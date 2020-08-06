Кальмар
Позже
Стадион: Guldfaageln Arena
Эребру
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
16
York
Rafael
37
Edvin
Crona
19
Янссон
Исак
16
David
Seger
12
Jake
Larsson
19
Бесара
Нахир
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
-
16 York RafaelПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Edvin CronaНападающий
-
19 Янссон ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 David SegerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jake LarssonПолузащитник
-
19 Бесара НахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
-
20 Robin BookПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Jake McGuire
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алити Фидан
|2
|0.17
|2.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.17
|3.
|Isak Magnusson
|2
|0.17
|4.
|Nils Froeling
|2
|0.17
|5.
|Юханссон Петр
|1
|0.08
|6.
|Ингельссон Сванте
|1
|0.08
|7.
|Ринг Себастьян
|1
|0.08
|8.
|Edvin Crona
|1
|0.08
|9.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.08
|10.
|Янссон Исак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мехмети Агон
|3
|0.25
|2.
|Бесара Нахир
|2
|0.17
|3.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.17
|4.
|Robin Book
|2
|0.17
|5.
|Jake Larsson
|1
|0.08
|6.
|David Seger
|0
|0
|7.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|8.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|9.
|Kevin Wright
|0
|0
|10.
|Лане Джек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|2.
|Алити Фидан
|4
|0
|3.
|Ринг Себастьян
|2
|1
|4.
|Эльм Виктор
|2
|0
|5.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|6.
|York Rafael
|2
|0
|7.
|Нури Эмин
|1
|0
|8.
|Rafinha I
|1
|0
|9.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|10.
|Nils Froeling
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сковгор Андреас
|5
|0
|2.
|Мартенссон Йохан
|3
|0
|3.
|Гранлунд Альбин
|3
|0
|4.
|David Seger
|3
|0
|5.
|Герзич Нордин
|2
|0
|6.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|7.
|Kevin Wright
|2
|0
|8.
|Бесара Нахир
|1
|0
|9.
|Robin Book
|1
|0
|10.
|Benjamin Hjertstrand
|1
|0
|11.
|Simon Amin
|1
|0
|12.
|Колландер Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|25% (3)
|0
|25% (3)
|0
|25% (3)
|25% (3)
|Эребру
|10% (1)
|0
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар
Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге
Эребру Последние 20 матчей: + = -Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю
Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру Эребру 3:3 Браге Оскаршамнс АИК 1:4 Эребру Эребру 1:1 Дегерфорс Эребру 1:2 Линенсе Эребру 0:3 Виктория Пльзень Эребру 0:2 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Эребру: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эребру Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Кубок Атлантики Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эребру Аллсвенскан Кальмар 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|2.
|Норрчёпинг
|12
|7
|4
|1
|28 - 15
|25
|3.
|Юргорден
|13
|7
|2
|4
|19 - 12
|23
|4.
|Эльфсборг
|12
|5
|6
|1
|20 - 17
|21
|5.
|Хеккен
|12
|4
|6
|2
|22 - 12
|18
|6.
|Сириус
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|7.
|Хаммарбю
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|8.
|Варберг БоИС
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|9.
|Мьельбю
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|10.
|Эребру
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|11.
|АИК
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|12.
|Гётеборг
|12
|2
|6
|4
|13 - 18
|12
|13.
|Фалькенберг
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|14.
|Эстерсунд
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|15.
|Хельсинборг
|13
|1
|7
|5
|10 - 20
|10
|16.
|Кальмар
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0