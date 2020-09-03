Цинциннати
0:0
Конец матча
Стадион: Nippert Stadium
Чикаго Файр
90' Желтая карточкаДепланье Матье
90' Желтая карточкаБорнштейн Джонатан
24
Амайя
Фрэнки
11
Де
Йонг
Сим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амайя ФрэнкиПолузащитник
-
11 Де Йонг СимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
96 Гутман ЭндрюЗащитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
Ход матча
63'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кубо Юя
|1
|0.14
|2.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.14
|3.
|Регаттен Адриен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинеда Маурисио
|2
|0.29
|2.
|Алиседа Игнасио
|1
|0.14
|3.
|Берич Роберт
|1
|0.14
|4.
|Медран Альваро
|1
|0.14
|5.
|Герберс Фабиан
|1
|0.14
|6.
|Хименес Гастон
|0
|0
|7.
|Кальво Франсиско
|0
|0
|8.
|Секулич Борис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|4
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|3
|0
|3.
|Станко Калеб
|2
|0
|4.
|Ван дер Верфф Майкел
|1
|0
|5.
|Петтерссон Том
|1
|0
|6.
|Кубо Юя
|1
|0
|7.
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0
|8.
|Эйлаш Фатей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герберс Фабиан
|3
|0
|2.
|Кальво Франсиско
|2
|0
|3.
|Хименес Гастон
|2
|0
|4.
|Медран Альваро
|2
|0
|5.
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|6.
|Борнштейн Джонатан
|1
|0
|7.
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|8.
|Секулич Борис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Чикаго Файр
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати
Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Чикаго Файр Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс
Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Торонто Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Даллас Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Чикаго Файр: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:3 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.31
|3.25
|—
|—
|7.60
|1.07
|—
|—
|1.01
|12.60
|—
|—
|2.50
|1.53
|2.04
|1.78
|1.03
|10.00
|1.71
|2.14
|1.40
|2.80
|1.02
|11.00
|1.11
|5.90
|1.03
|10.00
|1.01
|12.00
|1.02
|11.00
|9.29
|1.05
|—
|—
|7.77
|1.06
|—
|—
|3.76
|1.25
|—
|—
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.07
|1.79
|—
|—
|1.62
|2.34
|1.41
|2.91
|1.18
|4.36
|1.14
|4.82
|1.05
|9.29
|1.05
|9.29
|1.33
|3.43
|1.18
|5.07
|1.36
|3.28
|1.88
|2.00
|1.62
|2.38
|1.43
|2.96
|1.68
|2.27
|1.50
|2.69
|1.18
|5.24
|1.62
|2.38
|1.48
|2.77
|1.30
|3.71
|—
|—
|1.13
|6.41
|—
|—
|—
|—