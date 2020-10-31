  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Одд
1:1
Конец матча

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
33' Желтая карточка
Томассен Йоахим
49' Желтая карточка
Magnar Oedegaard
1:0
50' Пенальти
Рууд Эспен
57' Желтая карточка
Салетрос Антон
1:1
65' Гол
Дюрестам Микаэль
90'+4
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
6
Хофф
Вебьёрн
5
Кителано
Йон
8
Markus
Andre
Kaasa
26
Filip
Roenningen
Joergensen
16
Joshua
Kitolano
7
Родич
Владимир
9
Бакенга
Мушага
11
Рашани
Эльбасан
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
22
Дюрестам
Микаэль
2
Боянг
Сулайман
6
Несс Николай
20
Салетрос
Антон
16
Томассен
Йоахим
11
Линнсет
Йонатан
28
Тветер
Александер
Рууд
14
Хейнтс
Тобиас
Одд
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

33'
 
Томассен Йоахим
49'
 
Magnar Oedegaard
50'
Рууд Эспен
1:0
57'
 
Салетрос Антон
63'
Симович Робин
Родич Владимир
 
65'
1:1
Дюрестам Микаэль
(Несс Николай)
75'
Нордквелле Фредрик
Markus Andre Kaasa
 
75'
 
Адеоти Жордан
Боянг Сулайман
87'
Леуритсен Тобиас
Filip Roenningen Joergensen
 
90'
 
Солтведт Йоахим
Хейнтс Тобиас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 7 0.32
2. Рууд Эспен 6 (3) 0.27
3. Борвен Торгейр 6 (3) 0.27
4. Kasper Lunding 4 0.18
5. Рашани Эльбасан 3 0.14
6. Хофф Вебьёрн 3 0.14
7. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.14
8. Симович Робин 2 0.09
9. Joshua Kitolano 2 0.09
10. Markus Andre Kaasa 1 0.05
11. Риса Бирк 1 0.05
12. Kevin Johnsen 1 0.05
13. Нордквелле Фредрик 1 0.05
14. Odin Luraas Bjoertuft 1 0.05
15. Качи 0 0
16. Кителано Йон 0 0
17. Bilal Njie 0 0
18. Filip Roenningen Joergensen 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.26
2. Исмаила Кулибали 4 0.17
3. Линнсет Йонатан 3 0.13
4. Хальворсен Уле Йорген 3 0.13
5. Солтведт Йоахим 3 0.13
6. Ларсен Йорген 2 0.09
7. Хейнтс Тобиас 2 0.09
8. Дюрестам Микаэль 2 0.09
9. Mohamed Ofkir 1 0.04
10. Утвик Бьерн 1 0.04
11. Салетрос Антон 0 0
12. Молинс Гильермо 0 0
13. Томассен Йоахим 0 0
14. Несс Николай 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 4 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Риса Бирк 3 0
4. Хофф Вебьёрн 2 0
5. Kasper Lunding 2 0
6. Joshua Kitolano 2 0
7. Родич Владимир 1 0
8. Россбах Сондре 1 0
9. Качи 1 0
10. Кителано Йон 1 0
11. Markus Andre Kaasa 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 6 0
2. Хальворсен Уле Йорген 4 0
3. Томассен Йоахим 4 0
4. Боянг Сулайман 4 0
5. Исмаила Кулибали 4 0
6. Линнсет Йонатан 3 0
7. Ларсен Йорген 3 0
8. Magnar Oedegaard 2 0
9. Alexander Jakobsen 2 0
10. Салетрос Антон 2 0
11. Конте Бубакар 2 0
12. Молинс Гильермо 1 0
13. Дюрестам Микаэль 1 0
14. Хорн Йорген 1 0
15. Фальк Аслак 1 0
16. Нильссон Давид 1 0
17. Несс Николай 1 0
18. Адеоти Жордан 1 0
19. Хейнтс Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 17.07% (7) 9.76% (4) 19.51% (8) 12.2% (5) 19.51% (8) 21.95% (9)
 Сарпсборг-08 14.81% (4) 18.52% (5) 7.41% (2) 25.93% (7) 14.81% (4) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд Хёугесунн 4:4 Одд Одд 2:0 Стабек
Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Одд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Сарпсборг-08: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген Одд 1:2 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Одд 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген
Сарпсборг-08 1:2 Одд Типпелиген Одд 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Одд Кубок Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Кубок Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 22 19 2 1 73 - 25 59
2. Мольде 22 14 1 7 54 - 27 43
3. Русенборг 22 12 6 4 42 - 22 42
4. Одд 22 12 3 7 41 - 33 39
5. Волеренга 22 11 6 5 37 - 28 39
6. Кристиансунд 22 9 9 4 42 - 30 36
7. Викинг 21 8 5 8 38 - 39 29
8. Стабек 22 7 8 7 30 - 33 29
9. Хёугесунн 22 8 4 10 27 - 36 28
10. Сарпсборг-08 23 8 4 11 27 - 30 28
11. Саннефьёрд 22 8 2 12 22 - 34 26
12. Бранн 22 6 6 10 26 - 36 24
13. Стрёмсгодсет 22 5 9 8 30 - 40 24
14. Старт 22 4 7 11 25 - 41 19
15. Мьёндален 22 5 2 15 17 - 38 17
16. Олесунн 22 1 4 17 25 - 64 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Томассен Йоахим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 1.75 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 1.62 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.86 4.05

Самый высокий коэффициент на матч «Одд» – «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Одд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Одд» – «Сарпсборг-08», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.50 1.18 9.90 1.03 2.80 1.40 3.15 1.33 1.40 2.80 1.89 1.91 1.66 2.23 1.10 6.25 1.20 4.30 1.03 10.00 1.05 8.70 1.01 12.60
10.75 1.00 10.00 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.13 1.79 1.64 2.26 1.39 2.90 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 2.14 1.71 1.04 9.00 1.16 4.80 1.03 10.00
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
Где смотреть матч Одд 1:1 Сарпсборг-08 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный