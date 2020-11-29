Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Ямткрафт Арена
Гётеборг
77
Сандберг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Ahmed AwadПолузащитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
-
80 Арин ФранкНападающий
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Emil HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Аффан АминПолузащитник
- Нападающий
-
31 Tom Amos
-
-
27 Yahya Kalley
-
-
Главный тренер: Нильссон Роланд
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|7
|0.25
|2.
|Фрицсон Лудвиг
|3
|0.11
|3.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.11
|4.
|Felix Hoerberg
|2
|0.07
|5.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.07
|6.
|Сандберг Ноа
|2
|0.07
|7.
|Ишервуд Томас
|2
|0.07
|8.
|Simon Kron
|1
|0.04
|9.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.04
|10.
|Henrik Bellman
|1
|0.04
|11.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.04
|12.
|Селларс Джерелл
|1
|0.04
|13.
|Перри Небию
|0
|0
|14.
|Ahmed Awad
|0
|0
|15.
|Мукийби Рональд
|0
|0
|16.
|Колкетт Чарли
|0
|0
|17.
|Marco Weymans
|0
|0
|18.
|Kalpi Ouattara
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.18
|2.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|5
|0.18
|3.
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0.11
|4.
|Айеш Хосам
|3 (2)
|0.11
|5.
|Фарнеруд Александер
|3
|0.11
|6.
|Sargon Abraham
|2
|0.07
|7.
|Вернблум Понтус
|2
|0.07
|8.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.07
|9.
|Emil Holm
|1
|0.04
|10.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.04
|11.
|Яллоу Александр
|0
|0
|12.
|Юханссон Якоб
|0
|0
|13.
|Christian Kouakou III
|0
|0
|14.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|15.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Eirik Haugan
|7
|0
|2.
|Фрицсон Лудвиг
|7
|0
|3.
|Сандберг Ноа
|5
|1
|4.
|Ссеванкамбо Исак
|4
|0
|5.
|Менса Самуэль
|3
|0
|6.
|Колкетт Чарли
|3
|0
|7.
|Ишервуд Томас
|3
|0
|8.
|Амин Реван
|3
|0
|9.
|Marco Weymans
|3
|0
|10.
|Felix Hoerberg
|3
|0
|11.
|Kalpi Ouattara
|3
|0
|12.
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|13.
|Кейта Али II
|2
|0
|14.
|Перри Небию
|2
|0
|15.
|Francis Jno-Baptiste
|2
|0
|16.
|Simon Kron
|1
|0
|17.
|Тёрготт Блэйр
|1
|0
|18.
|Мукийби Рональд
|1
|0
|19.
|Пурвер Алекс
|1
|0
|20.
|Арин Франк
|1
|0
|21.
|Henrik Bellman
|1
|0
|22.
|Nikolaos Dosis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрлингмарк Огюст
|6
|1
|2.
|Айеш Хосам
|5
|0
|3.
|Яллоу Александр
|5
|0
|4.
|Калисир Андре
|4
|0
|5.
|Alhassan Yusuf
|4
|0
|6.
|Emil Holm
|4
|0
|7.
|Вернблум Понтус
|3
|0
|8.
|Сана Тобиас
|3
|0
|9.
|Да Грака Кристофер
|3
|0
|10.
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|11.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|12.
|Christian Kouakou III
|2
|0
|13.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|14.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|15.
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|16.
|Сёдер Робин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|3.85% (1)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|34.62% (9)
|Гётеборг
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|33.33% (9)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +7 =7 -6Эстерсунд 0:4 Варберг БоИС Хеккен 2:1 Эстерсунд Мьельбю 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Хаммарбю
Сириус 2:3 Эстерсунд ИФК Нючепинг 2:4 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд
Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =7 -8Гётеборг 1:1 Хеккен Хельсинборг 0:1 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Мальмё 3:1 Гётеборг
АИК 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:0 Варберг БоИС Хускварна 1:3 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Гётеборг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|28
|16
|9
|3
|58 - 27
|57
|2.
|Эльфсборг
|28
|12
|13
|3
|46 - 35
|49
|3.
|Юргорден
|28
|13
|6
|9
|46 - 31
|45
|4.
|Хеккен
|28
|11
|12
|5
|42 - 29
|45
|5.
|Норрчёпинг
|28
|12
|7
|9
|56 - 42
|43
|6.
|Мьельбю
|28
|11
|8
|9
|43 - 41
|41
|7.
|Хаммарбю
|28
|10
|11
|7
|46 - 44
|41
|8.
|Эребру
|28
|11
|6
|11
|35 - 37
|39
|9.
|АИК
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|10.
|Сириус
|28
|9
|10
|9
|42 - 48
|37
|11.
|Варберг БоИС
|28
|9
|7
|12
|42 - 41
|34
|12.
|Эстерсунд
|28
|8
|9
|11
|27 - 38
|33
|13.
|Гётеборг
|28
|5
|13
|10
|29 - 41
|28
|14.
|Кальмар
|28
|5
|9
|14
|29 - 49
|24
|15.
|Фалькенберг
|28
|5
|8
|15
|31 - 51
|23
|16.
|Хельсинборг
|28
|4
|10
|14
|29 - 45
|22
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|10
|4
|0
|30 - 9
|34
|2.
|Хеккен
|14
|8
|4
|2
|27 - 11
|28
|3.
|Мьельбю
|14
|7
|4
|3
|25 - 20
|25
|4.
|Эльфсборг
|14
|6
|7
|1
|25 - 18
|25
|5.
|Эребру
|14
|7
|3
|4
|21 - 20
|24
|6.
|Норрчёпинг
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|7.
|Юргорден
|14
|6
|4
|4
|26 - 16
|22
|8.
|Варберг БоИС
|14
|6
|3
|5
|22 - 20
|21
|9.
|Хаммарбю
|14
|4
|9
|1
|23 - 17
|21
|10.
|АИК
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|11.
|Сириус
|14
|5
|5
|4
|27 - 26
|20
|12.
|Хельсинборг
|14
|3
|5
|6
|12 - 15
|14
|13.
|Фалькенберг
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|14.
|Гётеборг
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Эстерсунд
|14
|2
|4
|8
|12 - 23
|10
|16.
|Кальмар
|14
|1
|5
|8
|11 - 25
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|14
|6
|6
|2
|21 - 17
|24
|2.
|Юргорден
|14
|7
|2
|5
|20 - 15
|23
|3.
|Мальмё
|14
|6
|5
|3
|28 - 18
|23
|4.
|Эстерсунд
|14
|6
|5
|3
|15 - 15
|23
|5.
|Норрчёпинг
|14
|6
|2
|6
|31 - 27
|20
|6.
|Хаммарбю
|14
|6
|2
|6
|23 - 27
|20
|7.
|АИК
|14
|4
|6
|4
|13 - 16
|18
|8.
|Сириус
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|9.
|Гётеборг
|14
|3
|8
|3
|16 - 17
|17
|10.
|Хеккен
|14
|3
|8
|3
|15 - 18
|17
|11.
|Мьельбю
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|12.
|Кальмар
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|16
|13.
|Эребру
|14
|4
|3
|7
|14 - 17
|15
|14.
|Варберг БоИС
|14
|3
|4
|7
|20 - 21
|13
|15.
|Фалькенберг
|14
|2
|4
|8
|14 - 26
|10
|16.
|Хельсинборг
|14
|1
|5
|8
|17 - 30
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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