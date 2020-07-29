Олесунн
1:2
Второй тайм: 48'
Стадион: Колор Лайн Зрители: 200
Старт
14' Желтая карточкаШульц Эрик
0:1
16' ГолMathias Bringaker
1:1
17' ГолФридьонссон Хольмберт
1:2
19' ГолШульц Эрик
33' Желтая карточкаNiklas Fernando Nygaard Castro
39' Желтая карточкаEirik Wichne
12
Amund
Wichne
27
Eirik
Wichne
18
Isaac
Twum
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
38 Isak Dybvik
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
-
12 Amund WichneВратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Isaac TwumПолузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
14'
16'
19'
1:2
39'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|6
|0.2
|2.
|Simen Bolkan Nordli
|3
|0.1
|3.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|2 (1)
|0.07
|4.
|Parfait Bizoza
|1
|0.03
|5.
|Хеуген Сигурд
|1
|0.03
|6.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|7.
|Клинкенберг Фредерикус
|0
|0
|8.
|Shaquill Sno
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mathias Bringaker
|4
|0.13
|2.
|Шульц Эрик
|2
|0.07
|3.
|Jesper Daland
|1
|0.03
|4.
|Марковик Эман
|1
|0.03
|5.
|Mikael Ugland
|1
|0.03
|6.
|Kevin Kabran
|0
|0
|7.
|Бёруфсен Эспен
|0
|0
|8.
|Erlend Segberg
|0
|0
|9.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Staale Steen Saethre
|4
|0
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|4
|0
|3.
|Хеуген Сигурд
|2
|1
|4.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|2
|1
|5.
|Shaquill Sno
|3
|0
|6.
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|7.
|Узочакву Арнест
|2
|0
|8.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|9.
|Ли Андреас
|1
|0
|10.
|Гроннер Йонас
|1
|0
|11.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|12.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|13.
|Gudmund Taksdal Kongshavn
|1
|0
|14.
|Клинкенберг Фредерикус
|1
|0
|15.
|Simen Bolkan Nordli
|1
|0
|16.
|Parfait Bizoza
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шульц Эрик
|3
|0
|2.
|Eirik Wichne
|3
|0
|3.
|Марковик Эман
|3
|0
|4.
|Kevin Kabran
|2
|0
|5.
|Erlend Segberg
|2
|0
|6.
|Jesper Daland
|2
|0
|7.
|Isaac Twum
|2
|0
|8.
|Aremu Afeez
|2
|0
|9.
|Martin Ramsland
|1
|0
|10.
|Скаанес Каспер
|1
|0
|11.
|Берган Вегар
|1
|0
|12.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|13.
|Mathias Bringaker
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олесунн
|0
|41.67% (5)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Старт
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
|0
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: + = -Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт
Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт
Старт Последние 20 матчей: + = -Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт
Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Старт: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Олесунн 1:1 Старт Типпелиген Олесунн 2:0 Старт Типпелиген Старт 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Старт Товарищеские матчи Олесунн 2:2 Старт Товарищеские матчи Старт 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Старт Типпелиген Олесунн 2:4 Старт Товарищеские матчи Олесунн 1:1 Старт Типпелиген Старт 2:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:0 Старт Типпелиген Олесунн 1:0 Старт Кубок НМ Старт 2:3 Олесунн Типпелиген Старт 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Старт Типпелиген Старт 0:1 Олесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|10
|10
|0
|0
|38 - 11
|30
|2.
|Мольде
|10
|8
|1
|1
|29 - 10
|25
|3.
|Волеренга
|10
|5
|4
|1
|13 - 10
|19
|4.
|Одд
|1:0
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|5.
|Стабек
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|6.
|Русенборг
|10
|4
|3
|3
|13 - 8
|15
|7.
|Бранн
|0:1
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 19
|15
|9.
|Саннефьёрд
|1:0
|11
|4
|1
|6
|9 - 16
|13
|10.
|Хёугесунн
|0:0
|11
|3
|3
|5
|7 - 16
|12
|11.
|Кристиансунд
|0:1
|11
|2
|6
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Викинг
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|13.
|Сарпсборг-08
|0:0
|11
|3
|2
|6
|10 - 12
|11
|14.
|Старт
|2:1
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Мьёндален
|0:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 14
|8
|16.
|Олесунн
|1:2
|11
|0
|3
|8
|14 - 34
|3