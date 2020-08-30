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  3. Швеция
Мальмё
1:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Эльфсборг
0'
1:0
1' Гол
Кристиансен Андерс
24' Желтая карточка
Окуму Джозеф
27' Желтая карточка
Брорссон Франц
44' Желтая карточка
Бергет Йо Инге
44' Желтая карточка
Хольст Фредерик
1:1
45' Гол
Rasmus Alm
62' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
62' Желтая карточка
Jesper Karlsson1
85'
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
3
Кнудсен
Йонас
19
Ракип
Эрдаль
10
Кристиансен
Андерс
6
Левицки
Оскар
5
Рикс
Сёрен
32
Бергет
Йо
Инге
7
Телин
Исаак
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
2
Окуму
Джозеф
20
Simon
Strand
27
Хольст
Фредерик
33
Нильсен
Сиверт
18
Ольссон
Симон
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
Мальмё
4-4-2
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

1'
Кристиансен Андерс
1:0
24'
 
Окуму Джозеф
27'
Брорссон Франц
 
44'
Бергет Йо Инге
 
44'
 
Хольст Фредерик
45'
1:1
Rasmus Alm
(Нильсен Сиверт)
62'
Кристиансен Андерс
 
62'
 
Jesper Karlsson1
72'
 
Jeppe Okkels
Rasmus Alm
80'
Траустасон Арнор
Рикс Сёрен
 
81'
 
Холмен Самуэль
Ольссон Симон

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 8 (1) 0.44
2. Кристиансен Андерс 7 (1) 0.39
3. Бергет Йо Инге 6 (1) 0.33
4. Рикс Сёрен 5 0.28
5. Тойвонен Ола 2 0.11
6. Антонссон Маркус 1 0.06
7. Ракип Эрдаль 1 0.06
8. Молинс Гильермо 1 0.06
9. Сарр Амин 1 0.06
10. Брорссон Франц 1 0.06
11. Ахмедходжич Анел 1 0.06
12. Налич Ади 1 0.06
13. Ларссон Эрик 0 0
14. Кнудсен Йонас 0 0
15. Баширу Фуад 0 0
16. Прица Тим 0 0
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesper Karlsson1 9 (2) 0.5
2. Фрик Пер 6 0.33
3. Rasmus Alm 5 0.28
4. Gustav Henriksson 2 0.11
5. Ларссон Юхан 1 0.06
6. Ольссон Симон 1 0.06
7. Нильсен Сиверт 1 0.06
8. Холмен Самуэль 1 0.06
9. Хольст Фредерик 1 0.06
10. Jacob Ondrejka 1 0.06
11. Вяйсянен Лео 0 0
12. Simon Strand 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 7 1
2. Брорссон Франц 4 0
3. Нильсен Лассе 3 0
4. Ларссон Эрик 3 0
5. Ахмедходжич Анел 3 0
6. Налич Ади 3 0
7. Бергет Йо Инге 2 0
8. Инносент Бонке 2 0
9. Телин Исаак 0 1
10. Тойвонен Ола 1 0
11. Сафари Беранг 1 0
12. Кнудсен Йонас 1 0
13. Траустасон Арнор 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Беихмо Феликс 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 4 3
2. Фрик Пер 4 0
3. Окуму Джозеф 4 0
4. Хольст Фредерик 3 0
5. Вяйсянен Лео 3 0
6. Холмен Самуэль 1 1
7. Кайб Рами 1 1
8. Нильсен Сиверт 2 0
9. Хуммет Денис 2 0
10. Ларссон Юхан 2 0
11. Ольссон Симон 2 0
12. Jesper Karlsson1 2 0
13. Jacob Ondrejka 2 0
14. Robert Gojani 1 0
15. Rasmus Alm 1 0
16. Gustav Henriksson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 8.82% (3) 11.76% (4) 20.59% (7) 14.71% (5) 17.65% (6) 26.47% (9)
 Эльфсборг 22.22% (6) 14.81% (4) 22.22% (6) 7.41% (2) 22.22% (6) 11.11% (3)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру
Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг
АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Эльфсборг 1:0 Мальмё Аллсвенскан Эльфсборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Мальмё 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 6:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Эльфсборг Суперкубок Мальмё 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Эльфсборг 0:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:3 Мальмё Товарищеские матчи Мальмё 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:1 18 11 6 1 36 - 17 39
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 1:1 18 8 8 2 30 - 24 32
4. Юргорден 18 9 3 6 28 - 20 30
5. Норрчёпинг 3:3 18 8 5 5 38 - 27 29
6. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
7. Хаммарбю 3:3 18 6 7 5 24 - 26 25
8. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
9. Эстерсунд 18 6 6 6 17 - 19 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 3:3 18 4 6 8 19 - 26 18
12. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
13. Гётеборг 18 2 11 5 21 - 28 17
14. Хельсинборг 18 3 7 8 18 - 30 16
15. Кальмар 3:3 18 3 5 10 21 - 32 14
16. Фалькенберг 18 2 7 9 20 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Мальмё
Ничья
Эльфсборг
2.35
2.70
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2.05 2.70 4.80
2.35 2.20 4.05

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.80 1.11 4.00 1.22 2.80 1.40 2.14 1.71 1.96 1.84 1.74 2.10 2.15 1.65 1.31 3.25 1.07 7.50 1.10 6.40 1.10 6.25 1.01 12.00 1.01 12.60
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.46 1.51 1.90 1.85 1.23 3.85 1.15 5.00 1.12 5.55
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.12
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
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