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  2. Матчи
  3. Норвегия
Мольде
4:1
Конец матча

Стадион:
Волеренга
0'
7' Желтая карточка
Хольм Один Тьяго
1:0
28' Гол
Эурснес Фредрик
45' Желтая карточка
Martin Bjoernbak
2:0
56' Гол
Кристенсен Тобиас
58' Желтая карточка
Кристенсен Тобиас
3:0
78' Гол
Квоеме Охи
3:1
86' Гол
Финне Бор
4:1
90' Гол
Хуссейн Эцаз
90'+5
1
Линде
Андреас
20
Henry
Wingo
2
Martin
Bjoernbak
8
Fredrik
Sjoelstad
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
17
Эурснес
Фредрик
14
Кнутсон
Эрлинг
15
Кристенсен
Тобиас
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
99
Квоеме
Охи
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Натьон
Йонатан
14
Олдруп-Йенсен
Фредрик
22
Несберг
Иван
15
Хольм
Один
Тьяго
23
Хорн
Майер
10
Вильяльмссон
Маттиас
9
Доннум
Арон
20
Benjamin
Stokke
26
Osame
Sahraoui
Мольде
4-2-3-1
Волеренга
4-3-3

Ход матча

7'
 
Хольм Один Тьяго
28'
Эурснес Фредрик
(Квоеме Охи)
1:0
45'
Martin Bjoernbak
 
56'
Кристенсен Тобиас
(Квоеме Охи)
2:0
58'
Кристенсен Тобиас
 
68'
Эйкрем Магнус
Кристенсен Тобиас
 
69'
Хестад Эйрик
Андерсен Эйрик Улланд
 
69'
Педерсен Маркус Гольмгрен
Кителано Йон
 
72'
 
Вега Дейвер
Хольм Один Тьяго
78'
Квоеме Охи
3:0
79'
Джеймс Леке
Квоеме Охи
 
83'
 
Финне Бор
Доннум Арон
83'
Брюнхильдсен Ола
Кнутсон Эрлинг
 
86'
3:1
Финне Бор
(Борхгревинк Кристиан)
88'
 
Опсаль Оскар
Вильяльмссон Маттиас
90'
Хуссейн Эцаз
(Хестад Эйрик)
4:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 6 (1) 0.2
2. Хуссейн Эцаз 6 0.2
3. Квоеме Охи 4 (1) 0.13
4. Эйкрем Магнус 2 0.07
5. Хестад Эйрик 2 0.07
6. Кнутсон Эрлинг 2 0.07
7. Андерсен Эйрик Улланд 2 0.07
8. Эурснес Фредрик 2 0.07
9. Хёуген Кристоффер 1 0.03
10. Кристенсен Тобиас 1 0.03
11. Кителано Йон 1 0.03
12. Henry Wingo 1 0.03
13. Грегерсен Стиан 1 0.03
14. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
15. Martin Ellingsen 0 0
16. Martin Bjoernbak 0 0
17. Мострем Маттиас 0 0
18. Брюнхильдсен Ола 0 0
Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильяльмссон Маттиас 3 (2) 0.1
2. Benjamin Stokke 2 0.07
3. Финне Бор 2 0.07
4. Шала Херолинд 1 0.03
5. Доннум Арон 1 0.03
6. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.03
7. Несберг Иван 1 0.03
8. Вега Дейвер 1 0.03
9. Osame Sahraoui 1 0.03
10. Борхгревинк Кристиан 0 0
11. Леквен Магнус 0 0
12. Адекугбе Сэм 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 3 0
2. Martin Bjoernbak 3 0
3. Джеймс Леке 1 1
4. Эйкрем Магнус 2 0
5. Эурснес Фредрик 2 0
6. Хестад Эйрик 2 0
7. Кристенсен Тобиас 2 0
8. Хёуген Кристоффер 1 0
9. Martin Ellingsen 1 0
10. Кителано Йон 1 0
11. Henry Wingo 1 0
12. Брюнхильдсен Ола 1 0
13. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Волеренга
# Игрок      
1. Шала Херолинд 3 1
2. Адекугбе Сэм 2 1
3. Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
4. Хорн Майер 3 0
5. Борхгревинк Кристиан 3 0
6. Доннум Арон 3 0
7. Клаессон Кристоффер 1 1
8. Леквен Магнус 2 0
9. Benjamin Stokke 1 0
10. Несберг Иван 1 0
11. Хауг Кьетил 1 0
12. Бьердаль Йохан-Ледре 1 0
13. Натьон Йонатан 1 0
14. Osame Sahraoui 1 0
15. Хольм Один Тьяго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 13.79% (4) 17.24% (5) 17.24% (5) 24.14% (7) 6.9% (2) 20.69% (6)
 Волеренга 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 0 23.08% (3) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде
Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд
Волеренга Последние 20 матчей: + = -
Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга
Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт Волеренга 1:2 Дьерв Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Волеренга 1:0 Саннефьёрд Волеренга 3:2 Краснодар-2 Волеренга 0:2 Локомотив Москва Норрчёпинг 1:2 Волеренга Волеренга 1:3 Славия Прага

Последние игры между собой

Мольде: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Волеренга: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Волеренга 2:4 Мольде Типпелиген Мольде 4:1 Волеренга Типпелиген Мольде 5:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:0 Мольде Типпелиген
Мольде 1:1 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Волеренга Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 10 10 0 0 38 - 11 30
2. Мольде 11 9 1 1 33 - 11 28
3. Одд 11 6 1 4 18 - 13 19
4. Волеренга 11 5 4 2 14 - 14 19
5. Стабек 10 4 4 2 13 - 12 16
6. Русенборг 10 4 3 3 13 - 8 15
7. Бранн 11 4 3 4 15 - 17 15
8. Стрёмсгодсет 11 4 3 4 14 - 20 15
9. Кристиансунд 11 3 6 2 21 - 15 15
10. Хёугесунн 11 3 3 5 7 - 16 12
11. Викинг 10 3 2 5 13 - 18 11
12. Сарпсборг-08 11 3 2 6 10 - 12 11
13. Саннефьёрд 11 3 1 7 9 - 19 10
14. Мьёндален 11 2 2 7 10 - 15 8
15. Олесунн 11 1 3 7 16 - 34 6
16. Старт 11 0 6 5 10 - 19 6
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Martin Bjoernbak получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Эурснес Фредрик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Хольм Один Тьяго получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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