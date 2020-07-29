7' Желтая карточкаХольм Один Тьяго
1:0
28' ГолЭурснес Фредрик
45' Желтая карточкаMartin Bjoernbak
20
Henry
Wingo
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
99
Квоеме
Охи
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Henry WingoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Полузащитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Скарет БрагеЗащитник
-
33 Амин НуриЗащитник
-
29 Опсаль ОскарЗащитник
-
17 Камара УсманНападающий
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
28'
1:0
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|6 (1)
|0.2
|2.
|Хуссейн Эцаз
|5
|0.17
|3.
|Квоеме Охи
|3 (1)
|0.1
|4.
|Эйкрем Магнус
|2
|0.07
|5.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.07
|6.
|Хестад Эйрик
|2
|0.07
|7.
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.07
|8.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.07
|9.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.03
|10.
|Кителано Йон
|1
|0.03
|11.
|Henry Wingo
|1
|0.03
|12.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|13.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|14.
|Martin Ellingsen
|0
|0
|15.
|Martin Bjoernbak
|0
|0
|16.
|Мострем Маттиас
|0
|0
|17.
|Кристенсен Тобиас
|0
|0
|18.
|Брюнхильдсен Ола
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильяльмссон Маттиас
|3 (2)
|0.1
|2.
|Benjamin Stokke
|2
|0.07
|3.
|Шала Херолинд
|1
|0.03
|4.
|Доннум Арон
|1
|0.03
|5.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.03
|6.
|Несберг Иван
|1
|0.03
|7.
|Финне Бор
|1
|0.03
|8.
|Вега Дейвер
|1
|0.03
|9.
|Osame Sahraoui
|1
|0.03
|10.
|Леквен Магнус
|0
|0
|11.
|Борхгревинк Кристиан
|0
|0
|12.
|Адекугбе Сэм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|2.
|Джеймс Леке
|1
|1
|3.
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|5.
|Хестад Эйрик
|2
|0
|6.
|Martin Bjoernbak
|2
|0
|7.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|8.
|Martin Ellingsen
|1
|0
|9.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|10.
|Кителано Йон
|1
|0
|11.
|Henry Wingo
|1
|0
|12.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|13.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|3
|1
|2.
|Адекугбе Сэм
|2
|1
|3.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|4.
|Хорн Майер
|3
|0
|5.
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|6.
|Доннум Арон
|3
|0
|7.
|Клаессон Кристоффер
|1
|1
|8.
|Леквен Магнус
|2
|0
|9.
|Benjamin Stokke
|1
|0
|10.
|Несберг Иван
|1
|0
|11.
|Хауг Кьетил
|1
|0
|12.
|Бьердаль Йохан-Ледре
|1
|0
|13.
|Натьон Йонатан
|1
|0
|14.
|Osame Sahraoui
|1
|0
|15.
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|Волеренга
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|25% (3)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: + = -Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде
Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд
Волеренга Последние 20 матчей: + = -Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга
Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт Волеренга 1:2 Дьерв Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Волеренга 1:0 Саннефьёрд Волеренга 3:2 Краснодар-2 Волеренга 0:2 Локомотив Москва Норрчёпинг 1:2 Волеренга Волеренга 1:3 Славия Прага
Последние игры между собой
Мольде: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Волеренга: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Мольде 1:1 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Волеренга Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|10
|10
|0
|0
|38 - 11
|30
|2.
|Мольде
|1:0
|11
|9
|1
|1
|30 - 10
|28
|3.
|Одд
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|4.
|Волеренга
|0:1
|11
|5
|4
|2
|13 - 11
|19
|5.
|Стабек
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|6.
|Русенборг
|10
|4
|3
|3
|13 - 8
|15
|7.
|Бранн
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|8.
|Стрёмсгодсет
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|9.
|Кристиансунд
|11
|3
|6
|2
|21 - 15
|15
|10.
|Хёугесунн
|11
|3
|3
|5
|7 - 16
|12
|11.
|Викинг
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|12.
|Сарпсборг-08
|11
|3
|2
|6
|10 - 12
|11
|13.
|Саннефьёрд
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|14.
|Мьёндален
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|15.
|Олесунн
|11
|1
|3
|7
|16 - 34
|6
|16.
|Старт
|11
|0
|6
|5
|10 - 19
|6