43' Желтая карточкаКопонен Ере
11
Эритало
Мика
10
Jabar
Sharza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эритало МикаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jonatan Johansson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Jabar SharzaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фофана АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Teemu Kankkunen
Ход матча
43'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Muhamed Olawale
|2
|0.18
|2.
|Aldayr Hernandez
|1
|0.09
|3.
|Альхассан Масахуду
|1
|0.09
|4.
|Jonni Peraeaho
|1
|0.09
|5.
|Пиккарайнен Юханэ
|1
|0.09
|6.
|Эритало Мика
|0
|0
|7.
|Варманен Тату
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луис Энрике II
|4 (1)
|0.36
|2.
|Маттила Сакари
|3
|0.27
|3.
|Jabar Sharza
|2
|0.18
|4.
|Фофана Адама
|1
|0.09
|5.
|Tiquinho2
|1
|0.09
|6.
|Jani Baeckman
|1
|0.09
|7.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.09
|8.
|Victor Vitinho5
|1
|0.09
|9.
|Ягуби Моштаг
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Albijon Muzaci
|4
|1
|2.
|Пиккарайнен Юханэ
|3
|1
|3.
|Альхассан Масахуду
|3
|0
|4.
|Копонен Ере
|2
|0
|5.
|Эритало Мика
|2
|0
|6.
|Sami Raehmoenen
|2
|0
|7.
|Joakim Latonen
|2
|0
|8.
|Muhamed Olawale
|2
|0
|9.
|Aldayr Hernandez
|1
|0
|10.
|Jonni Peraeaho
|1
|0
|11.
|Oskari Jakonen
|1
|0
|12.
|Alim Moundi
|1
|0
|13.
|Niklas Pyyhtiae
|1
|0
|14.
|Jami Siirtola
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ягуби Моштаг
|3
|0
|2.
|Jani Baeckman
|3
|0
|3.
|Tiquinho2
|3
|0
|4.
|Ориджи Арнольд
|1
|1
|5.
|Патронен Ханну
|2
|0
|6.
|Riku Selander
|2
|0
|7.
|Тукиайнен Сакари
|2
|0
|8.
|Маттссон Йоэль
|2
|0
|9.
|Jabar Sharza
|2
|0
|10.
|Луис Энрике II
|2
|0
|11.
|Victor Vitinho5
|2
|0
|12.
|Маттила Сакари
|1
|0
|13.
|Jukka Halme
|1
|0
|14.
|John Fagerstroem
|1
|0
|15.
|Eero-Matti Auvinen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ТПС
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|ХИФК
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
ТПС Последние 20 матчей: + = -ТПС 1:0 Интер Турку Мариехамн 1:0 ТПС ХИФК 2:0 ТПС ТПС 0:2 Хонка
ХИФК Последние 20 матчей: + = -ХИФК 0:1 Хака Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 2:0 ТПС Хака 0:2 ХИФК
Последние игры между собой
ТПС: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
ХИФК: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|2.
|Интер Турку
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|КуПС
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|4.
|Хонка
|11
|4
|7
|0
|12 - 5
|19
|5.
|ХИФК
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|6.
|Мариехамн
|2:0
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|7.
|Лахти
|1:1
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|8.
|Ильвес
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|9.
|СЯК Сейнайоки
|0:1
|11
|1
|5
|5
|6 - 11
|8
|10.
|Хака
|1:1
|12
|1
|5
|6
|12 - 24
|8
|11.
|ТПС
|0:0
|11
|2
|1
|8
|6 - 17
|7
|12.
|РоПС
|0:2
|12
|0
|2
|10
|8 - 23
|2