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  3. Финляндия
Хонка
1:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
РоПС
0'
1:0
17' Пенальти
Borja Martin
25' Желтая карточка
Matias Tamminen
59' Желтая карточка
Kalle Katz
63' Желтая карточка
Edmund Arko-Mensah
69'
13
Тим
Маррей
4
Robert
Ivanov
3
Хейккиля
Тапио
16
Konsta
Rasimus
24
Nasiru
Banahene
33
Duarte
Tammilehto
6
Воутилайнен
Джерри
7
Левянен
Йонас
19
Arlind
Sejdiu
9
Донгу
Жан
14
Borja
Martin
1
Компалла
Мартин
5
Kalle
Katz
6
Atte
Sihvonen
26
Eerik
Kantola
15
Jussi
Niska
20
Juho
Hyvaerinen
19
Tuomas
Kaukua
8
Малоло
Обед
23
Банза
Енох
21
Matias
Tamminen
25
Daniel
Carr
Хонка
РоПС

Ход матча

17'
Borja Martin
1:0
25'
 
Matias Tamminen
46'
 
Samuel Olabisi
Eerik Kantola
57'
Edmund Arko-Mensah
Arlind Sejdiu
 
57'
Саваж Демба
Левянен Йонас
 
57'
Lucas Paz Kaufmann
Borja Martin
 
57'
 
Veka Pyyny
Банза Енох
59'
 
Kalle Katz
63'
Edmund Arko-Mensah
 

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Донгу Жан 3 (2) 0.14
2. Lucas Paz Kaufmann 2 (1) 0.09
3. Nasiru Banahene 1 0.05
4. Borja Martin 1 (1) 0.05
5. Саваж Демба 0 0
РоПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matias Tamminen 2 0.09
2. Кокко Александр 1 0.05
3. Tuomas Kaukua 1 0.05
4. Juho Hyvaerinen 0 0
5. Jussi Niska 0 0

Карточки

Хонка
# Игрок      
1. Левянен Йонас 1 1
2. Аалто Хенри 2 0
3. Edmund Arko-Mensah 2 0
4. Konsta Rasimus 1 0
5. Robert Ivanov 1 0
6. Nasiru Banahene 1 0
7. Elmo Heinonen 1 0
РоПС
# Игрок      
1. Малоло Обед 2 0
2. Matias Tamminen 2 0
3. Tuomas Kaukua 2 0
4. Daniel Carr 1 0
5. Компалла Мартин 1 0
6. Rasmus Degerman 1 0
7. Kalle Katz 1 0
8. Atte Sihvonen 1 0
9. Veka Pyyny 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хонка 0 0 0 60% (3) 20% (1) 20% (1)
 РоПС 0 50% (2) 0 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Хонка Последние 20 матчей: + = -
Хонка 1:1 Интер Турку Хонка 3:1 ТПС Хонка 1:1 КуПС Мариехамн 0:0 Хонка
Хака 1:1 Хонка Хонка 0:1 Лахти Оулу 0:1 Хонка ХИК 2:1 Хонка Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Викинг 1:2 Хонка Хонка 1:1 ХИК ТПС 0:0 Хонка Хонка 2:1 Мариехамн Интер Турку 1:0 Хонка Хонка 1:1 ХИФК Хонка 1:0 Мариехамн Мариехамн 1:2 Хонка Хонка 3:0 Мариехамн КуПС 1:1 Хонка
РоПС Последние 20 матчей: + = -
РоПС 1:1 Ильвес РоПС 2:2 Хака РоПС 0:1 ХИФК Интер Турку 3:1 РоПС
СЯК Сейнайоки 1:0 РоПС Оулу 0:0 РоПС РоПС 3:1 Каяани КуПС 4:0 РоПС Лахти 2:1 РоПС РоПС 0:1 Хака Ильвес 3:1 РоПС РоПС 1:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 2:0 РоПС РоПС 1:0 СЯК Сейнайоки РоПС 2:1 ВПС Коккола ПВ 4:1 РоПС Лахти 3:0 РоПС ХИК 2:2 РоПС РоПС 3:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:0 РоПС

Последние игры между собой

Хонка: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
РоПС: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Хонка 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:2 Хонка Вейккауслига РоПС 2:1 Хонка Вейккауслига Хонка 2:2 РоПС Вейккауслига
РоПС 1:2 Хонка Вейккауслига РоПС 2:1 Хонка Вейккауслига Хонка 0:2 РоПС Вейккауслига Хонка 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:1 Хонка Кубок лиги Хонка 1:0 РоПС Кубок лиги Хонка 0:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 Хонка Вейккауслига Хонка 2:0 РоПС Вейккауслига Хонка 5:2 РоПС Вейккауслига РоПС 1:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 РоПС Вейккауслига Хонка 9:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:2 Хонка Вейккауслига РоПС 0:2 Хонка Вейккауслига Хонка 0:0 РоПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 1:0 6 4 1 1 11 - 4 13
2. ХИК 5 4 0 1 11 - 2 12
3. КуПС 5 3 2 0 8 - 1 11
4. Хонка 1:0 6 2 4 0 7 - 4 10
5. Ильвес 6 2 2 2 7 - 11 8
6. Лахти 5 2 1 2 6 - 8 7
7. ХИФК 0:0 5 2 1 2 3 - 7 7
8. Мариехамн 0:0 5 1 3 1 7 - 7 6
9. СЯК Сейнайоки 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Хака 0:1 5 0 3 2 6 - 9 3
11. РоПС 0:1 5 0 2 3 4 - 8 2
12. ТПС 5 0 0 5 2 - 10 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Matias Tamminen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Borja Martin из команды Хонка забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tapiolan Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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