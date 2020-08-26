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  3. Финляндия
ТПС
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
ХИФК
0'
43' Желтая карточка
Копонен Ере
47'
1
Копонен
Ере
7
Sami
Raehmoenen
4
Rasmus
Holma
25
Aldayr
Hernandez
33
Варманен
Тату
20
Jesper
Karlsson2
9
Oskari
Jakonen
2
Alim
Moundi
16
Albijon
Muzaci
11
Эритало
Мика
29
Santeri
Haarala2
77
Ориджи
Арнольд
18
Matias
Haenninen
34
Tuukka
Andberg
4
Патронен
Ханну
15
Eero-Matti
Auvinen
98
Victor
Vitinho5
8
Jukka
Halme
7
Ягуби
Моштаг
19
Kevin
Larsson
9
Луис
Энрике
II
10
Jabar
Sharza
ТПС
ХИФК

Ход матча

43'
Копонен Ере
 

Бомбардиры внутри турнира

ТПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Muhamed Olawale 2 0.18
2. Aldayr Hernandez 1 0.09
3. Альхассан Масахуду 1 0.09
4. Jonni Peraeaho 1 0.09
5. Пиккарайнен Юханэ 1 0.09
6. Эритало Мика 0 0
7. Варманен Тату 0 0
ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луис Энрике II 4 (1) 0.36
2. Маттила Сакари 3 0.27
3. Jabar Sharza 2 0.18
4. Фофана Адама 1 0.09
5. Tiquinho2 1 0.09
6. Jani Baeckman 1 0.09
7. Тукиайнен Сакари 1 0.09
8. Victor Vitinho5 1 0.09
9. Ягуби Моштаг 0 0

Карточки

ТПС
# Игрок      
1. Albijon Muzaci 4 1
2. Пиккарайнен Юханэ 3 1
3. Альхассан Масахуду 3 0
4. Копонен Ере 2 0
5. Эритало Мика 2 0
6. Sami Raehmoenen 2 0
7. Joakim Latonen 2 0
8. Muhamed Olawale 2 0
9. Aldayr Hernandez 1 0
10. Jonni Peraeaho 1 0
11. Oskari Jakonen 1 0
12. Alim Moundi 1 0
13. Niklas Pyyhtiae 1 0
14. Jami Siirtola 1 0
ХИФК
# Игрок      
1. Ягуби Моштаг 3 0
2. Jani Baeckman 3 0
3. Tiquinho2 3 0
4. Ориджи Арнольд 1 1
5. Патронен Ханну 2 0
6. Riku Selander 2 0
7. Тукиайнен Сакари 2 0
8. Маттссон Йоэль 2 0
9. Jabar Sharza 2 0
10. Луис Энрике II 2 0
11. Victor Vitinho5 2 0
12. Маттила Сакари 1 0
13. Jukka Halme 1 0
14. John Fagerstroem 1 0
15. Eero-Matti Auvinen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ТПС 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)
 ХИФК 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 35.71% (5) 14.29% (2) 21.43% (3)

Предыдущие игры

ТПС Последние 20 матчей: + = -
ТПС 1:0 Интер Турку Мариехамн 1:0 ТПС ХИФК 2:0 ТПС ТПС 0:2 Хонка
РоПС 2:3 ТПС ТПС 1:3 Лахти ТПС 0:2 ХИК Хонка 3:1 ТПС ТПС 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС ТПС 0:1 ХИК ТиПС 0:6 ТПС Хака 1:0 ТПС ТПС 1:0 PIF Pargas ТПС 1:0 ПИФ Интер Турку 1:0 ТПС ТПС 0:0 Хонка ТПС 1:0 ХИФК Мариехамн 1:1 ТПС ХИК 3:0 ТПС
ХИФК Последние 20 матчей: + = -
ХИФК 0:1 Хака Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 2:0 ТПС Хака 0:2 ХИФК
Ильвес 2:2 ХИФК Мариехамн 0:3 ХИФК ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:3 Лахти РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 0:3 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн Эканс 0:4 ХИФК Мариехамн 2:2 ХИФК ХИФК 1:1 Интер Турку ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 1:2 ХИК Хонка 1:1 ХИФК Мариехамн 0:0 ХИФК ХИФК 2:0 РоПС ВПС 2:3 ХИФК

Последние игры между собой

ТПС: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
ХИФК: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
ХИФК 2:0 ТПС Вейккауслига ТПС 1:0 ХИФК Кубок ТПС 0:2 ХИФК Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 12 8 3 1 24 - 7 27
2. Интер Турку 12 8 1 3 21 - 10 25
3. КуПС 11 6 4 1 19 - 11 22
4. Хонка 11 4 7 0 12 - 5 19
5. ХИФК 0:0 11 5 2 4 14 - 13 17
6. Мариехамн 2:0 11 5 2 4 17 - 16 17
7. Лахти 1:1 11 4 4 3 15 - 15 16
8. Ильвес 11 4 4 3 15 - 17 16
9. СЯК Сейнайоки 0:1 11 1 5 5 6 - 11 8
10. Хака 1:1 12 1 5 6 12 - 24 8
11. ТПС 0:0 11 2 1 8 6 - 17 7
12. РоПС 0:2 12 0 2 10 8 - 23 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Копонен Ере получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ТПС
Ничья
ХИФК
4.40
3.15
2.55
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