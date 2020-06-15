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  3. Швеция
Фалькенберг
1:1
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
1:0
24' Гол
Tobias Karlsson1
1:1
29' Гол
Daleho Irandust
85' Желтая карточка
Alexander Faltsetas
90' Желтая карточка
Люндберг Виктор
90'+8
1
Johan
Brattberg
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
8
Tobias
Karlsson1
10
Karl
Soederstroem
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
18
Эрикссон
Якоб
12
Кристоффер
Карлссон
3
Kwame
Kizito
11
Чибуйке
Джон
26
Абрахамссон
Петер
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
10
Туоминен
Яссе
17
Берггрен
Густав
19
Daleho
Irandust
9
Нильссон
Хокан
7
Ясин
Ахмед
Фалькенберг
3-4-3
Хеккен
4-3-3

Ход матча

24'
Tobias Karlsson1
(Кристоффер Карлссон)
1:0
29'
1:1
Daleho Irandust
46'
 
Alexander Faltsetas
Берггрен Густав
63'
 
Leo Bengtsson
Туоминен Яссе
69'
Nsima Peter
Kwame Kizito
 
76'
Веде Антон
Кристоффер Карлссон
 
85'
 
Alexander Faltsetas
86'
 
Ali Youssef
Ясин Ахмед
86'
 
Люндберг Виктор
Нильссон Хокан
88'
Matthew Garbett
Чибуйке Джон
 
88'
Юза Тибор
Karl Soederstroem
 
90'
 
Люндберг Виктор

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 22
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Tobias Karlsson1 1 0.05
2. Кристоффер Карлссон 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daleho Irandust 1 0.04

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
Хеккен
# Игрок      
1. Люндберг Виктор 1 0
2. Alexander Faltsetas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 0 100% (1) 0 0 0 0
 Хеккен 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг
Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен
Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю Хеккен 0:2 Хальмстад Хеккен 1:1 Юнгшиле Хаммарбю 4:1 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хельсинборг 0:2 Хеккен Хеккен 1:1 Эстерсунд Гётеборг 0:0 Хеккен Хеккен 1:2 Эльфсборг

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 10
Хеккен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 4
Хеккен 4:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 7:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 1:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 5:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Фалькенберг Аллсвенскан Хеккен 1:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Фалькенберг Кубок Швеции Хеккен 3:3 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 5:2 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 2:2 Хеккен Суперэттан Хеккен 0:1 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Юргорден 1 1 0 0 2 - 0 3
3. АИК 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Мальмё 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Хаммарбю 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Норрчёпинг 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Эльфсборг 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Хеккен 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Фалькенберг 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кальмар 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Гётеборг 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Мьельбю 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Эстерсунд 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Сириус 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Эребру 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Хельсинборг 1 0 0 1 0 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Daleho Irandust бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Tobias Karlsson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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