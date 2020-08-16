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  3. Швеция
Мьельбю
2:2
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
9' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
1:0
24' Гол в свои ворота
Кнудсен Йонас
26' Желтая карточка
Джазе Моханад
1:0
40' Не забитый пенальти
Бергет Йо Инге
1:1
54' Гол
Рикс Сёрен
58' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
2:1
66' Гол
Besard Sabovic
2:2
72' Гол
Кристиансен Андерс
86' Желтая карточка
Jesper Gustavsson
90'+7
13
Carljohan
Eriksson
I
17
Jonathan
Tamimi
6
Eric
Bjoerkander
23
Jesper
Loefgren
8
Агардиус
Виктор
5
Джазе
Моханад
14
Besard
Sabovic
31
David
Batanero
22
Jesper
Gustavsson
10
Mamudu
Moro
90
Огбу
Мозес
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
3
Кнудсен
Йонас
19
Ракип
Эрдаль
20
Инносент
Бонке
5
Рикс
Сёрен
10
Кристиансен
Андерс
32
Бергет
Йо
Инге
22
Adi
Nalic
Мьельбю
5-3-2
Мальмё
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Ахмедходжич Анел
24'
Кнудсен Йонас
1:0
26'
Джазе Моханад
 
40'
1:0
Бергет Йо Инге
54'
1:1
Рикс Сёрен
(Ларссон Эрик)
58'
 
Кристиансен Андерс
66'
Besard Sabovic
2:1
68'
Viktor Gustafson
David Batanero
 
69'
 
Amin Sarr
Adi Nalic
69'
Taylor Silverholt
Mamudu Moro
 
69'
 
Траустасон Арнор
Рикс Сёрен
70'
Max Watson
Eric Bjoerkander
 
72'
2:2
Кристиансен Андерс
82'
 
Левицки Оскар
Ракип Эрдаль
86'
Jesper Gustavsson
 
90'
 
Баширу Фуад
Ахмедходжич Анел

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 7
  • 14 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 7 (1) 0.44
2. David Loefquist 3 (1) 0.19
3. Mamudu Moro 3 0.19
4. Jacob Bergstroem 2 0.13
5. Besard Sabovic 2 0.13
6. Jesper Gustavsson 1 0.06
7. Taylor Silverholt 1 0.06
8. Джазе Моханад 0 0
9. Max Watson 0 0
10. Eric Bjoerkander 0 0
11. David Batanero 0 0
12. Joel Nilsson 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 7 (1) 0.44
2. Бергет Йо Инге 6 (1) 0.38
3. Кристиансен Андерс 6 (1) 0.38
4. Рикс Сёрен 4 0.25
5. Тойвонен Ола 2 0.13
6. Антонссон Маркус 1 0.06
7. Ракип Эрдаль 1 0.06
8. Молинс Гильермо 1 0.06
9. Брорссон Франц 1 0.06
10. Ахмедходжич Анел 1 0.06
11. Adi Nalic 1 0.06
12. Amin Sarr 1 0.06
13. Ларссон Эрик 0 0
14. Кнудсен Йонас 0 0
15. Прица Тим 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 5 0
2. David Loefquist 4 0
3. Joel Nilsson 4 0
4. Огбу Мозес 3 0
5. Джазе Моханад 3 0
6. David Batanero 2 0
7. Jesper Loefgren 2 0
8. Jacob Bergstroem 2 0
9. Eric Bjoerkander 1 0
10. Юханссон Марко 1 0
11. Besard Sabovic 1 0
12. Viktor Gustafson 1 0
13. Adam Petersson 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 6 1
2. Ахмедходжич Анел 3 0
3. Нильсен Лассе 2 0
4. Ларссон Эрик 2 0
5. Инносент Бонке 2 0
6. Брорссон Франц 2 0
7. Adi Nalic 2 0
8. Телин Исаак 0 1
9. Тойвонен Ола 1 0
10. Сафари Беранг 1 0
11. Бергет Йо Инге 1 0
12. Кнудсен Йонас 1 0
13. Траустасон Арнор 1 0
14. Левицки Оскар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 15.79% (3) 5.26% (1) 15.79% (3) 21.05% (4) 21.05% (4) 21.05% (4)
 Мальмё 9.38% (3) 12.5% (4) 18.75% (6) 12.5% (4) 18.75% (6) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю
Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю
Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё
Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Мальмё: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Мьельбю 0:0 Мальмё Кубок Мальмё 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мальмё 4:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:1 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Мальмё 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мьельбю 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мальмё 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 4:1 Мальмё Шведский кубок Мьельбю 4:2 Мальмё Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Мальмё Шведский кубок Мьельбю 1:1 Мальмё Товарищеские матчи Мальмё 1:0 Мьельбю Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 16 10 5 1 33 - 15 35
2. Эльфсборг 16 8 7 1 29 - 22 31
3. Юргорден 16 9 2 5 25 - 15 29
4. Норрчёпинг 15 7 4 4 32 - 22 25
5. Хеккен 15 6 6 3 27 - 16 24
6. Хаммарбю 16 6 6 4 20 - 20 24
7. Сириус 15 5 7 3 27 - 25 22
8. Мьельбю 16 5 5 6 20 - 25 20
9. Варберг БоИС 15 4 5 6 22 - 23 17
10. Эребру 16 4 5 7 15 - 21 17
11. Эстерсунд 15 3 6 6 12 - 18 15
12. Гётеборг 15 2 9 4 17 - 22 15
13. АИК 16 3 5 8 14 - 24 14
14. Кальмар 15 3 4 8 17 - 23 13
15. Хельсинборг 15 2 7 6 14 - 25 13
16. Фалькенберг 16 2 7 7 18 - 26 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бергет Йо Инге пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    26'
    Джазе Моханад получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Кнудсен Йонас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    9'
    Ахмедходжич Анел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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12.00 1.20 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.47 2.55
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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