КуПС
3:0
Конец матча
Стадион: Савон Саномат Ареена
Лахти
1:0
16' ГолUrho Nissila
2:0
44' ГолAniekpeno Udoh
55' Желтая карточкаDimitry Imbongo Boele
3:0
64' ГолНисканен Ильмари
72' Желтая карточкаEemeli Virta
73' Желтая карточкаМанга Таби
17
Манга
Таби
25
Urho
Nissila
15
Аркивуо
Кари
20
Энинфул
Анри
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Urho NissilaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Пурье АтсНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
-
20 Энинфул АнриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
Ход матча
16'
1:0
44'
2:0
64'
3:0
72'
73'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нисканен Ильмари
|3
|0.19
|2.
|Urho Nissila
|1
|0.06
|3.
|Рангел
|1
|0.06
|4.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.06
|5.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.06
|6.
|Aniekpeno Udoh
|1
|0.06
|7.
|Виртанен Отсо
|0
|0
|8.
|Usmani Sale
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vahid Hambo
|1
|0.07
|2.
|Кунингас Микко
|1
|0.07
|3.
|Jasin Assenhoun
|1
|0.07
|4.
|Аркивуо Кари
|0
|0
|5.
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|6.
|Dimitry Imbongo Boele
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манга Таби
|2
|0
|2.
|Саволайнен Саку
|1
|0
|3.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|4.
|Aniekpeno Udoh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Eemeli Virta
|2
|0
|2.
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0
|3.
|Dimitry Imbongo Boele
|1
|0
|4.
|Вийтикко Микко
|1
|0
|5.
|Кунингас Микко
|1
|0
|6.
|Altin Zeqiri
|1
|0
|7.
|Valdrin Rashica
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КуПС
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|0
|Лахти
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: + = -Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС
Лахти Последние 20 матчей: + = -ХИФК 0:3 Лахти Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки Лахти 0:4 ХИК Интер Турку 5:0 Лахти
Последние игры между собой
КуПС: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Лахти: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 4:2 Лахти Кубок Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига Лахти 0:0 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 Лахти Вейккауслига КуПС 0:3 Лахти Вейккауслига КуПС 2:1 Лахти Кубок КуПС 1:2 Лахти Кубок лиги Лахти 1:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:1 Лахти Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|2.
|Интер Турку
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|3.
|ХИК
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Ильвес
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|5.
|Хонка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|6.
|ХИФК
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|7.
|Мариехамн
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|8.
|СЯК Сейнайоки
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Лахти
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Хака
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|11.
|РоПС
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|12.
|ТПС
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Аутентификация