ХИК
1:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Telia 5G-areena
СЯК Сейнайоки
1:0
13' ГолРиски Роопе
31
Hugo
Keto
17
Алхо
Николай
8
Bubacar
37
Танака
Атому
11
Риски
Роопе
21
Раскай
Анель
19
Сид
Робин
- Основной состав
-
31 Hugo KetoВратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 BubacarПолузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
-
54 Casper Terho
-
88 Pyry Hannola
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
-
19 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Billy IonsНападающий
-
-
-
14 Jyri Kiuru
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
Ход матча
13'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|7
|0.58
|2.
|Вяйринен Тим
|4
|0.33
|3.
|Хасани Феран
|4 (2)
|0.33
|4.
|Лингман Лукас
|2
|0.17
|5.
|Шуллер Расмус
|2 (1)
|0.17
|6.
|Риски Рику
|1
|0.08
|7.
|David Browne II
|1
|0.08
|8.
|Тенхо Миро
|1
|0.08
|9.
|Вертайнен Ээту
|1
|0.08
|10.
|Алхо Николай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгуекам Ариэль
|2
|0.18
|2.
|Олейник Денис
|1
|0.09
|3.
|Хетемай Мехмет
|1
|0.09
|4.
|Градецки Матей
|1
|0.09
|5.
|Марккула Нико
|1 (1)
|0.09
|6.
|Serge Atakayi
|0
|0
|7.
|Daniel Hakans
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|2.
|Bubacar
|3
|0
|3.
|Остоич Иван
|2
|0
|4.
|Лингман Лукас
|2
|0
|5.
|Алхо Николай
|1
|0
|6.
|Хасани Феран
|1
|0
|7.
|Риски Рику
|1
|0
|8.
|Регеро Антонио
|1
|0
|9.
|Риски Роопе
|1
|0
|10.
|Тенхо Миро
|1
|0
|11.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хетемай Мехмет
|5
|0
|2.
|Matias Vainionpaeae
|3
|1
|3.
|Мянтюля Теро
|2
|1
|4.
|Nikko Boxall
|3
|0
|5.
|Олейник Денис
|2
|0
|6.
|Раскай Анель
|2
|0
|7.
|Нгуекам Ариэль
|2
|0
|8.
|Serge Atakayi
|2
|0
|9.
|Марккула Нико
|1
|0
|10.
|Сид Робин
|1
|0
|11.
|Daniel Hakans
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|18.18% (4)
|4.55% (1)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|СЯК Сейнайоки
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: + = -РоПС 0:1 ХИК Хака 1:4 ХИК ХИК 1:1 Хонка КуПС 0:3 ХИК
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: + = -СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка Ильвес 0:0 СЯК Сейнайоки Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС
СЯК Сейнайоки 1:1 Хака КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Мариехамн Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС СЯК Сейнайоки 3:0 ВПС Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 Хака Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти СЯК Сейнайоки 1:3 Хака РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти
Последние игры между собой
ХИК: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
СЯК Сейнайоки: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
СЯК Сейнайоки 0:1 ХИК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:2 ХИК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 ХИК Кубок СЯК Сейнайоки 0:6 ХИК Вейккауслига ХИК 6:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК Кубок СЯК Сейнайоки 2:3 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:2 ХИК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 ХИК Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|2.
|Интер Турку
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|КуПС
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|4.
|Хонка
|11
|4
|7
|0
|12 - 5
|19
|5.
|ХИФК
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|6.
|Мариехамн
|2:0
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|7.
|Лахти
|1:1
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|8.
|Ильвес
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|9.
|СЯК Сейнайоки
|0:1
|11
|1
|5
|5
|6 - 11
|8
|10.
|Хака
|1:1
|12
|1
|5
|6
|12 - 24
|8
|11.
|ТПС
|0:0
|11
|2
|1
|8
|6 - 17
|7
|12.
|РоПС
|0:2
|12
|0
|2
|10
|8 - 23
|2