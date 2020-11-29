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  2. Матчи
  3. Швеция
Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Гётеборг
0' 2'
1
Кейта
Али
II
24
Мукийби
Рональд
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
3
Kalpi
Ouattara
22
Колкетт
Чарли
8
Ссеванкамбо
Исак
Nikolaos
Dosis
20
Felix
Hoerberg
18
Тёрготт
Блэйр
11
Henrik
Bellman
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Да
Грака
Кристофер
7
Эрикссон
Себастьян
23
Emil
Holm
15
Юханссон
Якоб
28
Alhassan
Yusuf
16
Sargon
Abraham
89
Сана
Тобиас
17
Фарнеруд
Александер
Эстерсунд
4-3-3
Гётеборг
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 7 0.25
2. Фрицсон Лудвиг 3 0.11
3. Francis Jno-Baptiste 3 0.11
4. Felix Hoerberg 2 0.07
5. Jordan Attah Kadiri 2 0.07
6. Сандберг Ноа 2 0.07
7. Ишервуд Томас 2 0.07
8. Simon Kron 1 0.04
9. Ссеванкамбо Исак 1 0.04
10. Henrik Bellman 1 0.04
11. Амин Реван 1 (1) 0.04
12. Селларс Джерелл 1 0.04
13. Перри Небию 0 0
14. Ahmed Awad 0 0
15. Мукийби Рональд 0 0
16. Колкетт Чарли 0 0
17. Marco Weymans 0 0
18. Kalpi Ouattara 0 0
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сана Тобиас 5 (3) 0.18
2. Карлссон-Лагемюр Патрик 5 0.18
3. Эрлингмарк Огюст 3 0.11
4. Айеш Хосам 3 (2) 0.11
5. Фарнеруд Александер 3 0.11
6. Sargon Abraham 2 0.07
7. Вернблум Понтус 2 0.07
8. Хараишвили Георгий 2 0.07
9. Emil Holm 1 0.04
10. Бьярсмюр Маттиас 1 0.04
11. Яллоу Александр 0 0
12. Юханссон Якоб 0 0
13. Christian Kouakou III 0 0
14. Alhassan Yusuf 0 0
15. Jesper Tolinsson 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Eirik Haugan 7 0
2. Фрицсон Лудвиг 7 0
3. Сандберг Ноа 5 1
4. Ссеванкамбо Исак 4 0
5. Менса Самуэль 3 0
6. Колкетт Чарли 3 0
7. Ишервуд Томас 3 0
8. Амин Реван 3 0
9. Marco Weymans 3 0
10. Felix Hoerberg 3 0
11. Kalpi Ouattara 3 0
12. Jordan Attah Kadiri 3 0
13. Кейта Али II 2 0
14. Перри Небию 2 0
15. Francis Jno-Baptiste 2 0
16. Simon Kron 1 0
17. Тёрготт Блэйр 1 0
18. Мукийби Рональд 1 0
19. Пурвер Алекс 1 0
20. Арин Франк 1 0
21. Henrik Bellman 1 0
22. Nikolaos Dosis 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Эрлингмарк Огюст 6 1
2. Айеш Хосам 5 0
3. Яллоу Александр 5 0
4. Калисир Андре 4 0
5. Alhassan Yusuf 4 0
6. Emil Holm 4 0
7. Вернблум Понтус 3 0
8. Сана Тобиас 3 0
9. Да Грака Кристофер 3 0
10. Бьярсмюр Маттиас 2 0
11. Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
12. Christian Kouakou III 2 0
13. Jesper Tolinsson 0 1
14. Фарнеруд Александер 1 0
15. Вернерссон Виктор 1 0
16. Сёдер Робин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 3.85% (1) 11.54% (3) 11.54% (3) 19.23% (5) 19.23% (5) 34.62% (9)
 Гётеборг 11.11% (3) 14.81% (4) 22.22% (6) 7.41% (2) 11.11% (3) 33.33% (9)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Эстерсунд 0:4 Варберг БоИС Хеккен 2:1 Эстерсунд Мьельбю 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Хаммарбю
Сириус 2:3 Эстерсунд ИФК Нючепинг 2:4 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд
Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Гётеборг 1:1 Хеккен Хельсинборг 0:1 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Мальмё 3:1 Гётеборг
АИК 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:0 Варберг БоИС Хускварна 1:3 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Гётеборг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Гётеборг 2:2 Эстерсунд Аллсвенскан Гётеборг 7:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 28 16 9 3 58 - 27 57
2. Эльфсборг 28 12 13 3 46 - 35 49
3. Юргорден 28 13 6 9 46 - 31 45
4. Хеккен 28 11 12 5 42 - 29 45
5. Норрчёпинг 28 12 7 9 56 - 42 43
6. Мьельбю 28 11 8 9 43 - 41 41
7. Хаммарбю 28 10 11 7 46 - 44 41
8. Эребру 28 11 6 11 35 - 37 39
9. АИК 28 10 8 10 28 - 30 38
10. Сириус 28 9 10 9 42 - 48 37
11. Варберг БоИС 28 9 7 12 42 - 41 34
12. Эстерсунд 28 8 9 11 27 - 38 33
13. Гётеборг 28 5 13 10 29 - 41 28
14. Кальмар 28 5 9 14 29 - 49 24
15. Фалькенберг 28 5 8 15 31 - 51 23
16. Хельсинборг 28 4 10 14 29 - 45 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 14 10 4 0 30 - 9 34
2. Хеккен 14 8 4 2 27 - 11 28
3. Мьельбю 14 7 4 3 25 - 20 25
4. Эльфсборг 14 6 7 1 25 - 18 25
5. Эребру 14 7 3 4 21 - 20 24
6. Норрчёпинг 14 6 5 3 25 - 15 23
7. Юргорден 14 6 4 4 26 - 16 22
8. Варберг БоИС 14 6 3 5 22 - 20 21
9. Хаммарбю 14 4 9 1 23 - 17 21
10. АИК 14 6 2 6 15 - 14 20
11. Сириус 14 5 5 4 27 - 26 20
12. Хельсинборг 14 3 5 6 12 - 15 14
13. Фалькенберг 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Гётеборг 14 2 5 7 13 - 24 11
15. Эстерсунд 14 2 4 8 12 - 23 10
16. Кальмар 14 1 5 8 11 - 25 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 14 6 6 2 21 - 17 24
2. Юргорден 14 7 2 5 20 - 15 23
3. Мальмё 14 6 5 3 28 - 18 23
4. Эстерсунд 14 6 5 3 15 - 15 23
5. Норрчёпинг 14 6 2 6 31 - 27 20
6. Хаммарбю 14 6 2 6 23 - 27 20
7. АИК 14 4 6 4 13 - 16 18
8. Сириус 14 4 5 5 15 - 22 17
9. Гётеборг 14 3 8 3 16 - 17 17
10. Хеккен 14 3 8 3 15 - 18 17
11. Мьельбю 14 4 4 6 18 - 21 16
12. Кальмар 14 4 4 6 18 - 24 16
13. Эребру 14 4 3 7 14 - 17 15
14. Варберг БоИС 14 3 4 7 20 - 21 13
15. Фалькенберг 14 2 4 8 14 - 26 10
16. Хельсинборг 14 1 5 8 17 - 30 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Гётеборг
5.30
3.78
1.82
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.60 3.50 1.82
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 3.75 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 4.85 3.78 1.73
  5.27 3.78 1.74

Самый высокий коэффициент на матч «Эстерсунд» – «Гётеборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эстерсунд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гётеборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эстерсунд» – «Гётеборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 7.90 1.05 3.30 1.31 2.60 1.50 2.11 1.73 1.87 1.97 1.71 2.14 1.47 2.70 1.29 3.35 1.14 5.70 1.11 6.40 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
9.20 1.02 8.20 1.05 3.46 1.29 2.59 1.50 1.90 2.00 1.45 2.75 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 6.15 1.00 11.00
3.81 1.29 2.87 1.46 2.23 1.71 1.92 1.97 1.70 2.24 1.49 2.75 1.33 3.49 1.11 7.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.93 1.38 2.90 1.12 6.00
2.91 1.41 1.94 1.86 1.44 2.77 1.13 5.95 1.09 7.10
3.03 1.42 2.49 1.58 1.94 1.94 1.58 2.49 1.42 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.47 1.68 2.11 1.28 3.65
3.85 1.26 2.56 1.51 1.67 2.20 1.26 3.85 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.91
Букмекер Да Нет
4.70 1.18
Букмекер Да Нет
3.40 1.28
Где смотреть матч Эстерсунд 0:0 Гётеборг онлайн

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