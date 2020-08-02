Сарпсборг-08
4:0
Конец матча
Стадион: Сарпсборг Зрители: 200
Олесунн
1:0
48' ГолИсмаила Кулибали
2:0
52' ПенальтиАбделлауйе Мостафа
62' Желтая карточкаParfait Bizoza
3:0
63' ПенальтиАбделлауйе Мостафа
4:0
90' ГолСолтведт Йоахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Sigurd Kvile
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Isak DybvikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
48'
52'
62'
63'
90'
4:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|4 (3)
|0.13
|2.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.1
|3.
|Исмаила Кулибали
|3
|0.1
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.03
|5.
|Ларсен Йорген
|1
|0.03
|6.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.03
|7.
|Линнсет Йонатан
|1
|0.03
|8.
|Салетрос Антон
|0
|0
|9.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|8 (1)
|0.27
|2.
|Simen Bolkan Nordli
|3
|0.1
|3.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|2 (1)
|0.07
|4.
|Parfait Bizoza
|1
|0.03
|5.
|Хеуген Сигурд
|1
|0.03
|6.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|7.
|Клинкенберг Фредерикус
|0
|0
|8.
|Shaquill Sno
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|2.
|Утвик Бьерн
|3
|0
|3.
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|5.
|Томассен Йоахим
|2
|0
|6.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|7.
|Линнсет Йонатан
|2
|0
|8.
|Ларсен Йорген
|2
|0
|9.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|10.
|Салетрос Антон
|1
|0
|11.
|Конте Бубакар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Staale Steen Saethre
|4
|0
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|4
|0
|3.
|Хеуген Сигурд
|2
|1
|4.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|2
|1
|5.
|Shaquill Sno
|3
|0
|6.
|Parfait Bizoza
|3
|0
|7.
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|8.
|Узочакву Арнест
|2
|0
|9.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|10.
|Ли Андреас
|1
|0
|11.
|Гроннер Йонас
|1
|0
|12.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|13.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|14.
|Gudmund Taksdal Kongshavn
|1
|0
|15.
|Клинкенберг Фредерикус
|1
|0
|16.
|Simen Bolkan Nordli
|1
|0
|17.
|Isak Dybvik
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сарпсборг-08
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|0
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Олесунн
|0
|40% (6)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ
Олесунн Последние 20 матчей: +5 =3 -12Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн
Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Олесунн: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|12
|11
|1
|0
|43 - 15
|34
|2.
|Мольде
|12
|9
|1
|2
|34 - 13
|28
|3.
|Волеренга
|12
|6
|4
|2
|16 - 15
|22
|4.
|Одд
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|5.
|Русенборг
|11
|5
|3
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Кристиансунд
|12
|4
|6
|2
|23 - 16
|18
|7.
|Стабек
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Бранн
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|9.
|Стрёмсгодсет
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|10.
|Хёугесунн
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|11.
|Сарпсборг-08
|12
|4
|2
|6
|14 - 12
|14
|12.
|Саннефьёрд
|12
|4
|1
|7
|11 - 20
|13
|13.
|Викинг
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|14.
|Старт
|12
|1
|6
|5
|13 - 19
|9
|15.
|Мьёндален
|12
|2
|2
|8
|10 - 18
|8
|16.
|Олесунн
|12
|1
|3
|8
|16 - 38
|6