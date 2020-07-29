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  3. Норвегия
Олесунн
1:2
Второй тайм: 48'

Стадион: Зрители: 200
Старт
0'
14' Желтая карточка
Шульц Эрик
0:1
16' Гол
Mathias Bringaker
1:1
17' Гол
Фридьонссон Хольмберт
1:2
19' Гол
Шульц Эрик
33' Желтая карточка
Niklas Fernando Nygaard Castro
39' Желтая карточка
Eirik Wichne
48'
25
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
16
Joergen
Hatlehol
19
Ларсен
Петер-Орри
20
Parfait
Bizoza
11
Simen
Bolkan
Nordli
2
Shaquill
Sno
10
Фридьонссон
Хольмберт
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
12
Amund
Wichne
27
Eirik
Wichne
3
Берган
Вегар
2
Jesper
Daland
22
Kristoffer
Toennessen
18
Isaac
Twum
11
Шульц
Эрик
20
Mathias
Bringaker
7
Kevin
Kabran
14
Бёруфсен
Эспен
10
Сколевик
Стеффен
Олесунн
3-5-2
Старт
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Шульц Эрик
16'
0:1
Mathias Bringaker
(Бёруфсен Эспен)
17'
Фридьонссон Хольмберт
(Niklas Fernando Nygaard Castro)
1:1
19'
1:2
Шульц Эрик
30'
Клинкенберг Фредерикус
Oddbjoern Lie
 
33'
Niklas Fernando Nygaard Castro
 
39'
 
Eirik Wichne
46'
Isak Dybvik
Joergen Hatlehol
 
46'
 
Henrik Robstad
Kristoffer Toennessen

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 6 0.2
2. Simen Bolkan Nordli 3 0.1
3. Niklas Fernando Nygaard Castro 2 (1) 0.07
4. Parfait Bizoza 1 0.03
5. Хеуген Сигурд 1 0.03
6. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
7. Клинкенберг Фредерикус 0 0
8. Shaquill Sno 0 0
Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mathias Bringaker 4 0.13
2. Шульц Эрик 2 0.07
3. Jesper Daland 1 0.03
4. Марковик Эман 1 0.03
5. Mikael Ugland 1 0.03
6. Kevin Kabran 0 0
7. Бёруфсен Эспен 0 0
8. Erlend Segberg 0 0
9. Sander Sjoekvist 0 0

Карточки

Олесунн
# Игрок      
1. Staale Steen Saethre 4 0
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 4 0
3. Хеуген Сигурд 2 1
4. Оулафссон Давид-Кристьян 2 1
5. Shaquill Sno 3 0
6. Гретарссон Даниэль 2 0
7. Узочакву Арнест 2 0
8. Фридьонссон Хольмберт 1 0
9. Ли Андреас 1 0
10. Гроннер Йонас 1 0
11. Oddbjoern Lie 1 0
12. Joergen Hatlehol 1 0
13. Gudmund Taksdal Kongshavn 1 0
14. Клинкенберг Фредерикус 1 0
15. Simen Bolkan Nordli 1 0
16. Parfait Bizoza 1 0
Старт
# Игрок      
1. Шульц Эрик 3 0
2. Eirik Wichne 3 0
3. Марковик Эман 3 0
4. Kevin Kabran 2 0
5. Erlend Segberg 2 0
6. Jesper Daland 2 0
7. Isaac Twum 2 0
8. Aremu Afeez 2 0
9. Martin Ramsland 1 0
10. Скаанес Каспер 1 0
11. Берган Вегар 1 0
12. Сколевик Стеффен 1 0
13. Mathias Bringaker 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олесунн 0 41.67% (5) 33.33% (4) 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1)
 Старт 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 57.14% (4) 0

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт
Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт
Старт Последние 20 матчей: + = -
Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт
Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Старт: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Олесунн 2:1 Старт Первый дивизион Старт 0:1 Олесунн Первый дивизион Олесунн 0:0 Старт Товарищеские матчи Старт 1:4 Олесунн Типпелиген
Олесунн 1:1 Старт Типпелиген Олесунн 2:0 Старт Типпелиген Старт 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Старт Товарищеские матчи Олесунн 2:2 Старт Товарищеские матчи Старт 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Старт Типпелиген Олесунн 2:4 Старт Товарищеские матчи Олесунн 1:1 Старт Типпелиген Старт 2:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:0 Старт Типпелиген Олесунн 1:0 Старт Кубок НМ Старт 2:3 Олесунн Типпелиген Старт 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Старт Типпелиген Старт 0:1 Олесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 10 10 0 0 38 - 11 30
2. Мольде 10 8 1 1 29 - 10 25
3. Волеренга 10 5 4 1 13 - 10 19
4. Одд 1:0 11 6 1 4 17 - 13 19
5. Стабек 10 4 4 2 13 - 12 16
6. Русенборг 10 4 3 3 13 - 8 15
7. Бранн 0:1 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Стрёмсгодсет 1:0 11 4 3 4 12 - 19 15
9. Саннефьёрд 1:0 11 4 1 6 9 - 16 13
10. Хёугесунн 0:0 11 3 3 5 7 - 16 12
11. Кристиансунд 0:1 11 2 6 3 18 - 15 12
12. Викинг 10 3 2 5 13 - 18 11
13. Сарпсборг-08 0:0 11 3 2 6 10 - 12 11
14. Старт 2:1 11 1 6 4 10 - 17 9
15. Мьёндален 0:1 11 2 2 7 10 - 14 8
16. Олесунн 1:2 11 0 3 8 14 - 34 3
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