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Сиэтл Саундерс
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
1:0
11' Гол
Руидиас Рауль
29' Желтая карточка
Леердам Келвин
29'
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
33
Джонс
Джовин
4
Свенссон
Густаф
6
Joao
Paulo
I
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
1
Фермеер
Кеннет
27
Блэкмон
Тристан
6
Силва
Данило
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
11
Сифуэнтес
Хосе
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Брайан
II
66
Райт-Филлипс
Брэдли
9
Росси
Диего
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

11'
Руидиас Рауль
1:0
29'
Леердам Келвин
 

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 4 0.8
2. Моррис Джордан 1 0.2
3. Лодейро Николас 1 (1) 0.2
4. Леердам Келвин 1 0.2
5. Бвана Хендвалла 1 0.2
6. Джонс Джовин 0 0
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 5 (1) 1
2. Райт-Филлипс Брэдли 3 0.6
3. Родригес Брайан II 1 0.2
4. Кайе Марк-Энтони 1 0.2
5. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.2
6. Блессинг Латиф 0 0
7. Хинелья Франсиско 0 0
8. Атуэста Эдуард 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Леердам Келвин 1 0
2. Руидиас Рауль 1 0
3. Гомес Еймар 1 0
4. Арреага Хавьер 1 0
5. Хопо Шендон 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Атуэста Эдуард 2 0
2. Блэкмон Тристан 2 0
3. Якович Деян 1 0
4. Сисниего Пабло 1 0
5. Эль-Мунир Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сиэтл Саундерс 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)
 Лос-Анджелес 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -
Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Лос-Анджелес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Чемпионат МЛС Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс МЛС
Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Лос-Анджелес
2.60
3.60
2.50
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2.60 3.55 2.50
2.45 3.60 2.45

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.00 1.15 5.40 1.13 2.55 1.48 2.40 1.55 2.07 1.75 1.62 2.20 1.49 2.50 1.25 3.75 1.17 4.60 1.09 6.50 1.05 8.70 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.90 1.38 1.52 2.42 1.32 3.20 1.13 5.40
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.57 1.74 2.02 1.42 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.36 3.05
Букмекер Да Нет
3.55 1.35
Букмекер Да Нет
2.28 1.60
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