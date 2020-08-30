Мальмё
1:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Eleda Stadion
Эльфсборг
1:0
1' ГолКристиансен Андерс
24' Желтая карточкаОкуму Джозеф
27' Желтая карточкаБрорссон Франц
44' Желтая карточкаБергет Йо Инге
44' Желтая карточкаХольст Фредерик
1:1
45' ГолRasmus Alm
62' Желтая карточкаКристиансен Андерс
62' Желтая карточкаJesper Karlsson1
19
Ракип
Эрдаль
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
-
39 Сарр АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Jeppe OkkelsПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
1'
24'
27'
44'
44'
45'
1:1
62'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|8 (1)
|0.44
|2.
|Кристиансен Андерс
|7 (1)
|0.39
|3.
|Бергет Йо Инге
|6 (1)
|0.33
|4.
|Рикс Сёрен
|5
|0.28
|5.
|Тойвонен Ола
|2
|0.11
|6.
|Антонссон Маркус
|1
|0.06
|7.
|Ракип Эрдаль
|1
|0.06
|8.
|Молинс Гильермо
|1
|0.06
|9.
|Сарр Амин
|1
|0.06
|10.
|Брорссон Франц
|1
|0.06
|11.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.06
|12.
|Налич Ади
|1
|0.06
|13.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|14.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|15.
|Баширу Фуад
|0
|0
|16.
|Прица Тим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jesper Karlsson1
|9 (2)
|0.5
|2.
|Фрик Пер
|6
|0.33
|3.
|Rasmus Alm
|5
|0.28
|4.
|Gustav Henriksson
|2
|0.11
|5.
|Ларссон Юхан
|1
|0.06
|6.
|Ольссон Симон
|1
|0.06
|7.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.06
|8.
|Холмен Самуэль
|1
|0.06
|9.
|Хольст Фредерик
|1
|0.06
|10.
|Jacob Ondrejka
|1
|0.06
|11.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|12.
|Simon Strand
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|7
|1
|2.
|Брорссон Франц
|4
|0
|3.
|Нильсен Лассе
|3
|0
|4.
|Ларссон Эрик
|3
|0
|5.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|6.
|Налич Ади
|3
|0
|7.
|Бергет Йо Инге
|2
|0
|8.
|Инносент Бонке
|2
|0
|9.
|Телин Исаак
|0
|1
|10.
|Тойвонен Ола
|1
|0
|11.
|Сафари Беранг
|1
|0
|12.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|13.
|Траустасон Арнор
|1
|0
|14.
|Левицки Оскар
|1
|0
|15.
|Беихмо Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|4
|3
|2.
|Фрик Пер
|4
|0
|3.
|Окуму Джозеф
|4
|0
|4.
|Хольст Фредерик
|3
|0
|5.
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|6.
|Холмен Самуэль
|1
|1
|7.
|Кайб Рами
|1
|1
|8.
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|9.
|Хуммет Денис
|2
|0
|10.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|11.
|Ольссон Симон
|2
|0
|12.
|Jesper Karlsson1
|2
|0
|13.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|14.
|Robert Gojani
|1
|0
|15.
|Rasmus Alm
|1
|0
|16.
|Gustav Henriksson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальмё
|8.82% (3)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|26.47% (9)
|Эльфсборг
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру
Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг
АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Эльфсборг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 6:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Эльфсборг Суперкубок Мальмё 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Эльфсборг 0:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:3 Мальмё Товарищеские матчи Мальмё 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:1
|18
|11
|6
|1
|36 - 17
|39
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|1:1
|18
|8
|8
|2
|30 - 24
|32
|4.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|28 - 20
|30
|5.
|Норрчёпинг
|3:3
|18
|8
|5
|5
|38 - 27
|29
|6.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|7.
|Хаммарбю
|3:3
|18
|6
|7
|5
|24 - 26
|25
|8.
|Мьельбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|9.
|Эстерсунд
|18
|6
|6
|6
|17 - 19
|24
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|3:3
|18
|4
|6
|8
|19 - 26
|18
|12.
|АИК
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|13.
|Гётеборг
|18
|2
|11
|5
|21 - 28
|17
|14.
|Хельсинборг
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|15.
|Кальмар
|3:3
|18
|3
|5
|10
|21 - 32
|14
|16.
|Фалькенберг
|18
|2
|7
|9
|20 - 30
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0