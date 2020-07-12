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Кристиансунд
1:2
Конец матча

Стадион:
Стабек
0'
1:0
11' Гол
Bent Soermo
1:1
13' Пенальти
Бохинен Эмиль
52' Желтая карточка
Бохинен Эмиль
71' Желтая карточка
Erlend Sivertsen
1:2
88' Гол
Kornelius Hansen
90'+6
30
Serigne
Mbaye
22
Bent
Soermo
5
Dan
Peter
Ulvestad
4
Christophe
Psyche
15
Erlend
Sivertsen
17
Скарсем
Олаус
6
Andreas
Hopmark
10
Каллудра
Лиридон
7
Sondre
Soerli
11
Кастрати
Фламур
9
Пеллегрино
Амаль
12
Сандберг
Маркус
2
Joergen
Oeveraas
5
Матс
Солхеим
16
Ханше-Ольсен
Андреас
30
Peder
Vogt
9
Матсен
Даррен
67
Tortol
Lumanza
Lembi
8
Бохинен
Эмиль
21
Magnus
Lundal
25
Ветлесен
Уго
23
Oliver
Edvardsen
Кристиансунд
4-2-1-3
Стабек
4-4-1-1

Ход матча

11'
Bent Soermo
(Каллудра Лиридон)
1:0
13'
1:1
Бохинен Эмиль
52'
 
Бохинен Эмиль
61'
 
Галль Ромен
Magnus Lundal
61'
 
Kornelius Hansen
Oliver Edvardsen
67'
Аскар Армин
Кастрати Фламур
 
67'
Диоп Амиду
Скарсем Олаус
 
67'
Бюэ Бендик
Sondre Soerli
 
71'
 
Jesper Isaksen
Матсен Даррен
71'
Erlend Sivertsen
 
88'
1:2
Kornelius Hansen
90'
Мумбанья Фарис
Erlend Sivertsen
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 7 0.24
2. Каллудра Лиридон 2 0.07
3. Аскар Армин 2 0.07
4. Sondre Soerli 1 0.03
5. Bent Soermo 1 0.03
6. Бюэ Бендик 1 0.03
7. Christophe Psyche 1 0.03
8. Andreas Hopmark 1 (1) 0.03
9. Christoffer Aasbak 0 0
10. Коли Алиу 0 0
11. Paal Erik Ulvestad 0 0
12. Serigne Mbaye 0 0
13. Скарсем Олаус 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kornelius Hansen 3 0.11
2. Ветлесен Уго 2 0.07
3. Касси Люк 1 0.04
4. Oliver Edvardsen 1 0.04
5. Бохинен Эмиль 1 (1) 0.04
6. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
7. Матс Солхеим 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Erlend Sivertsen 2 0
2. Кастрати Фламур 1 0
3. Christophe Psyche 1 0
4. Andreas Hopmark 1 0
5. Коли Алиу 1 0
6. Paal Erik Ulvestad 1 0
7. Мумбанья Фарис 1 0
8. Аскар Армин 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 2 0
2. Бохинен Эмиль 2 0
3. Ветлесен Уго 2 0
4. Матс Солхеим 1 0
5. Oliver Edvardsen 1 0
6. Kornelius Hansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 0 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2)
 Стабек 0 0 71.43% (5) 0 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -
Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Мольде Мьёндален 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 2:2 Кристиансунд
Кристиансунд 7:2 Олесунн Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд Ранхейм 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде Хорсенс 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд
Стабек Последние 20 матчей: + = -
Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд
Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек Стабек 0:0 Одд

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Стабек: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Стабек 2:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 0:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:0 Стабек Типпелиген
Кристиансунд 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:4 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:2 Стабек Первый дивизион Стабек 0:0 Кристиансунд Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 7 7 0 0 30 - 7 21
2. Мольде 7 6 1 0 19 - 7 19
3. Волеренга 7 3 3 1 10 - 10 12
4. Русенборг 7 3 2 2 11 - 6 11
5. Стабек 7 3 2 2 9 - 10 11
6. Бранн 6 3 1 2 9 - 10 10
7. Одд 7 3 1 3 12 - 9 10
8. Кристиансунд 7 2 4 1 16 - 11 10
9. Стрёмсгодсет 7 2 3 2 9 - 12 9
10. Мьёндален 7 2 2 3 7 - 7 8
11. Хёугесунн 7 2 2 3 6 - 13 8
12. Сарпсборг-08 7 2 0 5 7 - 8 6
13. Викинг 7 1 2 4 8 - 13 5
14. Саннефьёрд 6 1 1 4 4 - 11 4
15. Старт 7 0 3 4 7 - 15 3
16. Олесунн 7 0 3 4 10 - 25 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Бохинен Эмиль из команды Стабек забивает с точки!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Bent Soermo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кристиансунд 1:2 Стабек онлайн

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