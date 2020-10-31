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  3. Норвегия
Одд
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Сарпсборг-08
0' 18'
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
6
Хофф
Вебьёрн
5
Кителано
Йон
8
Markus
Andre
Kaasa
26
Filip
Roenningen
Joergensen
16
Joshua
Kitolano
7
Родич
Владимир
9
Бакенга
Мушага
11
Рашани
Эльбасан
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
22
Дюрестам
Микаэль
2
Боянг
Сулайман
6
Несс Николай
20
Салетрос
Антон
16
Томассен
Йоахим
11
Линнсет
Йонатан
28
Тветер
Александер
Рууд
14
Хейнтс
Тобиас
Одд
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 7 0.32
2. Борвен Торгейр 6 (3) 0.27
3. Рууд Эспен 5 (2) 0.23
4. Kasper Lunding 4 0.18
5. Рашани Эльбасан 3 0.14
6. Хофф Вебьёрн 3 0.14
7. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.14
8. Симович Робин 2 0.09
9. Joshua Kitolano 2 0.09
10. Markus Andre Kaasa 1 0.05
11. Риса Бирк 1 0.05
12. Kevin Johnsen 1 0.05
13. Нордквелле Фредрик 1 0.05
14. Odin Luraas Bjoertuft 1 0.05
15. Качи 0 0
16. Кителано Йон 0 0
17. Bilal Njie 0 0
18. Filip Roenningen Joergensen 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.26
2. Исмаила Кулибали 4 0.17
3. Линнсет Йонатан 3 0.13
4. Хальворсен Уле Йорген 3 0.13
5. Солтведт Йоахим 3 0.13
6. Ларсен Йорген 2 0.09
7. Хейнтс Тобиас 2 0.09
8. Mohamed Ofkir 1 0.04
9. Дюрестам Микаэль 1 0.04
10. Утвик Бьерн 1 0.04
11. Салетрос Антон 0 0
12. Молинс Гильермо 0 0
13. Томассен Йоахим 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 4 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Риса Бирк 3 0
4. Хофф Вебьёрн 2 0
5. Kasper Lunding 2 0
6. Joshua Kitolano 2 0
7. Родич Владимир 1 0
8. Россбах Сондре 1 0
9. Качи 1 0
10. Кителано Йон 1 0
11. Markus Andre Kaasa 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 6 0
2. Хальворсен Уле Йорген 4 0
3. Боянг Сулайман 4 0
4. Исмаила Кулибали 4 0
5. Томассен Йоахим 3 0
6. Линнсет Йонатан 3 0
7. Ларсен Йорген 3 0
8. Alexander Jakobsen 2 0
9. Конте Бубакар 2 0
10. Молинс Гильермо 1 0
11. Дюрестам Микаэль 1 0
12. Хорн Йорген 1 0
13. Фальк Аслак 1 0
14. Нильссон Давид 1 0
15. Несс Николай 1 0
16. Адеоти Жордан 1 0
17. Magnar Oedegaard 1 0
18. Салетрос Антон 1 0
19. Хейнтс Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 17.5% (7) 10% (4) 20% (8) 10% (4) 20% (8) 22.5% (9)
 Сарпсборг-08 15.38% (4) 19.23% (5) 7.69% (2) 26.92% (7) 11.54% (3) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд Хёугесунн 4:4 Одд Одд 2:0 Стабек
Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Одд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Сарпсборг-08: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген Одд 1:2 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Одд 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген
Сарпсборг-08 1:2 Одд Типпелиген Одд 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Одд Кубок Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Кубок Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 22 19 2 1 73 - 25 59
2. Мольде 22 14 1 7 54 - 27 43
3. Русенборг 22 12 6 4 42 - 22 42
4. Одд 0:0 22 12 3 7 40 - 32 39
5. Волеренга 22 11 6 5 37 - 28 39
6. Кристиансунд 22 9 9 4 42 - 30 36
7. Викинг 21 8 5 8 38 - 39 29
8. Стабек 22 7 8 7 30 - 33 29
9. Хёугесунн 22 8 4 10 27 - 36 28
10. Сарпсборг-08 0:0 23 8 4 11 26 - 29 28
11. Саннефьёрд 22 8 2 12 22 - 34 26
12. Бранн 22 6 6 10 26 - 36 24
13. Стрёмсгодсет 22 5 9 8 30 - 40 24
14. Старт 22 4 7 11 25 - 41 19
15. Мьёндален 22 5 2 15 17 - 38 17
16. Олесунн 22 1 4 17 25 - 64 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Сарпсборг-08
2.00
3.86
4.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.70 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.85 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.86 4.05

Самый высокий коэффициент на матч «Одд» – «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Одд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Одд» – «Сарпсборг-08», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.90 1.03 4.00 1.22 3.15 1.33 2.11 1.73 1.89 1.91 1.66 2.23 1.42 2.75 1.20 4.30 1.15 5.00 1.05 8.70 1.04 9.30
10.75 1.00 10.00 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.13 1.79 1.64 2.26 1.39 2.90 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.71 1.48 2.55 1.16 4.80
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
Букмекер Да Нет
4.10 1.20
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
Где смотреть матч Одд 0:0 Сарпсборг-08 онлайн

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