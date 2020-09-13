Хаммарбю
2:2
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Хельсинборг
1:0
12' ГолИмад Халили
1:1
47' ГолMax Svensson
53' Желтая карточкаErik Figueroa
2:1
55' ГолЮханнссон Арон
59' Желтая карточкаСисей Йозеф
2:2
73' ГолAlexander Timossi Andersson
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
15
Max
Svensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сисей ЙозефЗащитник
-
21 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Noel MboНападающий
- Нападающий
-
-
-
32 Emil Hellman
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Ход матча
12'
1:0
47'
53'
55'
59'
73'
88'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 7
-
11 Удары в створ 5
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|6
|0.3
|2.
|Юханнссон Арон
|6 (2)
|0.3
|3.
|Людвигсон Густав
|4
|0.2
|4.
|Имад Халили
|4
|0.2
|5.
|Паулиньо II
|3
|0.15
|6.
|Качаниклич Алекс
|2
|0.1
|7.
|Халили Абдул
|2
|0.1
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.05
|9.
|Мадьяр Ричард
|1
|0.05
|10.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.05
|11.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|12.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|13.
|Родич Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|6 (2)
|0.3
|2.
|Max Svensson
|4
|0.2
|3.
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0.15
|4.
|Rasmus Joensson
|2
|0.1
|5.
|Геро Альхаджи
|1
|0.05
|6.
|Ольсен Брандур
|1
|0.05
|7.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.05
|8.
|Линдегор Андерс
|1
|0.05
|9.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.05
|10.
|Жигович Армин
|1
|0.05
|11.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|12.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|13.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|14.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|7
|0
|2.
|Видгрен Деннис
|4
|1
|3.
|Фенгер Мадс
|4
|0
|4.
|Халили Абдул
|4
|0
|5.
|Сёдерстрём Тим
|4
|0
|6.
|Шер Аймар
|4
|0
|7.
|Людвигсон Густав
|3
|0
|8.
|Имад Халили
|2
|0
|9.
|Фельман Давид
|2
|0
|10.
|Паулиньо II
|2
|0
|11.
|Kalle Bjoerklund
|2
|0
|12.
|Мадьяр Ричард
|0
|1
|13.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|14.
|Оустед Давид
|1
|0
|15.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|16.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|17.
|Сандберг Симон
|1
|0
|18.
|Джазе Моханад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|8
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|5
|1
|3.
|Ольссон Мартин
|5
|0
|4.
|Рандруп Андерс
|4
|0
|5.
|Ольсен Брандур
|4
|0
|6.
|Сисей Йозеф
|4
|0
|7.
|Жигович Армин
|3
|0
|8.
|Дискеруд Миккел
|2
|0
|9.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|10.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0
|11.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|12.
|Erik Figueroa
|1
|0
|13.
|Rasmus Joensson
|1
|0
|14.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|15.
|Max Svensson
|1
|0
|16.
|Jakob Voelkerling-Persson
|1
|0
|17.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|18.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|10% (3)
|10% (3)
|23.33% (7)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|16.67% (5)
|Хельсинборг
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|33.33% (7)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю
Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус
Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Хаммарбю 5:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 Хельсинборг Товарищеские матчи Хаммарбю 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Хельсинборг Шведский кубок Хаммарбю 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хельсинборг 5:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|19
|11
|6
|2
|38 - 20
|39
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|19
|8
|9
|2
|31 - 25
|33
|4.
|Юргорден
|19
|9
|4
|6
|29 - 21
|31
|5.
|Норрчёпинг
|19
|8
|5
|6
|40 - 30
|29
|6.
|Хаммарбю
|20
|7
|8
|5
|30 - 28
|29
|7.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|8.
|Эстерсунд
|19
|6
|7
|6
|19 - 21
|25
|9.
|Мьельбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|19
|6
|5
|8
|23 - 28
|23
|12.
|Гётеборг
|20
|3
|11
|6
|24 - 32
|20
|13.
|Хельсинборг
|20
|3
|9
|8
|21 - 33
|18
|14.
|АИК
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|15.
|Кальмар
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|16.
|Фалькенберг
|19
|2
|7
|10
|20 - 33
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.20
|1.10
|4.50
|1.18
|2.30
|1.58
|—
|—
|2.11
|1.73
|1.84
|1.96
|3.15
|1.33
|—
|—
|1.37
|2.95
|—
|—
|1.47
|2.55
|—
|—
|1.12
|5.70
|1.02
|6.25
|1.02
|10.50
|1.03
|10.00
|5.15
|1.12
|4.05
|1.18
|2.46
|1.48
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.64
|2.27
|—
|—
|1.37
|3.10
|—
|—
|1.23
|3.62
|—
|—
|1.10
|5.90
|1.07
|6.35
|1.00
|10.75
|—
|—
|7.11
|1.11
|—
|—
|2.52
|1.56
|2.19
|1.73
|1.85
|2.03
|2.87
|1.45
|2.27
|1.68
|1.98
|1.90
|1.66
|2.30
|1.49
|2.72
|2.41
|1.61
|2.00
|1.88
|1.57
|2.50
|1.11
|7.60
|—
|—
|—
|—