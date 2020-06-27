Волеренга
1:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Intility Arena
Викинг
1:0
17' ГолВильяльмссон Маттиас
17' Желтая карточкаВикстёль Рольф
25' Желтая карточкаШала Херолинд
48' Желтая карточкаEven Oestensen
56' Желтая карточкаНесберг Иван
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Амин НуриЗащитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
17'
17'
25'
48'
56'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильяльмссон Маттиас
|3 (2)
|0.1
|2.
|Шала Херолинд
|1
|0.03
|3.
|Доннум Арон
|1
|0.03
|4.
|Леквен Магнус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0.03
|2.
|Even Oestensen
|1
|0.03
|3.
|Бериша Ветон
|1 (1)
|0.03
|4.
|Ylldren Ibrahimaj
|0
|0
|5.
|Adrian Pereira
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|3
|1
|2.
|Леквен Магнус
|2
|0
|3.
|Хорн Майер
|2
|0
|4.
|Доннум Арон
|2
|0
|5.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|6.
|Адекугбе Сэм
|1
|0
|7.
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|8.
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|2
|0
|2.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|3.
|Бериша Ветон
|1
|0
|4.
|Viljar Vevatne
|1
|0
|5.
|Even Oestensen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волеренга
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|Викинг
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: + = -Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга
Волеренга 1:0 Будё-Глимт Волеренга 1:2 Дьерв Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Волеренга 1:0 Саннефьёрд Волеренга 3:2 Краснодар-2 Волеренга 0:2 Локомотив Москва Норрчёпинг 1:2 Волеренга Волеренга 1:3 Славия Прага Хеккен 1:2 Волеренга Улленсакер-Киса 0:7 Волеренга Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 1:0 Волеренга Волеренга 2:4 Мольде Тромсё 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Бранн
Викинг Последние 20 матчей: + = -Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес
Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт Хёугесунн 1:0 Викинг Викинг 3:0 Лиллестрём
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Викинг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Викинг Типпелиген Волеренга 2:4 Викинг Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 5:5 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Волеренга 3:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|2.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Бранн
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Стрёмсгодсет
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Волеренга
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Одд
|4
|2
|0
|2
|10 - 4
|6
|7.
|Кристиансунд
|3
|1
|2
|0
|9 - 4
|5
|8.
|Стабек
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Мьёндален
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Саннефьёрд
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Старт
|4
|0
|2
|2
|6 - 12
|2
|12.
|Русенборг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Хёугесунн
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|14.
|Олесунн
|3
|0
|1
|2
|5 - 13
|1
|15.
|Викинг
|0:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Сарпсборг-08
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0