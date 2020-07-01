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Стабек
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Стрёмсгодсет
0'
1:0
33' Гол
Kornelius Hansen
2:0
41' Гол
Kornelius Hansen
84' Желтая карточка
Marcus Moelvadgaard
90'+5
12
Сандберг
Маркус
5
Матс
Солхеим
3
Yaw-Ihle
Amankwah
16
Ханше-Ольсен
Андреас
26
Йонассен
Эмиль
11
Kornelius
Hansen
21
Magnus
Lundal
8
Бохинен
Эмиль
10
Галль
Ромен
25
Ветлесен
Уго
23
Oliver
Edvardsen
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
7
Стенгель
Херман
2
Ari
Leifsson
5
Гуннарссон
Никлас
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
20
Mikkel
Maigaard
23
Икаунекс
Янис
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
Стабек
4-4-1-1
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

33'
Kornelius Hansen
(Oliver Edvardsen)
1:0
41'
Kornelius Hansen
(Матс Солхеим)
2:0
46'
Joergen Oeveraas
Йонассен Эмиль
 
57'
Tortol Lumanza Lembi
Magnus Lundal
 
57'
 
Marcus Moelvadgaard
Ari Leifsson
57'
 
Sondre Fosnaess Hanssen
Гуннарссон Никлас
72'
Матсен Даррен
Галль Ромен
 
84'
Nicolas Pignatel Jenssen
Матс Солхеим
 
84'
Jesper Isaksen
Oliver Edvardsen
 
84'
 
Marcus Moelvadgaard
88'
 
Halldor Stenevik
Токстад Кристоффер
88'
 
Tobias Gulliksen
Moses Mawa

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ветлесен Уго 2 0.07
2. Kornelius Hansen 2 0.07
3. Касси Люк 1 0.04
4. Oliver Edvardsen 1 0.04
5. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
6. Матс Солхеим 0 0
7. Бохинен Эмиль 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mikkel Maigaard 3 (3) 0.1
2. Johan Hove 2 0.07
3. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.03
4. Стенгель Херман 1 0.03
5. Токстад Кристоффер 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 2 0
2. Ветлесен Уго 2 0
3. Матс Солхеим 1 0
4. Бохинен Эмиль 1 0
5. Oliver Edvardsen 1 0
6. Kornelius Hansen 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 2 0
2. Ari Leifsson 2 0
3. Marcus Moelvadgaard 2 0
4. Jack Ipalibo 0 1
5. Парр Джонатан 1 0
6. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
7. Look Sa Nicholas Mickelson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 0 0 71.43% (5) 0 14.29% (1) 14.29% (1)
 Стрёмсгодсет 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален
Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек Стабек 0:0 Одд Волеренга 0:2 Стабек Стабек 0:0 Викинг
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам

Последние игры между собой

Стабек: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Товарищеские матчи Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Товарищеские матчи
Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:5 Стабек Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Кубок Стабек 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 5 5 0 0 19 - 6 15
2. Мольде 4 4 0 0 12 - 4 12
3. Кристиансунд 4 2 2 0 11 - 5 8
4. Мьёндален 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Стабек 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Стрёмсгодсет 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Волеренга 1:1 5 2 2 1 7 - 8 8
8. Бранн 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Хёугесунн 5 2 1 2 6 - 10 7
10. Одд 5 2 0 3 10 - 8 6
11. Русенборг 1:1 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Викинг 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Саннефьёрд 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Старт 5 0 2 3 6 - 13 2
15. Олесунн 5 0 2 3 7 - 17 2
16. Сарпсборг-08 4 0 0 4 3 - 7 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Kornelius Hansen бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Kornelius Hansen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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