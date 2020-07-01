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  3. Норвегия
Стабек
2:0
Второй тайм: 78'

Стадион: Зрители: 200
Стрёмсгодсет
0'
1:0
33' Гол
Kornelius Hansen
2:0
41' Гол
Kornelius Hansen
78'
12
Сандберг
Маркус
5
Матс
Солхеим
3
Yaw-Ihle
Amankwah
16
Ханше-Ольсен
Андреас
26
Йонассен
Эмиль
11
Kornelius
Hansen
21
Magnus
Lundal
8
Бохинен
Эмиль
10
Галль
Ромен
25
Ветлесен
Уго
23
Oliver
Edvardsen
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
7
Стенгель
Херман
2
Ari
Leifsson
5
Гуннарссон
Никлас
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
20
Mikkel
Maigaard
23
Икаунекс
Янис
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
Стабек
4-4-1-1
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

33'
Kornelius Hansen
(Oliver Edvardsen)
1:0
41'
Kornelius Hansen
(Матс Солхеим)
2:0
46'
Joergen Oeveraas
Йонассен Эмиль
 
57'
Tortol Lumanza Lembi
Magnus Lundal
 
57'
 
Marcus Moelvadgaard
Гуннарссон Никлас
57'
 
Sondre Fosnaess Hanssen
Ari Leifsson
72'
Матсен Даррен
Галль Ромен
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ветлесен Уго 2 0.07
2. Kornelius Hansen 2 0.07
3. Касси Люк 1 0.04
4. Oliver Edvardsen 1 0.04
5. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
6. Матс Солхеим 0 0
7. Бохинен Эмиль 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mikkel Maigaard 3 (3) 0.1
2. Johan Hove 2 0.07
3. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.03
4. Стенгель Херман 1 0.03
5. Токстад Кристоффер 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 2 0
2. Ветлесен Уго 2 0
3. Матс Солхеим 1 0
4. Бохинен Эмиль 1 0
5. Oliver Edvardsen 1 0
6. Kornelius Hansen 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 2 0
2. Ari Leifsson 2 0
3. Jack Ipalibo 0 1
4. Парр Джонатан 1 0
5. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
6. Marcus Moelvadgaard 1 0
7. Look Sa Nicholas Mickelson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 0 0 60% (3) 0 20% (1) 20% (1)
 Стрёмсгодсет 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: + = -
Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален
Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек Стабек 0:0 Одд Волеренга 0:2 Стабек Стабек 0:0 Викинг
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам

Последние игры между собой

Стабек: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Товарищеские матчи Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Товарищеские матчи
Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:5 Стабек Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Кубок Стабек 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 4:0 5 5 0 0 19 - 6 15
2. Мольде 4 4 0 0 12 - 4 12
3. Кристиансунд 4 2 2 0 11 - 5 8
4. Мьёндален 2:0 5 2 2 1 5 - 3 8
5. Стабек 2:0 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Стрёмсгодсет 0:2 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Бранн 4 2 1 1 8 - 5 7
8. Волеренга 4 2 1 1 6 - 7 7
9. Одд 0:4 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Хёугесунн 0:0 5 1 2 2 5 - 10 5
11. Русенборг 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Викинг 2:0 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Саннефьёрд 0:2 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Старт 0:0 5 0 3 2 6 - 12 3
15. Олесунн 0:2 5 0 2 3 6 - 16 2
16. Сарпсборг-08 4 0 0 4 3 - 7 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Kornelius Hansen бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Kornelius Hansen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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