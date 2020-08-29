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Цинциннати
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Коламбус Кру
0'
4' Желтая карточка
Ван дер Верфф Майкел
10' Желтая карточка
Гайаю Джозеф-Клод
11'
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
2
Уостон
Кендаль
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
96
Гутман
Эндрю
7
Кубо
Юя
11
Де
Йонг
Сим
24
Амайя
Фрэнки
9
Регаттен
Адриен
10
Локадия
Юрген
36
Гайаю
Джозеф-Клод
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
19
Валенсуэла
Мильтон
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
7
Сантуш
Педру
10
Селараян
Лукас
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
Цинциннати
4-3-3
Коламбус Кру
4-2-3-1

Ход матча

4'
Ван дер Верфф Майкел
 
10'
Гайаю Джозеф-Клод
 

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Юя 1 0.17
2. Амайя Фрэнки 1 0.17
3. Регаттен Адриен 0 0
Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зардес Гьяси 4 0.67
2. Мохтар Юнес 2 0.33
3. Селараян Лукас 2 0.33
4. Этьенн Дерик 1 0.17
5. Нэйджби Дарлингтон 1 0.17
6. Сантуш Педру 0 0
7. Валенсуэла Мильтон 0 0
8. Хименес Эктор 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 3 0
2. Амайя Фрэнки 3 0
3. Станко Калеб 2 0
4. Петтерссон Том 1 0
5. Эйлаш Фатей 1 0
Коламбус Кру
# Игрок      
1. Валенсуэла Мильтон 2 0
2. Ром Элой 1 0
3. Сантуш Педру 1 0
4. Менса Джонатан 1 0
5. Мохтар Юнес 1 0
6. Хименес Эктор 1 0
7. Диас Луис III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Коламбус Кру 0 50% (5) 0 30% (3) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати
Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру
Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Цинциннати 0:4 Коламбус Кру МЛС Цинциннати 1:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Цинциннати МЛС Цинциннати 1:0 Коламбус Кру Открытый Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Коламбус Кру
4.80
3.80
1.75
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Победитель

Букмекер 1 X 2
4.50 3.65 1.75
4.80 3.80 1.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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