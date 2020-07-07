Акрополис
1:2
Второй тайм: 75'
Треллеборг
0:1
12' ГолFritiof Bjoerken
40' Желтая карточкаAnton Tideman
0:2
50' Гол в свои воротаSamuel Brolin
53' Желтая карточкаSalif Joensson
19
Cesar
Weilid
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Cesar WeilidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Христопулос Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
Ход матча
12'
40'
50'
0:2
53'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adhavan Rajamohan
|2 (1)
|0.08
|2.
|Pontus Aasbrink
|1
|0.04
|3.
|Mattias Bouvin
|1
|0.04
|4.
|Сиводедов Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Oscar Johansson I
|1
|0.04
|2.
|Mattias Haakansson
|1
|0.04
|3.
|Fritiof Bjoerken
|1
|0.04
|4.
|Андерссон Эрик
|0
|0
|5.
|Salif Joensson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альборнос Маурисио
|2
|0
|2.
|Niklas Maripuu
|1
|0
|3.
|Jens Jacobsson
|1
|0
|4.
|Сиводедов Кристиан
|1
|0
|5.
|Samuel Brolin
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Salif Joensson
|2
|0
|2.
|Anton Tideman
|1
|0
|3.
|Abdul Fatawu Safiu
|1
|0
|4.
|Isak Joensson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Акрополис
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|Треллеборг
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Акрополис Последние 20 матчей: + = -Йёнчёпинг 3:1 Акрополис Акрополис 2:0 Эргрюте ФФ Умео 1:1 Акрополис Акрополис 0:0 Далкурд
Акрополис 3:0 АИК Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Акрополис 2:0 Риннинге Тим СуренГруппен 1:4 Акрополис Акрополис 3:1 Васалунд Гефле 2:3 Акрополис Акрополис 2:1 Форвард Акрополис 2:1 Умео Карлштад Юнайтед 0:3 Акрополис Акрополис 0:0 Линчёпинг Сити Карлштад 1:2 Акрополис Буден 0:2 Акрополис Акрополис 4:1 Сильвия Акрополис 1:2 Юргорден ИФК Нючепинг 1:1 Акрополис Акрополис 4:3 Карлшлунд
Треллеборг Последние 20 матчей: + = -Треллеборг 1:1 Сундсвалль Юнгшиле 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстер Хальмстад 0:1 Треллеборг
ГАИС 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Норрбю 4:0 Треллеборг Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|1:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|Йёнчёпинг
|2:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|3.
|Сундсвалль
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|Эстер
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|Хальмстад
|4
|2
|1
|1
|6 - 1
|7
|6.
|Норрбю
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Треллеборг
|2:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Эргрюте ФФ
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|9.
|Вестерос СК
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|10.
|Далкурд
|4
|1
|2
|1
|7 - 3
|5
|11.
|Умео
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Акрополис
|0:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|Юнгшиле
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|14.
|Браге
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|ГАИС
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сирианска Эскильстуна
|1:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 13
|0