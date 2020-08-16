Мьельбю
2:2
Конец матча
Стадион: Страндваллен
Мальмё
9' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
1:0
24' Гол в свои воротаКнудсен Йонас
26' Желтая карточкаДжазе Моханад
1:0
40' Не забитый пенальтиБергет Йо Инге
1:1
54' ГолРикс Сёрен
58' Желтая карточкаКристиансен Андерс
2:1
66' ГолBesard Sabovic
2:2
72' ГолКристиансен Андерс
86' Желтая карточкаJesper Gustavsson
10
Mamudu
Moro
90
Огбу
Мозес
19
Ракип
Эрдаль
22
Adi
Nalic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mamudu MoroНападающий
-
90 Огбу МозесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Adi NalicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
-
39 Amin Sarr
-
Главный тренер: Jon Dahl Tomasson
Ход матча
24'
1:0
26'
40'
1:0
54'
1:1
66'
2:1
72'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 6
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 7
-
14 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Огбу Мозес
|7 (1)
|0.44
|2.
|David Loefquist
|3 (1)
|0.19
|3.
|Mamudu Moro
|3
|0.19
|4.
|Jacob Bergstroem
|2
|0.13
|5.
|Besard Sabovic
|2
|0.13
|6.
|Jesper Gustavsson
|1
|0.06
|7.
|Taylor Silverholt
|1
|0.06
|8.
|Джазе Моханад
|0
|0
|9.
|Max Watson
|0
|0
|10.
|Eric Bjoerkander
|0
|0
|11.
|David Batanero
|0
|0
|12.
|Joel Nilsson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|7 (1)
|0.44
|2.
|Бергет Йо Инге
|6 (1)
|0.38
|3.
|Кристиансен Андерс
|6 (1)
|0.38
|4.
|Рикс Сёрен
|4
|0.25
|5.
|Тойвонен Ола
|2
|0.13
|6.
|Антонссон Маркус
|1
|0.06
|7.
|Ракип Эрдаль
|1
|0.06
|8.
|Молинс Гильермо
|1
|0.06
|9.
|Брорссон Франц
|1
|0.06
|10.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.06
|11.
|Adi Nalic
|1
|0.06
|12.
|Amin Sarr
|1
|0.06
|13.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|14.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|15.
|Прица Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|5
|0
|2.
|David Loefquist
|4
|0
|3.
|Joel Nilsson
|4
|0
|4.
|Огбу Мозес
|3
|0
|5.
|Джазе Моханад
|3
|0
|6.
|David Batanero
|2
|0
|7.
|Jesper Loefgren
|2
|0
|8.
|Jacob Bergstroem
|2
|0
|9.
|Eric Bjoerkander
|1
|0
|10.
|Юханссон Марко
|1
|0
|11.
|Besard Sabovic
|1
|0
|12.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|13.
|Adam Petersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|6
|1
|2.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|3.
|Нильсен Лассе
|2
|0
|4.
|Ларссон Эрик
|2
|0
|5.
|Инносент Бонке
|2
|0
|6.
|Брорссон Франц
|2
|0
|7.
|Adi Nalic
|2
|0
|8.
|Телин Исаак
|0
|1
|9.
|Тойвонен Ола
|1
|0
|10.
|Сафари Беранг
|1
|0
|11.
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|12.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|13.
|Траустасон Арнор
|1
|0
|14.
|Левицки Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|Мальмё
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю
Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё
Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Мальмё: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Мальмё 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Мальмё 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мьельбю 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мальмё 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 4:1 Мальмё Шведский кубок Мьельбю 4:2 Мальмё Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Мальмё Шведский кубок Мьельбю 1:1 Мальмё Товарищеские матчи Мальмё 1:0 Мьельбю Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|16
|10
|5
|1
|33 - 15
|35
|2.
|Эльфсборг
|16
|8
|7
|1
|29 - 22
|31
|3.
|Юргорден
|16
|9
|2
|5
|25 - 15
|29
|4.
|Норрчёпинг
|15
|7
|4
|4
|32 - 22
|25
|5.
|Хеккен
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|6.
|Хаммарбю
|16
|6
|6
|4
|20 - 20
|24
|7.
|Сириус
|15
|5
|7
|3
|27 - 25
|22
|8.
|Мьельбю
|16
|5
|5
|6
|20 - 25
|20
|9.
|Варберг БоИС
|15
|4
|5
|6
|22 - 23
|17
|10.
|Эребру
|16
|4
|5
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Эстерсунд
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Гётеборг
|15
|2
|9
|4
|17 - 22
|15
|13.
|АИК
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|14.
|Кальмар
|15
|3
|4
|8
|17 - 23
|13
|15.
|Хельсинборг
|15
|2
|7
|6
|14 - 25
|13
|16.
|Фалькенберг
|16
|2
|7
|7
|18 - 26
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0