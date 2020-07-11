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Хёугесунн
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Мольде
0'
0:1
18' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
0:2
29' Гол
Хуссейн Эцаз
49' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
66' Желтая карточка
Benjamin Hansen1
76' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
0:3
78' Гол
Джеймс Леке
90'+4
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
15
Фредриксен
Ульрик
5
Benjamin
Hansen1
23
Thore
Pedersen
10
Niklas
Sandberg
I
16
Bruno
Leite2
6
Воге-Нильсен
Йоаким
99
Kristoffer
Velde
9
Benjamin
Kaellman
11
Alexander
Ammitzboell
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Martin
Bjoernbak
11
Martin
Ellingsen
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
17
Эурснес
Фредрик
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
10
Джеймс
Леке
Хёугесунн
4-4-2
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Андерсен Эйрик Улланд
(Эйкрем Магнус)
29'
0:2
Хуссейн Эцаз
(Брюнхильдсен Ола)
46'
Kevin Martin Krygaard
Benjamin Kaellman
 
49'
 
Брюнхильдсен Ола
57'
 
Кнутсон Эрлинг
Брюнхильдсен Ола
57'
 
Henry Wingo
Педерсен Маркус Гольмгрен
66'
Benjamin Hansen1
 
71'
 
Fredrik Sjoelstad
Хуссейн Эцаз
71'
 
Мострем Маттиас
Андерсен Эйрик Улланд
72'
Гринхейм Кристиан
Alexander Ammitzboell
 
73'
Стёлос Александер
Benjamin Hansen1
 
76'
 
Эурснес Фредрик
78'
0:3
Джеймс Леке
(Мострем Маттиас)
79'
 
Квоеме Охи
Эйкрем Магнус
82'
Kristoffer Gunnarshaug
Воге-Нильсен Йоаким
 
82'
Mads Sande
Bruno Leite2
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Niklas Sandberg I 3 (2) 0.1
2. Kristoffer Velde 1 0.03
3. Alexander Ammitzboell 1 0.03
4. Деслер Миккел 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуссейн Эцаз 3 0.1
2. Джеймс Леке 3 0.1
3. Эйкрем Магнус 2 0.07
4. Квоеме Охи 2 (1) 0.07
5. Кнутсон Эрлинг 1 0.03
6. Хёуген Кристоффер 1 0.03
7. Хестад Эйрик 1 0.03
8. Кителано Йон 1 0.03
9. Андерсен Эйрик Улланд 1 0.03
10. Эурснес Фредрик 1 0.03
11. Грегерсен Стиан 1 0.03
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
13. Martin Ellingsen 0 0
14. Martin Bjoernbak 0 0
15. Мострем Маттиас 0 0
16. Кристенсен Тобиас 0 0
17. Брюнхильдсен Ола 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
2. Benjamin Kaellman 1 0
3. Kevin Martin Krygaard 1 0
4. Kristoffer Velde 1 0
5. Benjamin Hansen1 1 0
6. Bruno Leite2 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 3 0
2. Джеймс Леке 1 1
3. Эурснес Фредрик 2 0
4. Эйкрем Магнус 1 0
5. Хёуген Кристоффер 1 0
6. Хестад Эйрик 1 0
7. Martin Ellingsen 1 0
8. Martin Bjoernbak 1 0
9. Кристенсен Тобиас 1 0
10. Кителано Йон 1 0
11. Henry Wingo 1 0
12. Брюнхильдсен Ола 1 0
13. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 Мольде 6.25% (1) 25% (4) 25% (4) 25% (4) 6.25% (1) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд
Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде
Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Мольде: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Мольде Типпелиген
Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Мольде Кубок Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:5 Хёугесунн Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:0 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:2 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 7 6 1 0 19 - 7 19
2. Будё-Глимт 6 6 0 0 24 - 6 18
3. Бранн 6 3 1 2 9 - 10 10
4. Кристиансунд 6 2 4 0 15 - 9 10
5. Стрёмсгодсет 0:0 7 2 4 1 9 - 9 10
6. Волеренга 6 2 3 1 9 - 10 9
7. Русенборг 0:0 7 2 3 2 8 - 6 9
8. Мьёндален 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Стабек 6 2 2 2 7 - 9 8
10. Хёугесунн 7 2 2 3 6 - 13 8
11. Одд 6 2 1 3 10 - 8 7
12. Викинг 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Саннефьёрд 6 1 1 4 4 - 11 4
14. Сарпсборг-08 6 1 0 5 6 - 8 3
15. Старт 6 0 3 3 7 - 14 3
16. Олесунн 6 0 3 3 9 - 19 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Хуссейн Эцаз бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Андерсен Эйрик Улланд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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