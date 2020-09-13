  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Хаммарбю
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Хельсинборг
0'
1:0
12' Гол
Имад Халили
41'
25
Блажевич
Давор
2
Сандберг
Симон
4
Мадьяр
Ричард
5
Фельман
Давид
14
Сёдерстрём
Тим
6
Боянич
Дарьян
19
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Качаниклич
Алекс
23
Юханнссон
Арон
22
Танкович
Муамер
7
Имад
Халили
40
Ian
Pettersson
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
16
Erik
Figueroa
11
Эрикссон
Адам
8
Жигович
Армин
26
Jakob
Voelkerling-Persson
42
Дискеруд
Миккел
15
Max
Svensson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
10
Rasmus
Joensson
Хаммарбю
4-2-3-1
Хельсинборг
4-4-2

Ход матча

12'
Имад Халили
(Танкович Муамер)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 6 0.3
2. Юханнссон Арон 5 (2) 0.25
3. Людвигсон Густав 4 0.2
4. Имад Халили 4 0.2
5. Паулиньо II 3 0.15
6. Качаниклич Алекс 2 0.1
7. Халили Абдул 2 0.1
8. Фенгер Мадс 1 0.05
9. Мадьяр Ричард 1 0.05
10. Kalle Bjoerklund 1 0.05
11. Боянич Дарьян 0 0
12. Андерсен Йеппе 0 0
13. Родич Владимир 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 6 (2) 0.3
2. Max Svensson 3 0.15
3. Alexander Timossi Andersson 2 0.1
4. Rasmus Joensson 2 0.1
5. Геро Альхаджи 1 0.05
6. Ольсен Брандур 1 0.05
7. Assad Al Hamlawi 1 0.05
8. Линдегор Андерс 1 0.05
9. Дискеруд Миккел 1 0.05
10. Жигович Армин 1 0.05
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Сисей Йозеф 0 0
14. Filip Sjoeberg1 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 7 0
2. Видгрен Деннис 4 1
3. Фенгер Мадс 4 0
4. Халили Абдул 4 0
5. Сёдерстрём Тим 4 0
6. Шер Аймар 4 0
7. Людвигсон Густав 3 0
8. Имад Халили 2 0
9. Фельман Давид 2 0
10. Паулиньо II 2 0
11. Kalle Bjoerklund 2 0
12. Мадьяр Ричард 0 1
13. Салес Жеан Карлос 1 0
14. Оустед Давид 1 0
15. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
16. Качаниклич Алекс 1 0
17. Сандберг Симон 1 0
18. Джазе Моханад 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 8 0
2. Ван ден Хурк Антони 5 1
3. Ольссон Мартин 5 0
4. Рандруп Андерс 4 0
5. Ольсен Брандур 4 0
6. Сисей Йозеф 3 0
7. Жигович Армин 3 0
8. Дискеруд Миккел 2 0
9. Ravy Tsouka Dozi 2 0
10. Alexander Timossi Andersson 2 0
11. Линдегор Андерс 1 0
12. Rasmus Joensson 1 0
13. Геро Альхаджи 1 0
14. Max Svensson 1 0
15. Jakob Voelkerling-Persson 1 0
16. Filip Sjoeberg1 1 0
17. Assad Al Hamlawi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 7.14% (2) 10.71% (3) 25% (7) 14.29% (4) 25% (7) 17.86% (5)
 Хельсинборг 15.79% (3) 10.53% (2) 10.53% (2) 5.26% (1) 21.05% (4) 36.84% (7)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю
Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус
Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю 5:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 Хельсинборг Товарищеские матчи Хаммарбю 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Хельсинборг Шведский кубок Хаммарбю 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хельсинборг 5:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 19 11 6 2 38 - 20 39
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 19 8 9 2 31 - 25 33
4. Юргорден 19 9 4 6 29 - 21 31
5. Хаммарбю 1:0 20 8 7 5 29 - 26 31
6. Норрчёпинг 19 8 5 6 40 - 30 29
7. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
8. Эстерсунд 19 6 7 6 19 - 21 25
9. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 19 6 5 8 23 - 28 23
12. Гётеборг 2:0 20 3 11 6 23 - 32 20
13. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
14. Хельсинборг 0:1 20 3 8 9 19 - 32 17
15. Кальмар 19 3 6 10 22 - 33 15
16. Фалькенберг 0:2 19 2 7 10 20 - 32 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Имад Халили бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Хельсинборг
1.42
8.70
7.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хаммарбю 1:0 Хельсинборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.37 5.10 7.20
1.13 7.77 16.00
1.42 5.05 6.85
1.13 8.70 23.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 4.50 1.18 3.90 1.23 2.11 1.73 1.84 1.96 2.01 1.75 1.37 2.95 1.38 2.90 1.12 5.70 1.14 5.20 1.02 10.50 1.03 10.00
5.15 1.12 4.05 1.18 2.46 1.48 2.06 1.76 1.64 2.27 1.37 3.10 1.23 3.62 1.10 5.90 1.07 6.35 1.00 10.75
5.76 1.15 3.68 1.30 2.33 1.65 2.79 1.47 2.21 1.71 1.92 1.96 1.69 2.24 1.48 2.75 1.32 3.52 1.11 7.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
3.75 1.25 2.60 1.45 2.15 1.65 1.27 3.60 1.20 4.20 1.02 11.00
3.95 1.25 2.72 1.46 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75
3.00 1.42 2.37 1.62 1.81 2.07 1.85 2.02 1.53 2.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 1.57 2.31 1.35 3.05
5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.13
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный