22 15
13. АИК 16 3 5 8 14 - 24 14
14. Кальмар 15 3 4 8 17 - 23 13
15. Хельсинборг 15 2 7 6 14 - 25 13
16. Фалькенберг 16 2 7 7 18 - 26 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Karl Soederstroem бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Бауи Набиль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Ларссон Себастьян бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ларссон Себастьян пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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4.40 2.00 2.85

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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