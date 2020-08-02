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Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Олесунн
0' 28'
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
6
Несс Николай
7
Хальворсен
Уле
Йорген
26
Исмаила
Кулибали
11
Линнсет
Йонатан
16
Томассен
Йоахим
30
Абделлауйе
Мостафа
10
Ларсен
Йорген
8
Mohamed
Ofkir
25
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
4
Гроннер
Йонас
6
Клинкенберг
Фредерикус
20
Parfait
Bizoza
38
Isak
Dybvik
11
Simen
Bolkan
Nordli
19
Ларсен
Петер-Орри
30
Узочакву
Арнест
2
Shaquill
Sno
15
Staale
Steen
Saethre
10
Фридьонссон
Хольмберт
Сарпсборг-08
3-4-3
Олесунн
3-5-2

Ход матча

8'
 
Vetle Fiskerstrand
Клинкенберг Фредерикус

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солтведт Йоахим 2 0.07
2. Исмаила Кулибали 2 0.07
3. Абделлауйе Мостафа 2 (1) 0.07
4. Хальворсен Уле Йорген 1 0.03
5. Mohamed Ofkir 1 0.03
6. Ларсен Йорген 1 0.03
7. Линнсет Йонатан 1 0.03
8. Салетрос Антон 0 0
9. Томассен Йоахим 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 8 (1) 0.27
2. Simen Bolkan Nordli 3 0.1
3. Niklas Fernando Nygaard Castro 2 (1) 0.07
4. Parfait Bizoza 1 0.03
5. Хеуген Сигурд 1 0.03
6. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
7. Клинкенберг Фредерикус 0 0
8. Shaquill Sno 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Боянг Сулайман 4 0
2. Утвик Бьерн 3 0
3. Исмаила Кулибали 3 0
4. Хальворсен Уле Йорген 2 0
5. Томассен Йоахим 2 0
6. Alexander Jakobsen 2 0
7. Линнсет Йонатан 2 0
8. Ларсен Йорген 2 0
9. Magnar Oedegaard 1 0
10. Салетрос Антон 1 0
11. Конте Бубакар 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Staale Steen Saethre 4 0
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 4 0
3. Хеуген Сигурд 2 1
4. Оулафссон Давид-Кристьян 2 1
5. Shaquill Sno 3 0
6. Гретарссон Даниэль 2 0
7. Узочакву Арнест 2 0
8. Parfait Bizoza 2 0
9. Фридьонссон Хольмберт 1 0
10. Ли Андреас 1 0
11. Гроннер Йонас 1 0
12. Oddbjoern Lie 1 0
13. Joergen Hatlehol 1 0
14. Gudmund Taksdal Kongshavn 1 0
15. Клинкенберг Фредерикус 1 0
16. Simen Bolkan Nordli 1 0
17. Isak Dybvik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 20% (2) 10% (1) 0 30% (3) 10% (1) 30% (3)
 Олесунн 0 40% (6) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ
Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн
Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Олесунн: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Типпелиген
Сарпсборг-08 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Олесунн 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Олесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:1 12 10 2 0 41 - 14 32
2. Мольде 12 9 1 2 34 - 13 28
3. Волеренга 12 6 4 2 16 - 15 22
4. Одд 11 6 1 4 18 - 13 19
5. Русенборг 11 5 3 3 16 - 8 18
6. Стабек 0:0 12 4 6 2 15 - 14 18
7. Стрёмсгодсет 1:1 12 4 4 4 15 - 21 16
8. Бранн 12 4 3 5 16 - 19 15
9. Кристиансунд 0:1 12 3 6 3 21 - 16 15
10. Викинг 1:0 12 4 2 6 14 - 21 14
11. Саннефьёрд 12 4 1 7 11 - 20 13
12. Хёугесунн 0:0 12 3 4 5 7 - 16 13
13. Сарпсборг-08 0:0 12 3 3 6 10 - 12 12
14. Старт 1:0 12 1 6 5 11 - 19 9
15. Мьёндален 0:1 12 2 2 8 10 - 16 8
16. Олесунн 0:0 12 1 4 7 16 - 34 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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