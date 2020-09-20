  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Гётеборг
1:2
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
18' Желтая карточка
Christian Kouakou III
0:1
40' Гол в свои ворота
Christian Kouakou III
0:2
65' Гол
Isak Magnusson
80' Желтая карточка
Айеш Хосам
1:2
90' Гол
Вернблум Понтус
90'+4
1
Анестис
Яннис
23
Emil
Holm
30
Бьярсмюр
Маттиас
26
Калисир
Андре
27
Yahya
Kalley
89
Сана
Тобиас
19
Эрлингмарк
Огюст
15
Юханссон
Якоб
28
Alhassan
Yusuf
86
Вернблум
Понтус
14
Christian
Kouakou
III
1
Ole
Soederberg
7
Юханссон
Петр
36
Стенмарк
Йохан
4
Алити
Фидан
3
Ринг
Себастьян
19
Янссон
Исак
21
Исраэльссон
Эрик
5
Бергквист
Дуг
29
Ромариньо
Перейра
39
Isak
Magnusson
10
Сахпекидис
Филип
Гётеборг
4-4-2
Кальмар
4-5-1

Ход матча

18'
Christian Kouakou III
 
40'
0:1
Christian Kouakou III
46'
Да Грака Кристофер
Калисир Андре
 
63'
Фарнеруд Александер
Christian Kouakou III
 
63'
Айеш Хосам
Emil Holm
 
65'
0:2
Isak Magnusson
78'
 
Edvin Crona
Isak Magnusson
78'
 
York Rafael
Сахпекидис Филип
78'
Карлссон-Лагемюр Патрик
Эрлингмарк Огюст
 
80'
Айеш Хосам
 
85'
 
Carl Gustafsson
Янссон Исак
90'
Вернблум Понтус
(Карлссон-Лагемюр Патрик)
1:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон-Лагемюр Патрик 5 0.24
2. Сана Тобиас 5 (3) 0.24
3. Айеш Хосам 3 (2) 0.14
4. Фарнеруд Александер 3 0.14
5. Хараишвили Георгий 2 0.1
6. Эрлингмарк Огюст 2 0.1
7. Sargon Abraham 1 0.05
8. Вернблум Понтус 1 0.05
9. Бьярсмюр Маттиас 1 0.05
10. Юханссон Якоб 0 0
11. Christian Kouakou III 0 0
12. Яллоу Александр 0 0
13. Alhassan Yusuf 0 0
14. Emil Holm 0 0
15. Jesper Tolinsson 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isak Magnusson 4 0.19
2. Юханссон Петр 3 (1) 0.14
3. Алити Фидан 2 0.1
4. Ромариньо Перейра 2 0.1
5. Ринг Себастьян 2 0.1
6. Ингельссон Сванте 2 0.1
7. Edvin Crona 2 0.1
8. Nils Froeling 2 0.1
9. Исраэльссон Эрик 1 0.05
10. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.05
11. Эльм Виктор 1 (1) 0.05
12. Янссон Исак 0 0
13. Сахпекидис Филип 0 0

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. Эрлингмарк Огюст 4 1
2. Айеш Хосам 5 0
3. Яллоу Александр 4 0
4. Alhassan Yusuf 3 0
5. Калисир Андре 2 0
6. Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
7. Christian Kouakou III 2 0
8. Да Грака Кристофер 2 0
9. Emil Holm 2 0
10. Jesper Tolinsson 0 1
11. Фарнеруд Александер 1 0
12. Вернблум Понтус 1 0
13. Сана Тобиас 1 0
14. Victor Wernersson 1 0
15. Бьярсмюр Маттиас 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Ринг Себастьян 3 2
2. Алити Фидан 6 0
3. Ромариньо Перейра 4 1
4. Эльм Виктор 4 0
5. Нури Эмин 2 0
6. Бергквист Дуг 2 0
7. Ингельссон Сванте 2 0
8. York Rafael 2 0
9. Янссон Исак 2 0
10. Исраэльссон Эрик 1 0
11. Rafinha I 1 0
12. Henrik Loefkvist 1 0
13. Nils Froeling 1 0
14. Alexander Ahl Holmstroem 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 13.04% (3) 8.7% (2) 17.39% (4) 8.7% (2) 13.04% (3) 39.13% (9)
 Кальмар 22.73% (5) 0 27.27% (6) 0 22.73% (5) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг
Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг
Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю
Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Кальмар: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Кальмар 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг 1:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 4:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Кальмар Кубок Швеции Кальмар 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 3:4 Кальмар Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 21 11 8 2 39 - 21 41
2. Хеккен 19 9 7 3 32 - 18 34
3. Эльфсборг 20 8 10 2 33 - 27 34
4. Норрчёпинг 21 9 6 6 43 - 31 33
5. Юргорден 20 9 5 6 30 - 22 32
6. Сириус 19 7 8 4 33 - 30 29
7. Хаммарбю 21 7 8 6 30 - 31 29
8. Эстерсунд 21 6 9 6 20 - 22 27
9. Варберг БоИС 20 7 5 8 30 - 30 26
10. Мьельбю 20 6 7 7 29 - 32 25
11. Эребру 20 6 6 8 23 - 28 24
12. АИК 20 5 6 9 19 - 25 21
13. Гётеборг 21 3 11 7 25 - 34 20
14. Хельсинборг 20 3 9 8 21 - 33 18
15. Кальмар 21 4 6 11 24 - 36 18
16. Фалькенберг 20 3 7 10 22 - 33 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Christian Kouakou уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    18'
    Christian Kouakou получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.85 3.70 4.15
38.00 11.00 1.04
1.84 3.74 4.25
1.87 3.65 4.05
7.02 3.39 1.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.08 9.10 1.03 4.20 1.20 2.90 1.38 2.14 1.71 1.05 8.50 1.79 2.03 1.57 2.40 1.17 4.70 1.16 4.70 1.02 11.00 1.05 9.60 1.02 11.00
11.50 1.04 9.90 1.06 4.05 1.25 3.18 1.36 2.12 1.80 1.67 2.24 1.45 2.79 1.19 4.90 1.15 5.70 1.05 9.30
8.96 1.06 7.75 1.08 3.50 1.30 2.74 1.45 1.91 1.88 1.51 2.55 1.35 3.18 1.15 5.39 1.12 6.17 1.04 10.70 1.03 11.89
5.84 1.15 2.81 1.47 3.80 1.28 3.14 1.39 2.46 1.58 1.85 2.04 1.85 2.03 1.53 2.59 1.23 4.42 1.51 2.68 1.13 6.49 1.13 6.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.70 2.08 2.04 1.78 1.08 7.00 1.16 5.20 1.07 7.50
3.10 1.37 2.11 1.74 1.51 2.56 1.16 5.35 1.12 6.20
2.94 1.40 1.94 1.85 1.44 2.77 1.14 5.62 1.10 6.85 1.02 15.01 1.01 15.74
1.44 2.89 1.25 4.15 1.65 2.32 1.42 2.98 1.46 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20
4.30 1.22 3.12 1.36 1.85 1.97 1.35 3.20 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
1.84 1.95
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
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