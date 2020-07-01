Стабек
2:0
Конец матча
Стадион: Наддеруд Зрители: 200
Стрёмсгодсет
1:0
33' ГолKornelius Hansen
2:0
41' ГолKornelius Hansen
84' Желтая карточкаMarcus Moelvadgaard
10
Галль
Ромен
25
Ветлесен
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Галль РоменПолузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
33'
41'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ветлесен Уго
|2
|0.07
|2.
|Kornelius Hansen
|2
|0.07
|3.
|Касси Люк
|1
|0.04
|4.
|Oliver Edvardsen
|1
|0.04
|5.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|6.
|Матс Солхеим
|0
|0
|7.
|Бохинен Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mikkel Maigaard
|3 (3)
|0.1
|2.
|Johan Hove
|2
|0.07
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.03
|4.
|Стенгель Херман
|1
|0.03
|5.
|Токстад Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|2.
|Ветлесен Уго
|2
|0
|3.
|Матс Солхеим
|1
|0
|4.
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|5.
|Oliver Edvardsen
|1
|0
|6.
|Kornelius Hansen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|2.
|Ari Leifsson
|2
|0
|3.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|4.
|Jack Ipalibo
|0
|1
|5.
|Парр Джонатан
|1
|0
|6.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|7.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|0
|0
|71.43% (5)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Стрёмсгодсет
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +11 =6 -3Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален
Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек Стабек 0:0 Одд Волеренга 0:2 Стабек Стабек 0:0 Викинг
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +10 =5 -5Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам
Последние игры между собой
Стабек: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:5 Стабек Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Кубок Стабек 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|5
|5
|0
|0
|19 - 6
|15
|2.
|Мольде
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|3.
|Кристиансунд
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|4.
|Мьёндален
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Стабек
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Стрёмсгодсет
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Волеренга
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|8.
|Бранн
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Хёугесунн
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Одд
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Русенборг
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Викинг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Саннефьёрд
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Старт
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|15.
|Олесунн
|5
|0
|2
|3
|7 - 17
|2
|16.
|Сарпсборг-08
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0