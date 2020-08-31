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Сиэтл Саундерс
3:1
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
1:0
11' Гол
Руидиас Рауль
28' Желтая карточка
Леердам Келвин
42' Желтая карточка
Кайе Марк-Энтони
2:0
48' Гол
Моррис Джордан
3:0
49' Гол
Моррис Джордан
3:1
60' Гол
Росси Диего
64' Желтая карточка
О'Нил Шейн
69' Желтая карточка
Блессинг Латиф
90'+5
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
33
Джонс
Джовин
4
Свенссон
Густаф
6
Joao
Paulo
I
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
1
Фермеер
Кеннет
27
Блэкмон
Тристан
6
Силва
Данило
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
11
Сифуэнтес
Хосе
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Брайан
II
66
Райт-Филлипс
Брэдли
9
Росси
Диего
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

11'
Руидиас Рауль
1:0
28'
Леердам Келвин
 
39'
 
Якович Деян
Силва Данило
42'
 
Кайе Марк-Энтони
46'
Брюин Уилл
Руидиас Рауль
 
48'
Моррис Джордан
(Лодейро Николас)
2:0
49'
Моррис Джордан
(Joao Paulo I)
3:0
60'
3:1
Росси Диего
(Райт-Филлипс Брэдли)
64'
О'Нил Шейн
 
66'
 
Перес Эдриен
Блэкмон Тристан
69'
 
Блессинг Латиф
72'
Толо Нуху
Джонс Джовин
 
77'
 
Мусовски Дэниел
Кайе Марк-Энтони
77'
 
Хинелья Франсиско
Райт-Филлипс Брэдли
78'
Делем Жорди
Joao Paulo I
 
78'
Рольдан Александер
Лодейро Николас
 
79'
 
Christian Torres
Родригес Брайан II
86'
Арреага Хавьер
Моррис Джордан
 

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 4 0.8
2. Моррис Джордан 3 0.6
3. Лодейро Николас 1 (1) 0.2
4. Леердам Келвин 1 0.2
5. Бвана Хендвалла 1 0.2
6. Джонс Джовин 0 0
7. Joao Paulo I 0 0
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 6 (1) 1.2
2. Райт-Филлипс Брэдли 3 0.6
3. Родригес Брайан II 1 0.2
4. Кайе Марк-Энтони 1 0.2
5. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.2
6. Блессинг Латиф 0 0
7. Хинелья Франсиско 0 0
8. Атуэста Эдуард 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Леердам Келвин 2 0
2. О'Нил Шейн 1 0
3. Руидиас Рауль 1 0
4. Гомес Еймар 1 0
5. Арреага Хавьер 1 0
6. Хопо Шендон 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Атуэста Эдуард 2 0
2. Блэкмон Тристан 2 0
3. Якович Деян 1 0
4. Кайе Марк-Энтони 1 0
5. Сисниего Пабло 1 0
6. Блессинг Латиф 1 0
7. Эль-Мунир Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сиэтл Саундерс 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)
 Лос-Анджелес 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -
Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Лос-Анджелес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Чемпионат МЛС Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс МЛС
Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Кайе Марк-Энтони получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Апаресидо Данило Сильва уходит с поля. Якович Деян выходит вместо него
  • Желтая карточка
    28'
    Леердам Келвин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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0.00 0.00 0.00
1.03 12.00 41.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.05 5.40 1.13 2.08 1.70 2.40 1.55 2.07 1.75 5.00 1.15 1.49 2.50 2.30 1.58 1.17 4.60 1.23 3.90 1.05 8.70 1.07 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.90 1.38 1.62 2.42 1.32 3.20 1.08 7.00
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.57 1.74 2.02 1.42 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 2.62
Букмекер Да Нет
3.55 1.35
Букмекер Да Нет
2.28 1.60
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