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  3. Швеция
Мальмё
1:1
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
1:0
1' Гол
Кристиансен Андерс
24' Желтая карточка
Окуму Джозеф
27' Желтая карточка
Брорссон Франц
44' Желтая карточка
Бергет Йо Инге
44' Желтая карточка
Хольст Фредерик
1:1
45' Гол
Rasmus Alm
62' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
62' Желтая карточка
Jesper Karlsson1
90'+3
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
3
Кнудсен
Йонас
19
Ракип
Эрдаль
10
Кристиансен
Андерс
6
Левицки
Оскар
5
Рикс
Сёрен
32
Бергет
Йо
Инге
7
Телин
Исаак
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
2
Окуму
Джозеф
20
Simon
Strand
27
Хольст
Фредерик
33
Нильсен
Сиверт
18
Ольссон
Симон
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
Мальмё
4-4-2
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

1'
Кристиансен Андерс
1:0
24'
 
Окуму Джозеф
27'
Брорссон Франц
 
44'
Бергет Йо Инге
 
44'
 
Хольст Фредерик
45'
1:1
Rasmus Alm
(Нильсен Сиверт)
62'
Кристиансен Андерс
 
62'
 
Jesper Karlsson1
72'
 
Jeppe Okkels
Rasmus Alm
80'
Траустасон Арнор
Рикс Сёрен
 
81'
 
Холмен Самуэль
Ольссон Симон
86'
 
Marokhy Ndione
Фрик Пер

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 8 (1) 0.44
2. Кристиансен Андерс 7 (1) 0.39
3. Бергет Йо Инге 6 (1) 0.33
4. Рикс Сёрен 5 0.28
5. Тойвонен Ола 2 0.11
6. Антонссон Маркус 1 0.06
7. Ракип Эрдаль 1 0.06
8. Молинс Гильермо 1 0.06
9. Сарр Амин 1 0.06
10. Брорссон Франц 1 0.06
11. Ахмедходжич Анел 1 0.06
12. Налич Ади 1 0.06
13. Ларссон Эрик 0 0
14. Кнудсен Йонас 0 0
15. Баширу Фуад 0 0
16. Прица Тим 0 0
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesper Karlsson1 9 (2) 0.5
2. Фрик Пер 6 0.33
3. Rasmus Alm 5 0.28
4. Gustav Henriksson 2 0.11
5. Ларссон Юхан 1 0.06
6. Ольссон Симон 1 0.06
7. Нильсен Сиверт 1 0.06
8. Холмен Самуэль 1 0.06
9. Хольст Фредерик 1 0.06
10. Jacob Ondrejka 1 0.06
11. Вяйсянен Лео 0 0
12. Simon Strand 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 7 1
2. Брорссон Франц 4 0
3. Нильсен Лассе 3 0
4. Ларссон Эрик 3 0
5. Ахмедходжич Анел 3 0
6. Налич Ади 3 0
7. Бергет Йо Инге 2 0
8. Инносент Бонке 2 0
9. Телин Исаак 0 1
10. Тойвонен Ола 1 0
11. Сафари Беранг 1 0
12. Кнудсен Йонас 1 0
13. Траустасон Арнор 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Беихмо Феликс 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 4 3
2. Фрик Пер 4 0
3. Окуму Джозеф 4 0
4. Хольст Фредерик 3 0
5. Вяйсянен Лео 3 0
6. Холмен Самуэль 1 1
7. Кайб Рами 1 1
8. Нильсен Сиверт 2 0
9. Хуммет Денис 2 0
10. Ларссон Юхан 2 0
11. Ольссон Симон 2 0
12. Jesper Karlsson1 2 0
13. Jacob Ondrejka 2 0
14. Robert Gojani 1 0
15. Rasmus Alm 1 0
16. Gustav Henriksson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 11.43% (4) 11.43% (4) 20% (7) 14.29% (5) 17.14% (6) 25.71% (9)
 Эльфсборг 21.43% (6) 14.29% (4) 25% (7) 7.14% (2) 21.43% (6) 10.71% (3)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру
Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС
Эльфсборг Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг
АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Эльфсборг 1:0 Мальмё Аллсвенскан Эльфсборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Мальмё 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 6:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Эльфсборг Суперкубок Мальмё 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Эльфсборг 0:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:3 Мальмё Товарищеские матчи Мальмё 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 18 11 6 1 36 - 17 39
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 18 8 8 2 30 - 24 32
4. Юргорден 18 9 3 6 28 - 20 30
5. Норрчёпинг 18 8 4 6 38 - 28 28
6. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
7. Хаммарбю 18 6 7 5 24 - 26 25
8. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
9. Эстерсунд 18 6 6 6 17 - 19 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 18 5 5 8 20 - 26 20
12. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
13. Гётеборг 18 2 11 5 21 - 28 17
14. Хельсинборг 18 3 7 8 18 - 30 16
15. Кальмар 18 3 5 10 21 - 32 14
16. Фалькенберг 18 2 7 9 20 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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4.00 1.45 8.00
5.50 1.25 10.00

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.80 1.11 4.00 1.22 1.27 3.55 2.14 1.71 1.96 1.84 1.74 2.10 2.15 1.65 1.31 3.25 1.07 7.50 1.10 6.40 1.10 6.25 1.01 12.00 1.01 12.60
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.46 1.51 1.90 1.85 1.23 3.85 1.15 5.00 1.12 5.55
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.12
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
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