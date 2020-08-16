Фалькенберг
1:1
Конец матча
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
АИК
0:0
23' Не забитый пенальтиЛарссон Себастьян
0:1
23' ГолЛарссон Себастьян
40' Желтая карточкаБауи Набиль
1:1
45' ГолKarl Soederstroem
54' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
62' Желтая карточкаEric Kahl
63' Желтая карточкаОфори Эбенезер
77' Желтая карточкаНильссон Хокан
90' Желтая карточкаДимитриадис Панайотис
31
Хаугор
Якоб
16
Robin
Tihi
29
Eric
Kahl
10
Бауи
Набиль
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
-
16 Robin TihiЗащитник
- Защитник
-
29 Eric KahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
23'
23'
40'
45'
62'
63'
77'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|5
|0.31
|2.
|Karl Soederstroem
|3
|0.19
|3.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.13
|4.
|Веде Антон
|2
|0.13
|5.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.06
|6.
|Tobias Englund
|1
|0.06
|7.
|Nsima Peter
|1
|0.06
|8.
|Юханссон Карл II
|1
|0.06
|9.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.06
|10.
|Юза Тибор
|0
|0
|11.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|12.
|Матисен Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|4
|0.25
|2.
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.19
|3.
|Paulos Abraham
|2
|0.13
|4.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.13
|5.
|Асани Ясир
|1
|0.06
|6.
|Robin Tihi
|1
|0.06
|7.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.06
|8.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|9.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|10.
|Сильва Стефан
|0
|0
|11.
|Рашиди Херади
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|2.
|Матисен Маркус
|4
|0
|3.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|4.
|Tobias Englund
|2
|1
|5.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|6.
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|7.
|Юза Тибор
|2
|0
|8.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|9.
|Johan Brattberg
|0
|1
|10.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|11.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|12.
|Норинг Виктор
|1
|0
|13.
|Nsima Peter
|1
|0
|14.
|Нильссон Хокан
|1
|0
|15.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|16.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Метс Кароль
|5
|0
|2.
|Eric Kahl
|4
|0
|3.
|Ларссон Себастьян
|3
|0
|4.
|Бауи Набиль
|3
|0
|5.
|Офори Эбенезер
|3
|0
|6.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|7.
|Карлссон Пер II
|1
|1
|8.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|9.
|Мишель Феликс
|2
|0
|10.
|Enock Kofi Adu1
|2
|0
|11.
|Robin Tihi
|2
|0
|12.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|13.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|14.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|15.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|16.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|17.
|Paulos Abraham
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|АИК
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг
Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг
АИК Последние 20 матчей: + = -АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|15
|10
|4
|1
|31 - 13
|34
|2.
|Эльфсборг
|16
|8
|7
|1
|29 - 22
|31
|3.
|Юргорден
|16
|9
|2
|5
|25 - 15
|29
|4.
|Норрчёпинг
|15
|7
|4
|4
|32 - 22
|25
|5.
|Хеккен
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|6.
|Хаммарбю
|16
|6
|6
|4
|20 - 20
|24
|7.
|Сириус
|15
|5
|7
|3
|27 - 25
|22
|8.
|Мьельбю
|15
|5
|4
|6
|18 - 23
|19
|9.
|Варберг БоИС
|15
|4
|5
|6
|22 - 23
|17
|10.
|Эребру
|16
|4
|5
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Эстерсунд
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Гётеборг
|15
|2
|9
|4
|17 - 22
|15
|13.
|АИК
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|14.
|Кальмар
|15
|3
|4
|8
|17 - 23
|13
|15.
|Хельсинборг
|15
|2
|7
|6
|14 - 25
|13
|16.
|Фалькенберг
|16
|2
|7
|7
|18 - 26
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0