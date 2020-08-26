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  3. Финляндия
ТПС
1:0
Конец матча

Стадион:
ХИФК
0'
43' Желтая карточка
Копонен Ере
1:0
51' Гол
Эритало Мика
59' Желтая карточка
Jabar Sharza
79' Желтая карточка
Jesper Karlsson2
90'+4
1
Копонен
Ере
7
Sami
Raehmoenen
4
Rasmus
Holma
25
Aldayr
Hernandez
33
Варманен
Тату
20
Jesper
Karlsson2
9
Oskari
Jakonen
2
Alim
Moundi
16
Albijon
Muzaci
11
Эритало
Мика
29
Santeri
Haarala2
77
Ориджи
Арнольд
18
Matias
Haenninen
34
Tuukka
Andberg
4
Патронен
Ханну
15
Eero-Matti
Auvinen
98
Victor
Vitinho5
8
Jukka
Halme
7
Ягуби
Моштаг
19
Kevin
Larsson
9
Луис
Энрике
II
10
Jabar
Sharza
ТПС
ХИФК

Ход матча

43'
Копонен Ере
 
51'
Эритало Мика
(Sami Raehmoenen)
1:0
59'
 
Jabar Sharza
62'
 
Фофана Адама
Kevin Larsson
62'
 
Маттссон Йоэль
Jabar Sharza
69'
 
Riku Selander
Matias Haenninen
71'
Juri Kinnunen
Albijon Muzaci
 
75'
Ляхде Юхо
Oskari Jakonen
 
79'
Jesper Karlsson2
 
83'
 
Тукиайнен Сакари
Jukka Halme
86'
Пиккарайнен Юханэ
Jesper Karlsson2
 
86'
Babacar Mbaye Diop II
Эритало Мика
 

Бомбардиры внутри турнира

ТПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Muhamed Olawale 2 0.18
2. Эритало Мика 1 0.09
3. Aldayr Hernandez 1 0.09
4. Альхассан Масахуду 1 0.09
5. Jonni Peraeaho 1 0.09
6. Пиккарайнен Юханэ 1 0.09
7. Sami Raehmoenen 0 0
8. Варманен Тату 0 0
ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луис Энрике II 4 (1) 0.36
2. Маттила Сакари 3 0.27
3. Jabar Sharza 2 0.18
4. Фофана Адама 1 0.09
5. Tiquinho2 1 0.09
6. Jani Baeckman 1 0.09
7. Тукиайнен Сакари 1 0.09
8. Victor Vitinho5 1 0.09
9. Ягуби Моштаг 0 0

Карточки

ТПС
# Игрок      
1. Albijon Muzaci 4 1
2. Пиккарайнен Юханэ 3 1
3. Альхассан Масахуду 3 0
4. Копонен Ере 2 0
5. Эритало Мика 2 0
6. Sami Raehmoenen 2 0
7. Joakim Latonen 2 0
8. Muhamed Olawale 2 0
9. Aldayr Hernandez 1 0
10. Jonni Peraeaho 1 0
11. Oskari Jakonen 1 0
12. Alim Moundi 1 0
13. Niklas Pyyhtiae 1 0
14. Jesper Karlsson2 1 0
15. Jami Siirtola 1 0
ХИФК
# Игрок      
1. Ягуби Моштаг 3 0
2. Jani Baeckman 3 0
3. Jabar Sharza 3 0
4. Tiquinho2 3 0
5. Ориджи Арнольд 1 1
6. Патронен Ханну 2 0
7. Riku Selander 2 0
8. Тукиайнен Сакари 2 0
9. Маттссон Йоэль 2 0
10. Луис Энрике II 2 0
11. Victor Vitinho5 2 0
12. Маттила Сакари 1 0
13. Jukka Halme 1 0
14. John Fagerstroem 1 0
15. Eero-Matti Auvinen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ТПС 28.57% (2) 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)
 ХИФК 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 35.71% (5) 14.29% (2) 21.43% (3)

Предыдущие игры

ТПС Последние 20 матчей: + = -
ТПС 1:0 Интер Турку Мариехамн 1:0 ТПС ХИФК 2:0 ТПС ТПС 0:2 Хонка
РоПС 2:3 ТПС ТПС 1:3 Лахти ТПС 0:2 ХИК Хонка 3:1 ТПС ТПС 0:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС ТПС 0:1 ХИК ТиПС 0:6 ТПС Хака 1:0 ТПС ТПС 1:0 PIF Pargas ТПС 1:0 ПИФ Интер Турку 1:0 ТПС ТПС 0:0 Хонка ТПС 1:0 ХИФК Мариехамн 1:1 ТПС ХИК 3:0 ТПС
ХИФК Последние 20 матчей: + = -
ХИФК 0:1 Хака Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 2:0 ТПС Хака 0:2 ХИФК
Ильвес 2:2 ХИФК Мариехамн 0:3 ХИФК ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:3 Лахти РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 0:3 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн Эканс 0:4 ХИФК Мариехамн 2:2 ХИФК ХИФК 1:1 Интер Турку ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 1:2 ХИК Хонка 1:1 ХИФК Мариехамн 0:0 ХИФК ХИФК 2:0 РоПС ВПС 2:3 ХИФК

Последние игры между собой

ТПС: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
ХИФК: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
ХИФК 2:0 ТПС Вейккауслига ТПС 1:0 ХИФК Кубок ТПС 0:2 ХИФК Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 12 8 3 1 25 - 7 27
2. Интер Турку 12 8 1 3 21 - 10 25
3. КуПС 11 6 4 1 19 - 11 22
4. Хонка 11 4 7 0 12 - 5 19
5. Мариехамн 11 5 2 4 19 - 16 17
6. ХИФК 11 5 1 5 14 - 14 16
7. Лахти 11 4 4 3 16 - 16 16
8. Ильвес 11 4 4 3 15 - 17 16
9. ТПС 11 3 0 8 7 - 17 9
10. СЯК Сейнайоки 11 1 5 5 6 - 12 8
11. Хака 12 1 5 6 13 - 25 8
12. РоПС 12 0 2 10 8 - 25 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Копонен Ере получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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6.50 1.09
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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