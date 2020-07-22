  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
КуПС
3:0
Конец матча

Стадион:
Лахти
0'
1:0
16' Гол
Urho Nissila
2:0
44' Гол
Aniekpeno Udoh
55' Желтая карточка
Dimitry Imbongo Boele
3:0
64' Гол
Нисканен Ильмари
72' Желтая карточка
Eemeli Virta
73' Желтая карточка
Манга Таби
90'+4
1
Виртанен
Отсо
17
Манга
Таби
18
Пирттийоки
Юхо
4
Томаш
Нуну
20
Саксман
Вилле
6
Саволайнен
Саку
19
Боатенг
Бисмарк
25
Urho
Nissila
7
Usmani
Sale
13
Aniekpeno
Udoh
11
Нисканен
Ильмари
33
Раковски
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Лахти
Тими
5
Вийтикко
Микко
15
Аркивуо
Кари
25
Кунингас
Микко
20
Энинфул
Анри
8
Клинга
Матти
9
Vahid
Hambo
28
Dimitry
Imbongo
Boele
11
Jasin
Assenhoun
КуПС
Лахти

Ход матча

16'
Urho Nissila
1:0
44'
Aniekpeno Udoh
(Usmani Sale)
2:0
46'
 
Eemeli Virta
Клинга Матти
55'
 
Dimitry Imbongo Boele
64'
Нисканен Ильмари
3:0
64'
 
Altin Zeqiri
Jasin Assenhoun
67'
Пеннанен Петтери
Usmani Sale
 
70'
Joel Vartiainen
Томаш Нуну
 
72'
 
Eemeli Virta
73'
Манга Таби
 
74'
 
Teemu Jaentti
Аркивуо Кари
74'
 
Valdrin Rashica
Dimitry Imbongo Boele
83'
Пурье Атс
Aniekpeno Udoh
 
83'
Ниссинен Йири
Саксман Вилле
 
86'
 
Viljami Isotalo
Лахти Тими

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 3 0.19
2. Urho Nissila 1 0.06
3. Рангел 1 0.06
4. Пирттийоки Юхо 1 0.06
5. Боатенг Бисмарк 1 0.06
6. Aniekpeno Udoh 1 0.06
7. Виртанен Отсо 0 0
8. Usmani Sale 0 0
Лахти
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vahid Hambo 1 0.07
2. Кунингас Микко 1 0.07
3. Jasin Assenhoun 1 0.07
4. Аркивуо Кари 0 0
5. Кубронн Жан-Кристоф 0 0
6. Dimitry Imbongo Boele 0 0

Карточки

КуПС
# Игрок      
1. Манга Таби 2 0
2. Саволайнен Саку 1 0
3. Боатенг Бисмарк 1 0
4. Aniekpeno Udoh 1 0
Лахти
# Игрок      
1. Eemeli Virta 2 0
2. Кубронн Жан-Кристоф 1 0
3. Dimitry Imbongo Boele 1 0
4. Вийтикко Микко 1 0
5. Кунингас Микко 1 0
6. Altin Zeqiri 1 0
7. Valdrin Rashica 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КуПС 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 0 25% (2) 0
 Лахти 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: + = -
Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС
Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ КуПС 4:0 РоПС КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 КуПС КуПС 1:0 Лахти Хака 1:1 КуПС Интер Турку 0:2 КуПС КуПС 1:1 Хонка КуПС 2:0 Ильвес Мариехамн 0:1 КуПС КуПС 1:0 ХИК СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС КуПС 5:0 ВПС
Лахти Последние 20 матчей: + = -
ХИФК 0:3 Лахти Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки Лахти 0:4 ХИК Интер Турку 5:0 Лахти
Хонка 0:1 Лахти ПеКа 0:8 Лахти Лахти 3:3 Гнистан Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Лахти 0:1 Хака Лахти 2:1 РоПС СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти КуПС 1:0 Лахти Лахти 1:2 Ильвес ХИК 2:2 Лахти СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти Лахти 1:4 Коккола ПВ Лахти 2:2 ХИФК ВПС 1:2 Лахти Лахти 3:0 РоПС

Последние игры между собой

КуПС: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Лахти: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
КуПС 1:0 Лахти Кубок КуПС 5:1 Лахти Вейккауслига Лахти 3:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 Лахти Вейккауслига
Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 4:2 Лахти Кубок Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига Лахти 0:0 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 Лахти Вейккауслига КуПС 0:3 Лахти Вейккауслига КуПС 2:1 Лахти Кубок КуПС 1:2 Лахти Кубок лиги Лахти 1:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:1 Лахти Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 5 3 2 0 8 - 1 11
2. Интер Турку 5 3 1 1 10 - 4 10
3. ХИК 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Ильвес 5 2 2 1 7 - 9 8
5. Хонка 5 1 4 0 6 - 4 7
6. ХИФК 4 2 0 2 3 - 7 6
7. Мариехамн 4 1 2 1 7 - 7 5
8. СЯК Сейнайоки 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Лахти 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Хака 4 0 3 1 6 - 8 3
11. РоПС 4 0 2 2 4 - 7 2
12. ТПС 4 0 0 4 1 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Aniekpeno Udoh бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Urho Nissila бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч КуПС 3:0 Лахти онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный