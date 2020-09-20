Гётеборг
1:2
Конец матча
Стадион: Гамла Уллеви
Кальмар
18' Желтая карточкаChristian Kouakou III
0:1
40' Гол в свои воротаChristian Kouakou III
0:2
65' ГолIsak Magnusson
80' Желтая карточкаАйеш Хосам
1:2
90' ГолВернблум Понтус
23
Emil
Holm
27
Yahya
Kalley
89
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Emil HolmЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Yahya KalleyЗащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Tom Amos
-
-
-
Главный тренер: Нильссон Роланд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Янссон ИсакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нури ЭминПолузащитник
-
16 York RafaelНападающий
- Нападающий
-
-
37 Edvin Crona
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
40'
63'
65'
0:2
80'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|5
|0.24
|2.
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.24
|3.
|Айеш Хосам
|3 (2)
|0.14
|4.
|Фарнеруд Александер
|3
|0.14
|5.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.1
|6.
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0.1
|7.
|Sargon Abraham
|1
|0.05
|8.
|Вернблум Понтус
|1
|0.05
|9.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.05
|10.
|Юханссон Якоб
|0
|0
|11.
|Christian Kouakou III
|0
|0
|12.
|Яллоу Александр
|0
|0
|13.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|14.
|Emil Holm
|0
|0
|15.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isak Magnusson
|4
|0.19
|2.
|Юханссон Петр
|3 (1)
|0.14
|3.
|Алити Фидан
|2
|0.1
|4.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.1
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.1
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.1
|7.
|Edvin Crona
|2
|0.1
|8.
|Nils Froeling
|2
|0.1
|9.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0.05
|10.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.05
|11.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.05
|12.
|Янссон Исак
|0
|0
|13.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрлингмарк Огюст
|4
|1
|2.
|Айеш Хосам
|5
|0
|3.
|Яллоу Александр
|4
|0
|4.
|Alhassan Yusuf
|3
|0
|5.
|Калисир Андре
|2
|0
|6.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|7.
|Christian Kouakou III
|2
|0
|8.
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|9.
|Emil Holm
|2
|0
|10.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|11.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|12.
|Вернблум Понтус
|1
|0
|13.
|Сана Тобиас
|1
|0
|14.
|Victor Wernersson
|1
|0
|15.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|2.
|Алити Фидан
|6
|0
|3.
|Ромариньо Перейра
|4
|1
|4.
|Эльм Виктор
|4
|0
|5.
|Нури Эмин
|2
|0
|6.
|Бергквист Дуг
|2
|0
|7.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|8.
|York Rafael
|2
|0
|9.
|Янссон Исак
|2
|0
|10.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|11.
|Rafinha I
|1
|0
|12.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|13.
|Nils Froeling
|1
|0
|14.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гётеборг
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|39.13% (9)
|Кальмар
|22.73% (5)
|0
|27.27% (6)
|0
|22.73% (5)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг
Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю
Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Кальмар: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Гётеборг 1:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 4:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Кальмар Кубок Швеции Кальмар 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 3:4 Кальмар Шведский кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|21
|11
|8
|2
|39 - 21
|41
|2.
|Хеккен
|19
|9
|7
|3
|32 - 18
|34
|3.
|Эльфсборг
|20
|8
|10
|2
|33 - 27
|34
|4.
|Норрчёпинг
|21
|9
|6
|6
|43 - 31
|33
|5.
|Юргорден
|20
|9
|5
|6
|30 - 22
|32
|6.
|Сириус
|19
|7
|8
|4
|33 - 30
|29
|7.
|Хаммарбю
|21
|7
|8
|6
|30 - 31
|29
|8.
|Эстерсунд
|21
|6
|9
|6
|20 - 22
|27
|9.
|Варберг БоИС
|20
|7
|5
|8
|30 - 30
|26
|10.
|Мьельбю
|20
|6
|7
|7
|29 - 32
|25
|11.
|Эребру
|20
|6
|6
|8
|23 - 28
|24
|12.
|АИК
|20
|5
|6
|9
|19 - 25
|21
|13.
|Гётеборг
|21
|3
|11
|7
|25 - 34
|20
|14.
|Хельсинборг
|20
|3
|9
|8
|21 - 33
|18
|15.
|Кальмар
|21
|4
|6
|11
|24 - 36
|18
|16.
|Фалькенберг
|20
|3
|7
|10
|22 - 33
|16
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.80
|1.08
|9.10
|1.03
|—
|—
|4.20
|1.20
|—
|—
|2.90
|1.38
|2.14
|1.71
|1.05
|8.50
|1.79
|2.03
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.16
|4.70
|1.02
|11.00
|1.05
|9.60
|1.02
|11.00
|11.50
|1.04
|9.90
|1.06
|—
|—
|4.05
|1.25
|—
|—
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.12
|1.80
|—
|—
|1.67
|2.24
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.19
|4.90
|1.15
|5.70
|1.05
|9.30
|—
|—
|8.96
|1.06
|7.75
|1.08
|—
|—
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.74
|1.45
|—
|—
|1.91
|1.88
|—
|—
|1.51
|2.55
|—
|—
|1.35
|3.18
|1.15
|5.39
|1.12
|6.17
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|5.84
|1.15
|—
|—
|2.81
|1.47
|3.80
|1.28
|3.14
|1.39
|2.46
|1.58
|1.85
|2.04
|1.85
|2.03
|1.53
|2.59
|1.23
|4.42
|1.51
|2.68
|1.13
|6.49
|—
|—
|1.13
|6.77
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.70
|2.08
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.16
|5.20
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.11
|1.74
|—
|—
|1.51
|2.56
|1.16
|5.35
|1.12
|6.20
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.40
|—
|—
|1.94
|1.85
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.14
|5.62
|1.10
|6.85
|1.02
|15.01
|1.01
|15.74
|1.44
|2.89
|1.25
|4.15
|1.65
|2.32
|1.42
|2.98
|1.46
|2.87
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—