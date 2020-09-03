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Цинциннати
0:0
Конец матча

Стадион:
Чикаго Файр
0'
90' Желтая карточка
Депланье Матье
90' Желтая карточка
Борнштейн Джонатан
90'+11
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
2
Уостон
Кендаль
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
4
Гарса
Грег
36
Гайаю
Джозеф-Клод
6
Медунянин
Харис
24
Амайя
Фрэнки
11
Де
Йонг
Сим
10
Локадия
Юрген
9
Регаттен
Адриен
1
Шаттлворт
Бобби
2
Секулич
Борис
22
Пинеда
Маурисио
5
Кальво
Франсиско
6
Наварро
Мигель
11
Франковски
Пшемыслав
30
Хименес
Гастон
10
Медран
Альваро
21
Герберс
Фабиан
7
Алиседа
Игнасио
27
Берич
Роберт
Цинциннати
4-4-2
Чикаго Файр
4-4-1-1

Ход матча

62'
 
Колльер Эллиотт
Франковски Пшемыслав
62'
 
Михайлович Джордже
Герберс Фабиан
62'
 
Борнштейн Джонатан
Наварро Мигель
63'
Крус Аллан
Регаттен Адриен
 
63'
Кубо Юя
Де Йонг Сим
 
76'
Гутман Эндрю
Гарса Грег
 
86'
Станко Калеб
Медунянин Харис
 
90'
 
Омсберг Уайетт
Пинеда Маурисио
90'
Депланье Матье
 
90'
 
Борнштейн Джонатан

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Юя 1 0.14
2. Амайя Фрэнки 1 0.14
3. Регаттен Адриен 0 0
Чикаго Файр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинеда Маурисио 2 0.29
2. Алиседа Игнасио 1 0.14
3. Берич Роберт 1 0.14
4. Медран Альваро 1 0.14
5. Герберс Фабиан 1 0.14
6. Хименес Гастон 0 0
7. Кальво Франсиско 0 0
8. Секулич Борис 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 4 0
2. Амайя Фрэнки 3 0
3. Станко Калеб 2 0
4. Ван дер Верфф Майкел 1 0
5. Петтерссон Том 1 0
6. Кубо Юя 1 0
7. Гайаю Джозеф-Клод 1 0
8. Эйлаш Фатей 1 0
Чикаго Файр
# Игрок      
1. Герберс Фабиан 3 0
2. Кальво Франсиско 2 0
3. Хименес Гастон 2 0
4. Медран Альваро 2 0
5. Пинеда Маурисио 2 0
6. Борнштейн Джонатан 1 0
7. Франковски Пшемыслав 1 0
8. Секулич Борис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Чикаго Файр 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати
Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Чикаго Файр Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс
Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Торонто Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Даллас Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Чикаго Файр: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Чикаго Файр 3:0 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Открытый Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:3 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 2:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Судья начинает матч
  • До матча
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Победитель

Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
6.50 1.28 6.80
3.35 3.65 2.10
7.29 1.29 6.92

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.31 3.25 7.60 1.07 1.01 12.60 2.50 1.53 2.04 1.78 1.03 10.00 1.71 2.14 1.40 2.80 1.02 11.00 1.11 5.90 1.03 10.00 1.01 12.00 1.02 11.00
9.29 1.05 7.77 1.06 3.76 1.25 3.03 1.38 2.07 1.79 1.62 2.34 1.41 2.91 1.18 4.36 1.14 4.82 1.05 9.29 1.05 9.29
1.33 3.43 1.18 5.07 1.36 3.28 1.88 2.00 1.62 2.38 1.43 2.96 1.68 2.27 1.50 2.69 1.18 5.24 1.62 2.38 1.48 2.77 1.30 3.71 1.13 6.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.20 4.20 1.82 1.98 1.15 5.00 1.10 6.20 1.08 7.00
3.07 1.37 2.11 1.76 1.50 2.62 1.15 4.72 1.10 5.54 1.02 13.07
1.71 2.22 1.43 2.93 1.16 5.62 1.53 2.61 1.38 3.18
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.48 1.63 2.18 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
1.70 2.12
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
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