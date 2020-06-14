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  3. Швеция: Аллсвенскан
Сириус
0:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Юргорден
0'
0:1
24' Гол
Йоханссон Эрик
48'
1
Юнссон
Лукас
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
5
Ярль
Даниель
13
Hjalmar
Ekdal
2
Adam
Hellborg
10
Андерссон
Элиас
23
Yukiya
Sugita
22
Stefano
Holmquist
16
Axel
Bjoernstroem
26
Саид
Мохаммед
30
Вайо
Томми
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
21
Йоханссон
Эрик
15
Аугустинссон
Йонатан
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
14
Чилуфя
Эдвард
10
Айдаревич
Астрит
11
Ринг
Джонатан
20
Куйович
Эмир
Сириус
4-2-3-1
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

24'
0:1
Йоханссон Эрик
(Aslak Fonn Witry)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус
ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус
Юргорден Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн
Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 Сирианска Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден

Последние игры между собой

Сириус: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Юргорден: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Юргорден 4:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:2 Юргорден Товарищеские матчи Сириус 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Сириус Аллсвенскан
Сириус 1:5 Юргорден Аллсвенскан Сириус 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:1 Юргорден Кубок Швеции Юргорден 1:2 Сириус Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сириус 4:2 Юргорден Шведский кубок Сириус 2:1 Юргорден Товарищеские матчи
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Йоханссон Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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