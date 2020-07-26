Хонка
1:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
РоПС
1:0
17' ПенальтиBorja Martin
25' Желтая карточкаMatias Tamminen
59' Желтая карточкаKalle Katz
63' Желтая карточкаEdmund Arko-Mensah
13
Тим
Маррей
14
Borja
Martin
15
Jussi
Niska
23
Банза
Енох
25
Daniel
Carr
- Основной состав
-
13 Тим МаррейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Borja MartinНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
80 Саваж ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vesa Vesara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Jussi NiskaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза ЕнохНападающий
- Нападающий
-
25 Daniel CarrНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
18 Veka Pyyny
-
17 Sampo Ala
-
-
Главный тренер: Vesa Tauriainen
Ход матча
17'
1:0
25'
57'
59'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Донгу Жан
|3 (2)
|0.14
|2.
|Lucas Paz Kaufmann
|2 (1)
|0.09
|3.
|Nasiru Banahene
|1
|0.05
|4.
|Borja Martin
|1 (1)
|0.05
|5.
|Саваж Демба
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Matias Tamminen
|2
|0.09
|2.
|Кокко Александр
|1
|0.05
|3.
|Tuomas Kaukua
|1
|0.05
|4.
|Juho Hyvaerinen
|0
|0
|5.
|Jussi Niska
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Левянен Йонас
|1
|1
|2.
|Аалто Хенри
|2
|0
|3.
|Edmund Arko-Mensah
|2
|0
|4.
|Konsta Rasimus
|1
|0
|5.
|Robert Ivanov
|1
|0
|6.
|Nasiru Banahene
|1
|0
|7.
|Elmo Heinonen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малоло Обед
|2
|0
|2.
|Matias Tamminen
|2
|0
|3.
|Tuomas Kaukua
|2
|0
|4.
|Daniel Carr
|1
|0
|5.
|Компалла Мартин
|1
|0
|6.
|Rasmus Degerman
|1
|0
|7.
|Kalle Katz
|1
|0
|8.
|Atte Sihvonen
|1
|0
|9.
|Veka Pyyny
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хонка
|0
|0
|0
|60% (3)
|20% (1)
|20% (1)
|РоПС
|0
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Хонка Последние 20 матчей: + = -Хонка 1:1 Интер Турку Хонка 3:1 ТПС Хонка 1:1 КуПС Мариехамн 0:0 Хонка
РоПС Последние 20 матчей: + = -РоПС 1:1 Ильвес РоПС 2:2 Хака РоПС 0:1 ХИФК Интер Турку 3:1 РоПС
Последние игры между собой
Хонка: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
РоПС: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
РоПС 1:2 Хонка Вейккауслига РоПС 2:1 Хонка Вейккауслига Хонка 0:2 РоПС Вейккауслига Хонка 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:1 Хонка Кубок лиги Хонка 1:0 РоПС Кубок лиги Хонка 0:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 Хонка Вейккауслига Хонка 2:0 РоПС Вейккауслига Хонка 5:2 РоПС Вейккауслига РоПС 1:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 РоПС Вейккауслига Хонка 9:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:2 Хонка Вейккауслига РоПС 0:2 Хонка Вейккауслига Хонка 0:0 РоПС Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|ХИК
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|3.
|КуПС
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|4.
|Хонка
|1:0
|6
|2
|4
|0
|7 - 4
|10
|5.
|Ильвес
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|6.
|Лахти
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|7.
|ХИФК
|0:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|8.
|Мариехамн
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|СЯК Сейнайоки
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Хака
|0:1
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|11.
|РоПС
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|12.
|ТПС
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0