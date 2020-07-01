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Лахти
0:4
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
3' Желтая карточка
Мурильо Луис-Карлос
22' Желтая карточка
Кубронн Жан-Кристоф
0:1
34' Гол
Шуллер Расмус
0:2
36' Гол
Лингман Лукас
39' Желтая карточка
Valdrin Rashica
57' Желтая карточка
Кунингас Микко
0:3
64' Гол в свои ворота
Teemu Jaentti
0:4
78' Гол
Риски Роопе
90'+3
33
Раковски
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Лахти
Тими
5
Вийтикко
Микко
18
Teemu
Jaentti
20
Энинфул
Анри
8
Клинга
Матти
25
Кунингас
Микко
10
Valdrin
Rashica
9
Vahid
Hambo
11
Jasin
Assenhoun
25
Регеро
Антонио
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
10
Лингман
Лукас
28
Шуллер
Расмус
22
Хасани
Феран
9
Риски
Рику
19
Вяйринен
Тим
37
Танака
Атому
Лахти
ХИК

Ход матча

3'
 
Мурильо Луис-Карлос
22'
Кубронн Жан-Кристоф
 
34'
0:1
Шуллер Расмус
36'
0:2
Лингман Лукас
(Вяйринен Тим)
39'
Valdrin Rashica
 
46'
Dimitry Imbongo Boele
Valdrin Rashica
 
57'
Кунингас Микко
 
61'
 
Вяянянен Сантери
Хасани Феран
61'
 
Риски Роопе
Вяйринен Тим
64'
0:3
Teemu Jaentti
66'
Аркивуо Кари
Teemu Jaentti
 
78'
 
Вахтера Йонас
Риски Рику
78'
0:4
Риски Роопе
(Лингман Лукас)
78'
 
David Browne II
Лингман Лукас
83'
Pyry Lampinen
Vahid Hambo
 
84'
 
Тойвомяки Ханри
Мурильо Луис-Карлос
90'
Arttu Auranen
Клинга Матти
 

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лингман Лукас 1 0.07
2. Шуллер Расмус 1 0.07
3. Риски Роопе 1 0.07
4. Вяйринен Тим 0 0

Карточки

Лахти
# Игрок      
1. Кубронн Жан-Кристоф 1 0
2. Кунингас Микко 1 0
3. Valdrin Rashica 1 0
ХИК
# Игрок      
1. Мурильо Луис-Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лахти 0 0 0 0 0 0
 ХИК 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Лахти Последние 20 матчей: + = -
Интер Турку 5:0 Лахти Хонка 0:1 Лахти ПеКа 0:8 Лахти Лахти 3:3 Гнистан
Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Лахти 0:1 Хака Лахти 2:1 РоПС СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти КуПС 1:0 Лахти Лахти 1:2 Ильвес ХИК 2:2 Лахти СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти Лахти 1:4 Коккола ПВ Лахти 2:2 ХИФК ВПС 1:2 Лахти Лахти 3:0 РоПС Лахти 0:1 Мариехамн РоПС 3:0 Лахти Лахти 3:2 Хонка
ХИК Последние 20 матчей: + = -
Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка
ХИК 4:0 Гнистан ХИК 4:0 Гнистан Бранн 1:1 ХИК Хонка 1:1 ХИК ХИК 3:1 Мариехамн ХИК 1:0 Интер Турку ХИФК 1:2 ХИК ХИК 3:0 ТПС ХИК 1:2 Мариехамн ХИК 2:2 Лахти Ильвес 2:1 ХИК ХИК 2:0 ФА-2000 ХИК 0:1 Интер Турку Холбаек 1:2 ХИК ХИК 0:1 Силькеборг ХИК 3:0 Мариехамн

Последние игры между собой

Лахти: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
ХИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
ХИК 2:2 Лахти Veikkausliiga Europa League ХИК 4:0 Лахти Вейккауслига Лахти 3:0 ХИК Вейккауслига Лахти 1:4 ХИК Кубок
Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига Лахти 2:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 Лахти Вейккауслига ХИК 3:0 Лахти Вейккауслига ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:4 Лахти Вейккауслига ХИК 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:3 ХИК Кубок Лахти 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Кубок лиги ХИК 1:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Вейккауслига ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1 1 0 0 4 - 0 3
2. КуПС 1 1 0 0 3 - 0 3
3. СЯК Сейнайоки 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ильвес 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Хака 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Хонка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Интер Турку 0 0 0 0 0 - 0 0
8. РоПС 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ТПС 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Мариехамн 1 0 0 1 3 - 4 0
11. ХИФК 1 0 0 1 0 - 3 0
12. Лахти 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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