Одд
1:1
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена
Сарпсборг-08
33' Желтая карточкаТомассен Йоахим
49' Желтая карточкаMagnar Oedegaard
1:0
50' ПенальтиРууд Эспен
57' Желтая карточкаСалетрос Антон
1:1
65' ГолДюрестам Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
33'
49'
50'
1:0
57'
65'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|7
|0.32
|2.
|Рууд Эспен
|6 (3)
|0.27
|3.
|Борвен Торгейр
|6 (3)
|0.27
|4.
|Kasper Lunding
|4
|0.18
|5.
|Рашани Эльбасан
|3
|0.14
|6.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.14
|7.
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.14
|8.
|Симович Робин
|2
|0.09
|9.
|Joshua Kitolano
|2
|0.09
|10.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.05
|11.
|Риса Бирк
|1
|0.05
|12.
|Kevin Johnsen
|1
|0.05
|13.
|Нордквелле Фредрик
|1
|0.05
|14.
|Odin Luraas Bjoertuft
|1
|0.05
|15.
|Качи
|0
|0
|16.
|Кителано Йон
|0
|0
|17.
|Bilal Njie
|0
|0
|18.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|6 (5)
|0.26
|2.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.17
|3.
|Линнсет Йонатан
|3
|0.13
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0.13
|5.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.13
|6.
|Ларсен Йорген
|2
|0.09
|7.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0.09
|8.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.09
|9.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.04
|10.
|Утвик Бьерн
|1
|0.04
|11.
|Салетрос Антон
|0
|0
|12.
|Молинс Гильермо
|0
|0
|13.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|14.
|Несс Николай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|4
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|3.
|Риса Бирк
|3
|0
|4.
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|5.
|Kasper Lunding
|2
|0
|6.
|Joshua Kitolano
|2
|0
|7.
|Родич Владимир
|1
|0
|8.
|Россбах Сондре
|1
|0
|9.
|Качи
|1
|0
|10.
|Кителано Йон
|1
|0
|11.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|6
|0
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|4
|0
|3.
|Томассен Йоахим
|4
|0
|4.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|5.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|6.
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|7.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|8.
|Magnar Oedegaard
|2
|0
|9.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|10.
|Салетрос Антон
|2
|0
|11.
|Конте Бубакар
|2
|0
|12.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|13.
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|14.
|Хорн Йорген
|1
|0
|15.
|Фальк Аслак
|1
|0
|16.
|Нильссон Давид
|1
|0
|17.
|Несс Николай
|1
|0
|18.
|Адеоти Жордан
|1
|0
|19.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|17.07% (7)
|9.76% (4)
|19.51% (8)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|21.95% (9)
|Сарпсборг-08
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: + = -Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд Хёугесунн 4:4 Одд Одд 2:0 Стабек
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Одд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Сарпсборг-08: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Сарпсборг-08 1:2 Одд Типпелиген Одд 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Одд Кубок Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Кубок Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|22
|19
|2
|1
|73 - 25
|59
|2.
|Мольде
|22
|14
|1
|7
|54 - 27
|43
|3.
|Русенборг
|22
|12
|6
|4
|42 - 22
|42
|4.
|Одд
|22
|12
|3
|7
|41 - 33
|39
|5.
|Волеренга
|22
|11
|6
|5
|37 - 28
|39
|6.
|Кристиансунд
|22
|9
|9
|4
|42 - 30
|36
|7.
|Викинг
|21
|8
|5
|8
|38 - 39
|29
|8.
|Стабек
|22
|7
|8
|7
|30 - 33
|29
|9.
|Хёугесунн
|22
|8
|4
|10
|27 - 36
|28
|10.
|Сарпсборг-08
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|11.
|Саннефьёрд
|22
|8
|2
|12
|22 - 34
|26
|12.
|Бранн
|22
|6
|6
|10
|26 - 36
|24
|13.
|Стрёмсгодсет
|22
|5
|9
|8
|30 - 40
|24
|14.
|Старт
|22
|4
|7
|11
|25 - 41
|19
|15.
|Мьёндален
|22
|5
|2
|15
|17 - 38
|17
|16.
|Олесунн
|22
|1
|4
|17
|25 - 64
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Одд» – «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Одд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Одд» – «Сарпсборг-08», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|4.50
|1.18
|9.90
|1.03
|2.80
|1.40
|3.15
|1.33
|1.40
|2.80
|1.89
|1.91
|1.66
|2.23
|1.10
|6.25
|1.20
|4.30
|1.03
|10.00
|1.05
|8.70
|1.01
|12.60
|
|10.75
|1.00
|10.00
|1.02
|3.98
|1.23
|3.20
|1.35
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.64
|2.26
|1.39
|2.90
|1.18
|4.40
|1.13
|5.00
|1.03
|8.70
|—
|—