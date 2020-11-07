0:1
2' ГолПроделль Виктор
10' Желтая карточкаAndre Kamp
12' Желтая карточкаPedro Ribeiro I
0:2
42' ГолFilip Tronet
0:3
45' ГолSimon Johansson
90' Желтая карточкаKevin Custovic
16
Andre
Kamp
23
Oscar
Lundin
24
Noa
Williams
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Andre KampПолузащитник
-
23 Oscar LundinПолузащитник
-
24 Noa WilliamsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
12 Victor Astor
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Michael JahnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Moonga SimbaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Emil SkoghЗащитник
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
-
-
-
-
-
24 Viktor Steen
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
2'
10'
12'
42'
0:2
45'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Leonard Pllana
|8 (1)
|0.3
|2.
|Селлин Роббин
|6
|0.22
|3.
|Seth Hellberg
|5
|0.19
|4.
|Douglas Karlberg
|5 (1)
|0.19
|5.
|Kristian Andersen
|4
|0.15
|6.
|Anton Lundin
|4
|0.15
|7.
|Noa Williams
|2
|0.07
|8.
|Andre Kamp
|1
|0.04
|9.
|Alexander Zetterstroem
|1
|0.04
|10.
|Bantu Mzwakali
|0
|0
|11.
|Макаси Моузес
|0
|0
|12.
|Oscar Lundin
|0
|0
|13.
|Lukas Hiltunen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Filip Tronet
|6
|0.22
|2.
|Проделль Виктор
|6
|0.22
|3.
|Albin Sporrong
|2
|0.07
|4.
|Moonga Simba
|1
|0.04
|5.
|David Engstroem
|1
|0.04
|6.
|Justin Salmon
|1
|0.04
|7.
|Filip Almstroem-Taehti
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Oscar Lundin
|8
|0
|2.
|Seth Hellberg
|7
|0
|3.
|Bjarni Antonsson
|6
|0
|4.
|Lukas Hiltunen
|5
|0
|5.
|Alexander Zetterstroem
|3
|1
|6.
|Andre Kamp
|4
|0
|7.
|Anton Lundin
|3
|0
|8.
|Leonard Pllana
|3
|0
|9.
|Понтус Хиндрикес
|3
|0
|10.
|Селлин Роббин
|2
|0
|11.
|Kristian Andersen
|2
|0
|12.
|Mattias Liljestrand
|2
|0
|13.
|Carlos García IV
|2
|0
|14.
|Макаси Моузес
|2
|0
|15.
|Douglas Karlberg
|2
|0
|16.
|Adrian Engdahl
|1
|0
|17.
|Bantu Mzwakali
|1
|0
|18.
|Кашаев Никита
|1
|0
|19.
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Filip Almstroem-Taehti
|8
|0
|2.
|David Engstroem
|4
|1
|3.
|Pedro Ribeiro I
|3
|0
|4.
|Moussa Traore3
|3
|0
|5.
|Moonga Simba
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Браге
|31.43% (11)
|2.86% (1)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|Вестерос
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|5.26% (1)
Предыдущие игры
Браге Последние 20 матчей: +7 =5 -8Норрбю 1:4 Браге Браге 1:4 Йёнчёпинг Браге 0:1 Юнгшиле Хальмстад 2:0 Браге
Вестерос Последние 20 матчей: +8 =2 -10Вестерос 3:1 Треллеборг Хальмстад 2:1 Вестерос Вестерос 2:1 Акрополис Юнгшиле 0:2 Вестерос
Вестерос 3:2 Сундсвалль Дегерфорс 4:1 Вестерос Буден 0:3 Вестерос Вестерос 2:2 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 3:1 Вестерос Вестерос 1:0 Далкурд Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю
Последние игры между собой
Браге: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Вестерос: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Браге 1:0 Вестерос Первый дивизион Вестерос 1:2 Браге Первый дивизион Браге 1:1 Вестерос Первый дивизион Вестерос 3:0 Браге Первый дивизион Браге 1:0 Вестерос Первый дивизион Вестерос 0:3 Браге Первый дивизион Вестерос 2:1 Браге Суперэттан Браге 2:0 Вестерос Суперэттан Браге 1:0 Вестерос Первый дивизион Вестерос 1:2 Браге Первый дивизион Браге 1:1 Вестерос Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|1:0
|27
|18
|5
|4
|47 - 16
|59
|2.
|Дегерфорс
|26
|17
|6
|3
|57 - 22
|57
|3.
|Йёнчёпинг
|26
|15
|4
|7
|47 - 32
|49
|4.
|Эстер
|26
|13
|6
|7
|37 - 32
|45
|5.
|Сундсвалль
|26
|11
|7
|8
|48 - 38
|40
|6.
|Акрополис
|26
|8
|13
|5
|39 - 36
|37
|7.
|Браге
|27
|10
|6
|11
|35 - 39
|36
|8.
|Вестерос
|27
|10
|5
|12
|38 - 40
|35
|9.
|ГАИС
|26
|8
|8
|10
|27 - 37
|32
|10.
|Эргрюте ФФ
|26
|8
|5
|13
|30 - 40
|29
|11.
|Далкурд
|0:1
|27
|6
|11
|10
|33 - 35
|29
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|26
|8
|4
|14
|29 - 46
|28
|13.
|Норрбю
|26
|6
|10
|10
|31 - 39
|28
|14.
|Треллеборг
|26
|6
|8
|12
|28 - 35
|26
|15.
|Умео
|26
|4
|10
|12
|23 - 40
|22
|16.
|Юнгшиле
|26
|4
|8
|14
|23 - 45
|20
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Браге» – «Вестерос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Браге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вестерос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Браге» – «Вестерос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|11.00
|1.02
|5.90
|1.10
|3.55
|1.27
|—
|—
|2.25
|1.60
|2.00
|1.75
|1.77
|1.99
|—
|—
|1.75
|2.01
|—
|—
|1.25
|3.75
|—
|—
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.05
|8.50
|
|12.75
|1.00
|11.50
|1.01
|4.55
|1.19
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.34
|1.67
|—
|—
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.50
|2.52
|—
|—
|1.24
|3.72
|—
|—
|1.17
|4.33
|—
|—
|1.05
|7.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.44
|1.22
|—
|—
|2.63
|1.51
|2.20
|1.70
|1.96
|1.91
|1.69
|2.21
|3.12
|1.39
|1.54
|2.58
|1.32
|3.56
|1.10
|7.67
|2.41
|1.61
|1.97
|1.91
|1.71
|2.22
|1.45
|2.86
|1.35
|3.35
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|
|—
|—
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|2.15
|1.65
|—
|—
|1.19
|4.40
|—
|—
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.26
|1.35
|2.60
|1.47
|2.16
|1.70
|1.68
|2.19
|3.83
|1.28
|3.19
|1.38
|2.53
|1.55
|1.90
|1.98
|1.62
|2.38
|1.43
|2.96
|1.23
|4.39