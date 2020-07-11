0:1
18' ГолАндерсен Эйрик Улланд
0:2
29' ГолХуссейн Эцаз
49' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
66' Желтая карточкаBenjamin Hansen1
76' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
0:3
78' ГолДжеймс Леке
16
Bruno
Leite2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
-
20 Henry Wingo
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
18'
29'
0:2
49'
66'
76'
78'
0:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Niklas Sandberg I
|3 (2)
|0.1
|2.
|Kristoffer Velde
|1
|0.03
|3.
|Alexander Ammitzboell
|1
|0.03
|4.
|Деслер Миккел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуссейн Эцаз
|3
|0.1
|2.
|Джеймс Леке
|3
|0.1
|3.
|Эйкрем Магнус
|2
|0.07
|4.
|Квоеме Охи
|2 (1)
|0.07
|5.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.03
|6.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.03
|7.
|Хестад Эйрик
|1
|0.03
|8.
|Кителано Йон
|1
|0.03
|9.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.03
|10.
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|11.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|12.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|13.
|Martin Ellingsen
|0
|0
|14.
|Martin Bjoernbak
|0
|0
|15.
|Мострем Маттиас
|0
|0
|16.
|Кристенсен Тобиас
|0
|0
|17.
|Брюнхильдсен Ола
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|2.
|Benjamin Kaellman
|1
|0
|3.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
|4.
|Kristoffer Velde
|1
|0
|5.
|Benjamin Hansen1
|1
|0
|6.
|Bruno Leite2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|2.
|Джеймс Леке
|1
|1
|3.
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|4.
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|5.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|6.
|Хестад Эйрик
|1
|0
|7.
|Martin Ellingsen
|1
|0
|8.
|Martin Bjoernbak
|1
|0
|9.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|10.
|Кителано Йон
|1
|0
|11.
|Henry Wingo
|1
|0
|12.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|13.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|Мольде
|6.25% (1)
|25% (4)
|25% (4)
|25% (4)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд
Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде
Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Мольде: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Мольде Кубок Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:5 Хёугесунн Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:0 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:2 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Будё-Глимт
|6
|6
|0
|0
|24 - 6
|18
|3.
|Бранн
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Кристиансунд
|6
|2
|4
|0
|15 - 9
|10
|5.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|6.
|Волеренга
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|7.
|Русенборг
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Мьёндален
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Стабек
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|6 - 13
|8
|11.
|Одд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|12.
|Викинг
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Саннефьёрд
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|14.
|Сарпсборг-08
|6
|1
|0
|5
|6 - 8
|3
|15.
|Старт
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|16.
|Олесунн
|6
|0
|3
|3
|9 - 19
|3