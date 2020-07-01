3' Желтая карточкаМурильо Луис-Карлос
22' Желтая карточкаКубронн Жан-Кристоф
0:1
34' ГолШуллер Расмус
0:2
36' ГолЛингман Лукас
39' Желтая карточкаValdrin Rashica
57' Желтая карточкаКунингас Микко
0:3
64' Гол в свои воротаTeemu Jaentti
0:4
78' ГолРиски Роопе
20
Энинфул
Анри
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
22
Хасани
Феран
19
Вяйринен
Тим
37
Танака
Атому
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Энинфул АнриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хасани ФеранПолузащитник
- Нападающий
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
-
-
16 Kalle Katz
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
Ход матча
34'
0:1
36'
0:2
39'
57'
64'
0:3
78'
0:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лингман Лукас
|1
|0.07
|2.
|Шуллер Расмус
|1
|0.07
|3.
|Риски Роопе
|1
|0.07
|4.
|Вяйринен Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0
|2.
|Кунингас Микко
|1
|0
|3.
|Valdrin Rashica
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Луис-Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лахти
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ХИК
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Лахти Последние 20 матчей: + = -Интер Турку 5:0 Лахти Хонка 0:1 Лахти ПеКа 0:8 Лахти Лахти 3:3 Гнистан
ХИК Последние 20 матчей: + = -Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка
Последние игры между собой
Лахти: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
ХИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига Лахти 2:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 Лахти Вейккауслига ХИК 3:0 Лахти Вейккауслига ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:4 Лахти Вейккауслига ХИК 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:3 ХИК Кубок Лахти 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Кубок лиги ХИК 1:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Вейккауслига ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|КуПС
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|СЯК Сейнайоки
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ильвес
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Хака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Хонка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Интер Турку
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|РоПС
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ТПС
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Мариехамн
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|11.
|ХИФК
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|Лахти
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0