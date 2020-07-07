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  3. Швеция
Акрополис
1:2
Второй тайм: 75'
Треллеборг
0'
0:1
12' Гол
Fritiof Bjoerken
40' Желтая карточка
Anton Tideman
0:2
50' Гол в свои ворота
Samuel Brolin
53' Желтая карточка
Salif Joensson
75'
1
Samuel
Brolin
19
Cesar
Weilid
7
Jens
Jacobsson
4
Marcus
Haglind
Sangre
20
Sotirios
Nikopoulos
18
Niklas
Maripuu
13
Сиводедов
Кристиан
16
Marcus
Burman
23
Lamine
Larbi
Nekrouf
21
Adhavan
Rajamohan
27
Mattias
Bouvin
12
Henrik
Johansson
2
Fritiof
Bjoerken
23
Ливерстам
Фредрик
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
8
Christian
Koehler
34
Халльберг
Херман
16
Oscar
Johansson
I
7
Андерссон
Эрик
14
Содерквист
Манс
6
Salif
Joensson
Акрополис
4-3-3
Треллеборг
4-1-2-1-2

Ход матча

12'
0:1
Fritiof Bjoerken
(Oscar Johansson I)
40'
 
Anton Tideman
50'
0:2
Samuel Brolin
53'
 
Salif Joensson
56'
Nikola Karadjordje Vasic
Mattias Bouvin
 
57'
Nicklas Lindqvist
Lamine Larbi Nekrouf
 
65'
 
Mattias Haakansson
Oscar Johansson I
68'
 
Abdul Fatawu Safiu
Содерквист Манс

Бомбардиры внутри турнира

Акрополис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adhavan Rajamohan 2 (1) 0.08
2. Pontus Aasbrink 1 0.04
3. Mattias Bouvin 1 0.04
4. Сиводедов Кристиан 0 0
Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oscar Johansson I 1 0.04
2. Mattias Haakansson 1 0.04
3. Fritiof Bjoerken 1 0.04
4. Андерссон Эрик 0 0
5. Salif Joensson 0 0

Карточки

Акрополис
# Игрок      
1. Альборнос Маурисио 2 0
2. Niklas Maripuu 1 0
3. Jens Jacobsson 1 0
4. Сиводедов Кристиан 1 0
5. Samuel Brolin 1 0
Треллеборг
# Игрок      
1. Salif Joensson 2 0
2. Anton Tideman 1 0
3. Abdul Fatawu Safiu 1 0
4. Isak Joensson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Акрополис 0 25% (1) 50% (2) 0 0 25% (1)
 Треллеборг 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Акрополис Последние 20 матчей: + = -
Йёнчёпинг 3:1 Акрополис Акрополис 2:0 Эргрюте ФФ Умео 1:1 Акрополис Акрополис 0:0 Далкурд
Акрополис 3:0 АИК Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Акрополис 2:0 Риннинге Тим СуренГруппен 1:4 Акрополис Акрополис 3:1 Васалунд Гефле 2:3 Акрополис Акрополис 2:1 Форвард Акрополис 2:1 Умео Карлштад Юнайтед 0:3 Акрополис Акрополис 0:0 Линчёпинг Сити Карлштад 1:2 Акрополис Буден 0:2 Акрополис Акрополис 4:1 Сильвия Акрополис 1:2 Юргорден ИФК Нючепинг 1:1 Акрополис Акрополис 4:3 Карлшлунд
Треллеборг Последние 20 матчей: + = -
Треллеборг 1:1 Сундсвалль Юнгшиле 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстер Хальмстад 0:1 Треллеборг
ГАИС 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Норрбю 4:0 Треллеборг Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 1:0 5 3 1 1 9 - 5 10
2. Йёнчёпинг 2:1 5 3 0 2 7 - 7 9
3. Сундсвалль 4 2 2 0 7 - 4 8
4. Эстер 4 2 2 0 3 - 1 8
5. Хальмстад 4 2 1 1 6 - 1 7
6. Норрбю 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Треллеборг 2:0 5 2 1 2 4 - 4 7
8. Эргрюте ФФ 4 2 0 2 5 - 8 6
9. Вестерос СК 4 1 3 0 5 - 4 6
10. Далкурд 4 1 2 1 7 - 3 5
11. Умео 0:1 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Акрополис 0:2 5 1 2 2 4 - 6 5
13. Юнгшиле 4 1 1 2 7 - 7 4
14. Браге 4 1 1 2 3 - 6 4
15. ГАИС 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сирианска Эскильстуна 1:2 5 0 0 5 3 - 13 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Anton Tideman получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Fritiof Bjoerken бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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