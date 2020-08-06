  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Кальмар
 
Позже

Стадион:
Эребру
32
Хёгг
Лукас
Бергквист
Дуг
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
16
York
Rafael
21
Исраэльссон
Эрик
11
Ингельссон
Сванте
3
Ринг
Себастьян
29
Ромариньо
Перейра
37
Edvin
Crona
19
Янссон
Исак
1
Янссон
Оскар
22
Гранлунд Альбин
27
Сковгор
Андреас
14
Michael
Almebaeck
6
Benjamin
Hjertstrand
16
David
Seger
17
Мартенссон
Йохан
25
Герзич
Нордин
12
Jake
Larsson
19
Бесара
Нахир
7
Erik
Bjoerndahl
Кальмар
3-4-3
Эребру
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алити Фидан 2 0.17
2. Ромариньо Перейра 2 0.17
3. Isak Magnusson 2 0.17
4. Nils Froeling 2 0.17
5. Юханссон Петр 1 0.08
6. Ингельссон Сванте 1 0.08
7. Ринг Себастьян 1 0.08
8. Edvin Crona 1 0.08
9. Эльм Виктор 1 (1) 0.08
10. Янссон Исак 0 0
Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мехмети Агон 3 0.25
2. Бесара Нахир 2 0.17
3. Erik Bjoerndahl 2 0.17
4. Robin Book 2 0.17
5. Jake Larsson 1 0.08
6. David Seger 0 0
7. Мартенссон Йохан 0 0
8. Гранлунд Альбин 0 0
9. Kevin Wright 0 0
10. Лане Джек 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 3 1
2. Алити Фидан 4 0
3. Ринг Себастьян 2 1
4. Эльм Виктор 2 0
5. Ингельссон Сванте 2 0
6. York Rafael 2 0
7. Нури Эмин 1 0
8. Rafinha I 1 0
9. Henrik Loefkvist 1 0
10. Nils Froeling 1 0
Эребру
# Игрок      
1. Сковгор Андреас 5 0
2. Мартенссон Йохан 3 0
3. Гранлунд Альбин 3 0
4. David Seger 3 0
5. Герзич Нордин 2 0
6. Erik Bjoerndahl 2 0
7. Kevin Wright 2 0
8. Бесара Нахир 1 0
9. Robin Book 1 0
10. Benjamin Hjertstrand 1 0
11. Simon Amin 1 0
12. Колландер Деннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 25% (3) 0 25% (3) 0 25% (3) 25% (3)
 Эребру 10% (1) 0 40% (4) 10% (1) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар
Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге
Эребру Последние 20 матчей: + = -
Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю
Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру Эребру 3:3 Браге Оскаршамнс АИК 1:4 Эребру Эребру 1:1 Дегерфорс Эребру 1:2 Линенсе Эребру 0:3 Виктория Пльзень Эребру 0:2 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Эребру: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Кальмар 4:1 Эребру Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан
Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эребру Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Кубок Атлантики Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эребру Аллсвенскан Кальмар 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 13 8 4 1 28 - 12 28
2. Норрчёпинг 12 7 4 1 28 - 15 25
3. Юргорден 13 7 2 4 19 - 12 23
4. Эльфсборг 12 5 6 1 20 - 17 21
5. Хеккен 12 4 6 2 22 - 12 18
6. Сириус 12 4 5 3 20 - 20 17
7. Хаммарбю 13 4 5 4 14 - 16 17
8. Варберг БоИС 13 4 4 5 18 - 17 16
9. Мьельбю 12 4 3 5 13 - 19 15
10. Эребру 12 3 4 5 10 - 15 13
11. АИК 12 3 4 5 11 - 17 13
12. Гётеборг 12 2 6 4 13 - 18 12
13. Фалькенберг 13 2 6 5 15 - 20 12
14. Эстерсунд 12 2 5 5 9 - 15 11
15. Хельсинборг 13 1 7 5 10 - 20 10
16. Кальмар 12 2 3 7 14 - 19 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кальмар - Эребру онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный