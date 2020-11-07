  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Браге
0:3
Конец матча
Вестерос
0'
0:1
2' Гол
Проделль Виктор
10' Желтая карточка
Andre Kamp
12' Желтая карточка
Pedro Ribeiro I
0:2
42' Гол
Filip Tronet
0:3
45' Гол
Simon Johansson
90' Желтая карточка
Kevin Custovic
90'+4
1
Adrian
Engdahl
13
Понтус
Хиндрикес
2
Alexander
Zetterstroem
4
Mattias
Liljestrand
3
Макаси
Моузес
16
Andre
Kamp
23
Oscar
Lundin
24
Noa
Williams
22
Kristian
Andersen
10
Leonard
Pllana
9
Douglas
Karlberg
1
Anton
Fagerstroem
16
Michael
Jahn
15
Calle
Svensson
4
Sean
Sabetkar
3
Filip
Almstroem-Taehti
31
Albin
Sporrong
7
Pedro
Ribeiro
I
23
Filip
Tronet
6
Simon
Johansson
70
Moonga
Simba
9
Проделль
Виктор
Браге
4-2-3-1
Вестерос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Leonard Pllana 8 (1) 0.3
2. Селлин Роббин 6 0.22
3. Seth Hellberg 5 0.19
4. Douglas Karlberg 5 (1) 0.19
5. Kristian Andersen 4 0.15
6. Anton Lundin 4 0.15
7. Noa Williams 2 0.07
8. Andre Kamp 1 0.04
9. Alexander Zetterstroem 1 0.04
10. Bantu Mzwakali 0 0
11. Макаси Моузес 0 0
12. Oscar Lundin 0 0
13. Lukas Hiltunen 0 0
Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Filip Tronet 6 0.22
2. Проделль Виктор 6 0.22
3. Albin Sporrong 2 0.07
4. Moonga Simba 1 0.04
5. David Engstroem 1 0.04
6. Justin Salmon 1 0.04
7. Filip Almstroem-Taehti 0 0

Карточки

Браге
# Игрок      
1. Oscar Lundin 8 0
2. Seth Hellberg 7 0
3. Bjarni Antonsson 6 0
4. Lukas Hiltunen 5 0
5. Alexander Zetterstroem 3 1
6. Andre Kamp 4 0
7. Anton Lundin 3 0
8. Leonard Pllana 3 0
9. Понтус Хиндрикес 3 0
10. Селлин Роббин 2 0
11. Kristian Andersen 2 0
12. Mattias Liljestrand 2 0
13. Carlos García IV 2 0
14. Макаси Моузес 2 0
15. Douglas Karlberg 2 0
16. Adrian Engdahl 1 0
17. Bantu Mzwakali 1 0
18. Кашаев Никита 1 0
19. Pontus Jonsson1 1 0
Вестерос
# Игрок      
1. Filip Almstroem-Taehti 8 0
2. David Engstroem 4 1
3. Pedro Ribeiro I 3 0
4. Moussa Traore3 3 0
5. Moonga Simba 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Браге 31.43% (11) 2.86% (1) 14.29% (5) 14.29% (5) 14.29% (5) 22.86% (8)
Вестерос 15.79% (3) 10.53% (2) 26.32% (5) 15.79% (3) 26.32% (5) 5.26% (1)

Предыдущие игры

Браге Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Норрбю 1:4 Браге Браге 1:4 Йёнчёпинг Браге 0:1 Юнгшиле Хальмстад 2:0 Браге
Браге 0:0 Дегерфорс Эргрюте ФФ 1:3 Браге Васалунд 0:5 Браге Браге 1:2 Эстер Далкурд 1:1 Браге Браге 2:1 ГАИС Треллеборг 0:1 Браге Умео 1:1 Браге Браге 0:1 Умео Браге 2:1 Далкурд Эстер 4:2 Браге Браге 1:1 Норрбю Вестерос 2:1 Браге Браге 3:0 Треллеборг Браге 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 2:0 Браге
Вестерос Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Вестерос 3:1 Треллеборг Хальмстад 2:1 Вестерос Вестерос 2:1 Акрополис Юнгшиле 0:2 Вестерос
Вестерос 3:2 Сундсвалль Дегерфорс 4:1 Вестерос Буден 0:3 Вестерос Вестерос 2:2 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 3:1 Вестерос Вестерос 1:0 Далкурд Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю

Последние игры между собой

Браге: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Вестерос: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Вестерос 2:1 Браге Суперэттан Браге 2:1 Вестерос Суперэттан Вестерос 1:1 Браге Суперэттан Вестерос 1:3 Браге Кубок
Браге 1:0 Вестерос Первый дивизион Вестерос 1:2 Браге Первый дивизион Браге 1:1 Вестерос Первый дивизион Вестерос 3:0 Браге Первый дивизион Браге 1:0 Вестерос Первый дивизион Вестерос 0:3 Браге Первый дивизион Вестерос 2:1 Браге Суперэттан Браге 2:0 Вестерос Суперэттан Браге 1:0 Вестерос Первый дивизион Вестерос 1:2 Браге Первый дивизион Браге 1:1 Вестерос Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:0 27 18 5 4 47 - 16 59
2. Дегерфорс 26 17 6 3 57 - 22 57
3. Йёнчёпинг 26 15 4 7 47 - 32 49
4. Эстер 26 13 6 7 37 - 32 45
5. Сундсвалль 26 11 7 8 48 - 38 40
6. Акрополис 26 8 13 5 39 - 36 37
7. Браге 27 10 6 11 35 - 39 36
8. Вестерос 27 10 5 12 38 - 40 35
9. ГАИС 26 8 8 10 27 - 37 32
10. Эргрюте ФФ 26 8 5 13 30 - 40 29
11. Далкурд 0:1 27 6 11 10 33 - 35 29
12. Сирианска Эскильстуна 26 8 4 14 29 - 46 28
13. Норрбю 26 6 10 10 31 - 39 28
14. Треллеборг 26 6 8 12 28 - 35 26
15. Умео 26 4 10 12 23 - 40 22
16. Юнгшиле 26 4 8 14 23 - 45 20
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Mattias Liljestrand уходит с поля. Александр Экблад выходит вместо него
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Simon Johansson бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Filip Tronet бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Pedro Ribeiro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Andre Kamp получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Проделль Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 4.20 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.72 2.85
  4.17 4.67 1.68

Самый высокий коэффициент на матч «Браге» – «Вестерос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Браге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вестерос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Браге» – «Вестерос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5
11.00 1.02 5.90 1.10 3.55 1.27 2.25 1.60 2.00 1.75 1.77 1.99 1.75 2.01 1.25 3.75 1.10 6.25 1.07 7.50 1.11 5.80 1.05 8.50
12.75 1.00 11.50 1.01 4.55 1.19 3.68 1.28 2.34 1.67 1.80 2.01 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.40
4.44 1.22 2.63 1.51 2.20 1.70 1.96 1.91 1.69 2.21 3.12 1.39 1.54 2.58 1.32 3.56 1.10 7.67 2.41 1.61 1.97 1.91 1.71 2.22 1.45 2.86 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
2.25 1.60 2.15 1.65 1.19 4.40 1.03 10.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38
3.26 1.35 2.60 1.47 2.16 1.70 1.68 2.19 3.83 1.28 3.19 1.38 2.53 1.55 1.90 1.98 1.62 2.38 1.43 2.96 1.23 4.39
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.40 1.29 1.92 1.82 1.44 2.65
3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
Где смотреть матч Браге 0:3 Вестерос онлайн

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