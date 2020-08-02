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Сарпсборг-08
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Олесунн
0'
1:0
48' Гол
Исмаила Кулибали
2:0
52' Пенальти
Абделлауйе Мостафа
62' Желтая карточка
Parfait Bizoza
3:0
63' Пенальти
Абделлауйе Мостафа
4:0
90' Гол
Солтведт Йоахим
90'+8
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
6
Несс Николай
7
Хальворсен
Уле
Йорген
26
Исмаила
Кулибали
11
Линнсет
Йонатан
16
Томассен
Йоахим
30
Абделлауйе
Мостафа
10
Ларсен
Йорген
8
Mohamed
Ofkir
25
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
4
Гроннер
Йонас
6
Клинкенберг
Фредерикус
20
Parfait
Bizoza
38
Isak
Dybvik
11
Simen
Bolkan
Nordli
19
Ларсен
Петер-Орри
30
Узочакву
Арнест
2
Shaquill
Sno
15
Staale
Steen
Saethre
10
Фридьонссон
Хольмберт
Сарпсборг-08
3-4-3
Олесунн
3-5-2

Ход матча

8'
 
Vetle Fiskerstrand
Клинкенберг Фредерикус
48'
Исмаила Кулибали
(Хальворсен Уле Йорген)
1:0
52'
Абделлауйе Мостафа
2:0
57'
 
Хеуген Сигурд
Vetle Fiskerstrand
57'
 
Markus Seehusen Karlsbakk
Узочакву Арнест
62'
 
Parfait Bizoza
63'
Абделлауйе Мостафа
3:0
72'
Конте Бубакар
Mohamed Ofkir
 
80'
Sebastian Jarl
Утвик Бьерн
 
80'
Alexander Jakobsen
Абделлауйе Мостафа
 
88'
 
Kristoffer Strand Oedven
Фридьонссон Хольмберт
89'
Anwar Elyounoussi
Хальворсен Уле Йорген
 
89'
Солтведт Йоахим
Томассен Йоахим
 
90'
Солтведт Йоахим
(Ларсен Йорген)
4:0

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 4 (3) 0.13
2. Солтведт Йоахим 3 0.1
3. Исмаила Кулибали 3 0.1
4. Хальворсен Уле Йорген 1 0.03
5. Ларсен Йорген 1 0.03
6. Mohamed Ofkir 1 0.03
7. Линнсет Йонатан 1 0.03
8. Салетрос Антон 0 0
9. Томассен Йоахим 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 8 (1) 0.27
2. Simen Bolkan Nordli 3 0.1
3. Niklas Fernando Nygaard Castro 2 (1) 0.07
4. Parfait Bizoza 1 0.03
5. Хеуген Сигурд 1 0.03
6. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
7. Клинкенберг Фредерикус 0 0
8. Shaquill Sno 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Боянг Сулайман 4 0
2. Утвик Бьерн 3 0
3. Исмаила Кулибали 3 0
4. Хальворсен Уле Йорген 2 0
5. Томассен Йоахим 2 0
6. Alexander Jakobsen 2 0
7. Линнсет Йонатан 2 0
8. Ларсен Йорген 2 0
9. Magnar Oedegaard 1 0
10. Салетрос Антон 1 0
11. Конте Бубакар 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Staale Steen Saethre 4 0
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 4 0
3. Хеуген Сигурд 2 1
4. Оулафссон Давид-Кристьян 2 1
5. Shaquill Sno 3 0
6. Parfait Bizoza 3 0
7. Гретарссон Даниэль 2 0
8. Узочакву Арнест 2 0
9. Фридьонссон Хольмберт 1 0
10. Ли Андреас 1 0
11. Гроннер Йонас 1 0
12. Oddbjoern Lie 1 0
13. Joergen Hatlehol 1 0
14. Gudmund Taksdal Kongshavn 1 0
15. Клинкенберг Фредерикус 1 0
16. Simen Bolkan Nordli 1 0
17. Isak Dybvik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 15.38% (2) 7.69% (1) 0 38.46% (5) 15.38% (2) 23.08% (3)
 Олесунн 0 40% (6) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ
Олесунн Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн
Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Олесунн: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Типпелиген
Сарпсборг-08 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Олесунн 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Олесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 12 11 1 0 43 - 15 34
2. Мольде 12 9 1 2 34 - 13 28
3. Волеренга 12 6 4 2 16 - 15 22
4. Одд 11 6 1 4 18 - 13 19
5. Русенборг 11 5 3 3 16 - 8 18
6. Кристиансунд 12 4 6 2 23 - 16 18
7. Стабек 12 4 5 3 16 - 17 17
8. Бранн 12 4 3 5 16 - 19 15
9. Стрёмсгодсет 12 4 3 5 16 - 23 15
10. Хёугесунн 12 4 3 5 10 - 17 15
11. Сарпсборг-08 12 4 2 6 14 - 12 14
12. Саннефьёрд 12 4 1 7 11 - 20 13
13. Викинг 12 3 2 7 14 - 23 11
14. Старт 12 1 6 5 13 - 19 9
15. Мьёндален 12 2 2 8 10 - 18 8
16. Олесунн 12 1 3 8 16 - 38 6
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 8'
    Клинкенберг Фредерикус уходит с поля. Vetle Fiskerstrand выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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