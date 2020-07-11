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  2. Матчи
  3. Норвегия
Хёугесунн
0:2
Первый тайм: 42'

Стадион:
Мольде
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
15
Фредриксен
Ульрик
5
Benjamin
Hansen1
23
Thore
Pedersen
10
Niklas
Sandberg
I
16
Bruno
Leite2
6
Воге-Нильсен
Йоаким
99
Kristoffer
Velde
11
Alexander
Ammitzboell
9
Benjamin
Kaellman
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Martin
Bjoernbak
11
Martin
Ellingsen
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
17
Эурснес
Фредрик
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
10
Джеймс
Леке
Хёугесунн
4-4-2
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Андерсен Эйрик Улланд
(Эйкрем Магнус)
29'
0:2
Хуссейн Эцаз
(Брюнхильдсен Ола)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Niklas Sandberg I 3 (2) 0.1
2. Kristoffer Velde 1 0.03
3. Alexander Ammitzboell 1 0.03
4. Деслер Миккел 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуссейн Эцаз 3 0.1
2. Эйкрем Магнус 2 0.07
3. Джеймс Леке 2 0.07
4. Квоеме Охи 2 (1) 0.07
5. Кнутсон Эрлинг 1 0.03
6. Хёуген Кристоффер 1 0.03
7. Хестад Эйрик 1 0.03
8. Кителано Йон 1 0.03
9. Андерсен Эйрик Улланд 1 0.03
10. Эурснес Фредрик 1 0.03
11. Грегерсен Стиан 1 0.03
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
13. Martin Ellingsen 0 0
14. Martin Bjoernbak 0 0
15. Кристенсен Тобиас 0 0
16. Брюнхильдсен Ола 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
2. Benjamin Kaellman 1 0
3. Kevin Martin Krygaard 1 0
4. Kristoffer Velde 1 0
5. Bruno Leite2 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 3 0
2. Джеймс Леке 1 1
3. Эйкрем Магнус 1 0
4. Эурснес Фредрик 1 0
5. Хёуген Кристоффер 1 0
6. Хестад Эйрик 1 0
7. Martin Ellingsen 1 0
8. Martin Bjoernbak 1 0
9. Кристенсен Тобиас 1 0
10. Кителано Йон 1 0
11. Henry Wingo 1 0
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 Мольде 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 30.77% (4) 7.69% (1) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд
Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде
Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Мольде: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Мольде Типпелиген
Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Мольде Кубок Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:5 Хёугесунн Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:0 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:2 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 7 6 1 0 18 - 7 19
2. Будё-Глимт 6 6 0 0 24 - 6 18
3. Бранн 6 3 1 2 9 - 10 10
4. Кристиансунд 6 2 4 0 15 - 9 10
5. Стрёмсгодсет 6 2 3 1 9 - 9 9
6. Волеренга 6 2 3 1 9 - 10 9
7. Русенборг 6 2 2 2 8 - 6 8
8. Мьёндален 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Стабек 6 2 2 2 7 - 9 8
10. Хёугесунн 0:2 7 2 2 3 6 - 12 8
11. Одд 6 2 1 3 10 - 8 7
12. Викинг 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Саннефьёрд 6 1 1 4 4 - 11 4
14. Сарпсборг-08 6 1 0 5 6 - 8 3
15. Старт 6 0 3 3 7 - 14 3
16. Олесунн 6 0 3 3 9 - 19 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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