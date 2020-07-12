Кристиансунд
1:1
Первый тайм: 40'
Стадион: Кристиансунд
Стабек
1:0
11' ГолBent Soermo
1:1
13' ПенальтиБохинен Эмиль
22
Bent
Soermo
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Коли АлиуЗащитник
-
20 Дианье КевинПолузащитник
-
18 Аскар АрминПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
-
-
25 Erik Holmen1
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Peder VogtЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Галль РоменНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
11'
1:0
13'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пеллегрино Амаль
|7
|0.24
|2.
|Каллудра Лиридон
|2
|0.07
|3.
|Аскар Армин
|2
|0.07
|4.
|Sondre Soerli
|1
|0.03
|5.
|Bent Soermo
|1
|0.03
|6.
|Бюэ Бендик
|1
|0.03
|7.
|Christophe Psyche
|1
|0.03
|8.
|Andreas Hopmark
|1 (1)
|0.03
|9.
|Christoffer Aasbak
|0
|0
|10.
|Коли Алиу
|0
|0
|11.
|Paal Erik Ulvestad
|0
|0
|12.
|Serigne Mbaye
|0
|0
|13.
|Скарсем Олаус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ветлесен Уго
|2
|0.07
|2.
|Kornelius Hansen
|2
|0.07
|3.
|Касси Люк
|1
|0.04
|4.
|Oliver Edvardsen
|1
|0.04
|5.
|Бохинен Эмиль
|1 (1)
|0.04
|6.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|7.
|Матс Солхеим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастрати Фламур
|1
|0
|2.
|Christophe Psyche
|1
|0
|3.
|Andreas Hopmark
|1
|0
|4.
|Коли Алиу
|1
|0
|5.
|Erlend Sivertsen
|1
|0
|6.
|Paal Erik Ulvestad
|1
|0
|7.
|Мумбанья Фарис
|1
|0
|8.
|Аскар Армин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|2.
|Ветлесен Уго
|2
|0
|3.
|Матс Солхеим
|1
|0
|4.
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|5.
|Oliver Edvardsen
|1
|0
|6.
|Kornelius Hansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристиансунд
|0
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|Стабек
|0
|0
|71.43% (5)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Мольде Мьёндален 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 2:2 Кристиансунд
Кристиансунд 7:2 Олесунн Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд Ранхейм 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде Хорсенс 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд
Стабек Последние 20 матчей: + = -Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд
Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек Стабек 0:0 Одд
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Стабек: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:1
|7
|7
|0
|0
|27 - 7
|21
|2.
|Мольде
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|3.
|Волеренга
|1:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|4.
|Русенборг
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|5.
|Кристиансунд
|1:1
|7
|2
|5
|0
|16 - 10
|11
|6.
|Бранн
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|7.
|Одд
|1:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|8.
|Стабек
|1:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|10.
|Мьёндален
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|11.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|6 - 13
|8
|12.
|Сарпсборг-08
|1:0
|7
|2
|0
|5
|7 - 8
|6
|13.
|Викинг
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|14.
|Саннефьёрд
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|Старт
|0:1
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|16.
|Олесунн
|1:3
|7
|0
|3
|4
|10 - 22
|3