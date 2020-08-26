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  3. Финляндия
ХИК
1:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
СЯК Сейнайоки
0'
1:0
13' Гол
Риски Роопе
48'
31
Hugo
Keto
17
Алхо
Николай
16
Морен
Валттери
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
10
Лингман
Лукас
8
Bubacar
37
Танака
Атому
9
Риски
Рику
11
Риски
Роопе
24
David
Browne
II
24
Вийтала
Валтер
2
Nikko
Boxall
5
Мянтюля
Теро
4
Matias
Vainionpaeae
45
Serge
Atakayi
58
Хетемай
Мехмет
21
Раскай
Анель
19
Сид
Робин
9
Ледесма
Эммануэль
8
Джервис
Джейк
88
Нгуекам
Ариэль
ХИК
СЯК Сейнайоки

Ход матча

13'
Риски Роопе
(Риски Рику)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 7 0.58
2. Вяйринен Тим 4 0.33
3. Хасани Феран 4 (2) 0.33
4. Лингман Лукас 2 0.17
5. Шуллер Расмус 2 (1) 0.17
6. Риски Рику 1 0.08
7. David Browne II 1 0.08
8. Тенхо Миро 1 0.08
9. Вертайнен Ээту 1 0.08
10. Алхо Николай 0 0
СЯК Сейнайоки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгуекам Ариэль 2 0.18
2. Олейник Денис 1 0.09
3. Хетемай Мехмет 1 0.09
4. Градецки Матей 1 0.09
5. Марккула Нико 1 (1) 0.09
6. Serge Atakayi 0 0
7. Daniel Hakans 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Мурильо Луис-Карлос 3 0
2. Bubacar 3 0
3. Остоич Иван 2 0
4. Лингман Лукас 2 0
5. Алхо Николай 1 0
6. Хасани Феран 1 0
7. Риски Рику 1 0
8. Регеро Антонио 1 0
9. Риски Роопе 1 0
10. Тенхо Миро 1 0
11. Вертайнен Ээту 1 0
СЯК Сейнайоки
# Игрок      
1. Хетемай Мехмет 5 0
2. Matias Vainionpaeae 3 1
3. Мянтюля Теро 2 1
4. Nikko Boxall 3 0
5. Олейник Денис 2 0
6. Раскай Анель 2 0
7. Нгуекам Ариэль 2 0
8. Serge Atakayi 2 0
9. Марккула Нико 1 0
10. Сид Робин 1 0
11. Daniel Hakans 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 18.18% (4) 4.55% (1) 9.09% (2) 27.27% (6) 13.64% (3) 27.27% (6)
 СЯК Сейнайоки 16.67% (1) 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: + = -
РоПС 0:1 ХИК Хака 1:4 ХИК ХИК 1:1 Хонка КуПС 0:3 ХИК
ХИК 1:1 Лахти ХИК 2:2 КуПС ХИК 2:0 Ильвес ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка ХИК 4:0 Гнистан ХИК 4:0 Гнистан Бранн 1:1 ХИК Хонка 1:1 ХИК ХИК 3:1 Мариехамн
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: + = -
СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка Ильвес 0:0 СЯК Сейнайоки Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС
СЯК Сейнайоки 1:1 Хака КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 Мариехамн Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС СЯК Сейнайоки 3:0 ВПС Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:1 Хака Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти СЯК Сейнайоки 1:3 Хака РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти

Последние игры между собой

ХИК: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
СЯК Сейнайоки: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
ХИК 2:2 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИК 4:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига
СЯК Сейнайоки 0:1 ХИК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:2 ХИК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 ХИК Кубок СЯК Сейнайоки 0:6 ХИК Вейккауслига ХИК 6:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК Кубок СЯК Сейнайоки 2:3 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:2 ХИК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 ХИК Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 12 8 3 1 24 - 7 27
2. Интер Турку 12 8 1 3 21 - 10 25
3. КуПС 11 6 4 1 19 - 11 22
4. Хонка 11 4 7 0 12 - 5 19
5. ХИФК 0:0 11 5 2 4 14 - 13 17
6. Мариехамн 2:0 11 5 2 4 17 - 16 17
7. Лахти 1:1 11 4 4 3 15 - 15 16
8. Ильвес 11 4 4 3 15 - 17 16
9. СЯК Сейнайоки 0:1 11 1 5 5 6 - 11 8
10. Хака 1:1 12 1 5 6 12 - 24 8
11. ТПС 0:0 11 2 1 8 6 - 17 7
12. РоПС 0:2 12 0 2 10 8 - 23 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Риски Роопе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
СЯК Сейнайоки
1.12
8.00
29.00
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Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
5.20 1.12
Букмекер Да Нет
3.65 1.21
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