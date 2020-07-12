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Кристиансунд
1:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Стабек
0'
1:0
11' Гол
Bent Soermo
1:1
13' Пенальти
Бохинен Эмиль
40'
30
Serigne
Mbaye
22
Bent
Soermo
5
Dan
Peter
Ulvestad
4
Christophe
Psyche
15
Erlend
Sivertsen
17
Скарсем
Олаус
6
Andreas
Hopmark
10
Каллудра
Лиридон
7
Sondre
Soerli
11
Кастрати
Фламур
9
Пеллегрино
Амаль
12
Сандберг
Маркус
2
Joergen
Oeveraas
5
Матс
Солхеим
16
Ханше-Ольсен
Андреас
30
Peder
Vogt
9
Матсен
Даррен
67
Tortol
Lumanza
Lembi
8
Бохинен
Эмиль
21
Magnus
Lundal
25
Ветлесен
Уго
23
Oliver
Edvardsen
Кристиансунд
4-2-1-3
Стабек
4-4-1-1

Ход матча

11'
Bent Soermo
(Каллудра Лиридон)
1:0
13'
1:1
Бохинен Эмиль

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 7 0.24
2. Каллудра Лиридон 2 0.07
3. Аскар Армин 2 0.07
4. Sondre Soerli 1 0.03
5. Bent Soermo 1 0.03
6. Бюэ Бендик 1 0.03
7. Christophe Psyche 1 0.03
8. Andreas Hopmark 1 (1) 0.03
9. Christoffer Aasbak 0 0
10. Коли Алиу 0 0
11. Paal Erik Ulvestad 0 0
12. Serigne Mbaye 0 0
13. Скарсем Олаус 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ветлесен Уго 2 0.07
2. Kornelius Hansen 2 0.07
3. Касси Люк 1 0.04
4. Oliver Edvardsen 1 0.04
5. Бохинен Эмиль 1 (1) 0.04
6. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
7. Матс Солхеим 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Кастрати Фламур 1 0
2. Christophe Psyche 1 0
3. Andreas Hopmark 1 0
4. Коли Алиу 1 0
5. Erlend Sivertsen 1 0
6. Paal Erik Ulvestad 1 0
7. Мумбанья Фарис 1 0
8. Аскар Армин 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 2 0
2. Ветлесен Уго 2 0
3. Матс Солхеим 1 0
4. Бохинен Эмиль 1 0
5. Oliver Edvardsen 1 0
6. Kornelius Hansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 0 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2)
 Стабек 0 0 71.43% (5) 0 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -
Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Мольде Мьёндален 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 2:2 Кристиансунд
Кристиансунд 7:2 Олесунн Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд Ранхейм 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде Хорсенс 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд
Стабек Последние 20 матчей: + = -
Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд
Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек Стабек 0:0 Одд

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Стабек: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Стабек 2:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 0:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:0 Стабек Типпелиген
Кристиансунд 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:4 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:2 Стабек Первый дивизион Стабек 0:0 Кристиансунд Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3:1 7 7 0 0 27 - 7 21
2. Мольде 7 6 1 0 19 - 7 19
3. Волеренга 1:0 7 3 3 1 10 - 10 12
4. Русенборг 7 3 2 2 11 - 6 11
5. Кристиансунд 1:1 7 2 5 0 16 - 10 11
6. Бранн 6 3 1 2 9 - 10 10
7. Одд 1:0 7 3 1 3 11 - 8 10
8. Стабек 1:1 7 2 3 2 8 - 10 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 3 2 9 - 12 9
10. Мьёндален 0:1 7 2 2 3 7 - 7 8
11. Хёугесунн 7 2 2 3 6 - 13 8
12. Сарпсборг-08 1:0 7 2 0 5 7 - 8 6
13. Викинг 0:1 7 1 2 4 7 - 12 5
14. Саннефьёрд 6 1 1 4 4 - 11 4
15. Старт 0:1 7 0 3 4 7 - 15 3
16. Олесунн 1:3 7 0 3 4 10 - 22 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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