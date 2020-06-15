Фалькенберг
1:1
Конец матча
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Хеккен
1:0
24' ГолTobias Karlsson1
1:1
29' ГолDaleho Irandust
85' Желтая карточкаAlexander Faltsetas
90' Желтая карточкаЛюндберг Виктор
11
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Ali Youssef
-
13 Марич Аднан
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
24'
29'
1:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 22
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.05
|2.
|Кристоффер Карлссон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daleho Irandust
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Люндберг Виктор
|1
|0
|2.
|Alexander Faltsetas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Хеккен
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +8 =2 -10Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг
Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =3 -8Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен
Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю Хеккен 0:2 Хальмстад Хеккен 1:1 Юнгшиле Хаммарбю 4:1 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хельсинборг 0:2 Хеккен Хеккен 1:1 Эстерсунд Гётеборг 0:0 Хеккен Хеккен 1:2 Эльфсборг
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 10
Хеккен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 4
Фалькенберг 1:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 5:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Фалькенберг Аллсвенскан Хеккен 1:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Фалькенберг Кубок Швеции Хеккен 3:3 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 5:2 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 2:2 Хеккен Суперэттан Хеккен 0:1 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Юргорден
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|АИК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Мальмё
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Хаммарбю
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Норрчёпинг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Эльфсборг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Хеккен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Фалькенберг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Гётеборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Мьельбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Эстерсунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Эребру
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Хельсинборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0