Эребру
2:1
Второй тайм: 53'
Стадион: Берн Арена
Мьельбю
0:1
6' ПенальтиDavid Loefquist
1:1
38' ГолErik Bjoerndahl
29
Лане
Джек
19
Бесара
Нахир
20
Robin
Book
16
David
Seger
10
Mamudu
Moro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Лане ДжекПолузащитник
-
19 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Robin BookПолузащитник
-
16 David SegerНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jake Larsson
-
30 Jake McGuire
-
21 Simon Amin
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Mamudu MoroНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Огбу МозесНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
Ход матча
6'
0:1
38'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мехмети Агон
|2
|0.07
|2.
|Robin Book
|2
|0.07
|3.
|Бесара Нахир
|1
|0.03
|4.
|Erik Bjoerndahl
|1
|0.03
|5.
|David Seger
|0
|0
|6.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|7.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|8.
|Kevin Wright
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|David Loefquist
|3 (1)
|0.11
|2.
|Mamudu Moro
|3
|0.11
|3.
|Jacob Bergstroem
|2
|0.07
|4.
|Огбу Мозес
|1
|0.04
|5.
|Besard Sabovic
|1
|0.04
|6.
|Eric Bjoerkander
|0
|0
|7.
|David Batanero
|0
|0
|8.
|Joel Nilsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сковгор Андреас
|4
|0
|2.
|Мартенссон Йохан
|3
|0
|3.
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|4.
|Kevin Wright
|2
|0
|5.
|David Seger
|2
|0
|6.
|Бесара Нахир
|1
|0
|7.
|Erik Bjoerndahl
|1
|0
|8.
|Robin Book
|1
|0
|9.
|Simon Amin
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|3
|0
|2.
|Joel Nilsson
|3
|0
|3.
|David Batanero
|2
|0
|4.
|Огбу Мозес
|1
|0
|5.
|David Loefquist
|1
|0
|6.
|Юханссон Марко
|1
|0
|7.
|Jesper Loefgren
|1
|0
|8.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|9.
|Jacob Bergstroem
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эребру
|0
|0
|60% (3)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Мьельбю
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен
Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру Эребру 3:3 Браге Оскаршамнс АИК 1:4 Эребру Эребру 1:1 Дегерфорс Эребру 1:2 Линенсе Эребру 0:3 Виктория Пльзень Эребру 0:2 Йёнчёпинг Эребру 4:0 Линчёпинг Сити Эребру 0:5 Мальмё Юргорден 3:0 Эребру Эребру 2:2 Эльфсборг
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю
Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю
Последние игры между собой
Эребру: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Мьельбю: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|2.
|Мальмё
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|3.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|9 - 11
|16
|4.
|Сириус
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|5.
|Варберг БоИС
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|6.
|Мьельбю
|1:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Хеккен
|9
|3
|5
|1
|17 - 9
|14
|8.
|Юргорден
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|9.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Хаммарбю
|0:0
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|11.
|Гётеборг
|0:0
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|12.
|Эребру
|1:1
|9
|2
|4
|3
|6 - 9
|10
|13.
|Эстерсунд
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|14.
|Хельсинборг
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|15.
|Кальмар
|9
|2
|0
|7
|11 - 16
|6
|16.
|Фалькенберг
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0