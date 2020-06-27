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  3. Норвегия
Волеренга
1:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Викинг
0'
1:0
17' Гол
Вильяльмссон Маттиас
17' Желтая карточка
Викстёль Рольф
25' Желтая карточка
Шала Херолинд
48' Желтая карточка
Even Oestensen
56' Желтая карточка
Несберг Иван
62'
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Натьон
Йонатан
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
8
Леквен
Магнус
14
Олдруп-Йенсен
Фредрик
6
Шала
Херолинд
9
Доннум
Арон
10
Вильяльмссон
Маттиас
26
Osame
Sahraoui
1
Эустбё
Ивен
9
Торстейнбё
Фредерик
3
Viljar
Vevatne
5
Андрессон
Аксель
23
Викстёль
Рольф
24
Kristoffer
Loekberg
8
Белл
Джо
21
Harald
Nilsen
Tangen
20
Ylldren
Ibrahimaj
14
Бериша
Ветон
16
Even
Oestensen
Волеренга
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

17'
Вильяльмссон Маттиас
(Шала Херолинд)
1:0
17'
 
Викстёль Рольф
25'
Шала Херолинд
 
46'
Хорн Майер
Шала Херолинд
 
48'
 
Even Oestensen
56'
Несберг Иван
 
58'
 
Johnny Furdal
Harald Nilsen Tangen

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильяльмссон Маттиас 3 (2) 0.1
2. Шала Херолинд 1 0.03
3. Доннум Арон 1 0.03
4. Леквен Магнус 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торстейнбё Фредерик 1 0.03
2. Even Oestensen 1 0.03
3. Бериша Ветон 1 (1) 0.03
4. Ylldren Ibrahimaj 0 0
5. Adrian Pereira 0 0

Карточки

Волеренга
# Игрок      
1. Шала Херолинд 3 1
2. Леквен Магнус 2 0
3. Хорн Майер 2 0
4. Доннум Арон 2 0
5. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
6. Адекугбе Сэм 1 0
7. Борхгревинк Кристиан 1 0
8. Клаессон Кристоффер 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 2 0
2. Хёйланд Томми 2 0
3. Бериша Ветон 1 0
4. Viljar Vevatne 1 0
5. Even Oestensen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волеренга 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0
 Викинг 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: + = -
Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга
Волеренга 1:0 Будё-Глимт Волеренга 1:2 Дьерв Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Волеренга 1:0 Саннефьёрд Волеренга 3:2 Краснодар-2 Волеренга 0:2 Локомотив Москва Норрчёпинг 1:2 Волеренга Волеренга 1:3 Славия Прага Хеккен 1:2 Волеренга Улленсакер-Киса 0:7 Волеренга Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 1:0 Волеренга Волеренга 2:4 Мольде Тромсё 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Бранн
Викинг Последние 20 матчей: + = -
Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес
Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт Хёугесунн 1:0 Викинг Викинг 3:0 Лиллестрём

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Викинг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Волеренга 0:4 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Волеренга Типпелиген Викинг 1:7 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген
Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Викинг Типпелиген Волеренга 2:4 Викинг Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 5:5 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Волеренга 3:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3 3 0 0 13 - 5 9
2. Мольде 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Бранн 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Стрёмсгодсет 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Волеренга 1:0 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Одд 4 2 0 2 10 - 4 6
7. Кристиансунд 3 1 2 0 9 - 4 5
8. Стабек 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Мьёндален 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Саннефьёрд 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Старт 4 0 2 2 6 - 12 2
12. Русенборг 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Хёугесунн 3 0 1 2 4 - 10 1
14. Олесунн 3 0 1 2 5 - 13 1
15. Викинг 0:1 4 0 1 3 3 - 9 1
16. Сарпсборг-08 3 0 0 3 2 - 5 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Шала Херолинд получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Викстёль Рольф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Вильяльмссон Маттиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Волеренга 1:0 Викинг онлайн

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