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  3. Швеция
Эребру
3:1
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
0:1
6' Пенальти
David Loefquist
1:1
38' Гол
Erik Bjoerndahl
2:1
52' Гол
Бесара Нахир
3:1
80' Гол
Jake Larsson
90'+4
1
Янссон
Оскар
22
Гранлунд Альбин
14
Michael
Almebaeck
6
Benjamin
Hjertstrand
3
Kevin
Wright
29
Лане
Джек
19
Бесара
Нахир
8
Колландер
Деннис
20
Robin
Book
16
David
Seger
7
Erik
Bjoerndahl
30
Юханссон
Марко
9
Joel
Nilsson
4
Max
Watson
23
Jesper
Loefgren
8
Агардиус
Виктор
5
Джазе
Моханад
12
David
Loefquist
31
David
Batanero
7
Viktor
Gustafson
14
Besard
Sabovic
10
Mamudu
Moro
Эребру
4-4-2
Мьельбю
5-3-2

Ход матча

6'
0:1
David Loefquist
23'
 
Jesper Gustavsson
Viktor Gustafson
38'
Erik Bjoerndahl
(David Seger)
1:1
47'
Simon Amin
Колландер Деннис
 
52'
Бесара Нахир
2:1
60'
Герзич Нордин
Simon Amin
 
71'
 
Jacob Bergstroem
Besard Sabovic
80'
Jake Larsson
Лане Джек
 
80'
Jake Larsson
(David Seger)
3:1
86'
Али Хусейн
Michael Almebaeck
 
86'
Arvid Brorsson
David Seger
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мехмети Агон 2 0.07
2. Бесара Нахир 2 0.07
3. Robin Book 2 0.07
4. Erik Bjoerndahl 1 0.03
5. Jake Larsson 1 0.03
6. David Seger 0 0
7. Мартенссон Йохан 0 0
8. Гранлунд Альбин 0 0
9. Kevin Wright 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. David Loefquist 3 (1) 0.11
2. Mamudu Moro 3 0.11
3. Jacob Bergstroem 2 0.07
4. Огбу Мозес 1 0.04
5. Besard Sabovic 1 0.04
6. Eric Bjoerkander 0 0
7. David Batanero 0 0
8. Joel Nilsson 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Сковгор Андреас 4 0
2. Мартенссон Йохан 3 0
3. Гранлунд Альбин 2 0
4. Kevin Wright 2 0
5. David Seger 2 0
6. Бесара Нахир 1 0
7. Erik Bjoerndahl 1 0
8. Robin Book 1 0
9. Simon Amin 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 3 0
2. Joel Nilsson 3 0
3. David Batanero 2 0
4. Огбу Мозес 1 0
5. David Loefquist 1 0
6. Юханссон Марко 1 0
7. Jesper Loefgren 1 0
8. Viktor Gustafson 1 0
9. Jacob Bergstroem 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 0 0 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
Мьельбю 22.22% (2) 0 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен
Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру Эребру 3:3 Браге Оскаршамнс АИК 1:4 Эребру Эребру 1:1 Дегерфорс Эребру 1:2 Линенсе Эребру 0:3 Виктория Пльзень Эребру 0:2 Йёнчёпинг Эребру 4:0 Линчёпинг Сити Эребру 0:5 Мальмё Юргорден 3:0 Эребру Эребру 2:2 Эльфсборг
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю
Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю

Последние игры между собой

Эребру: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Мьельбю: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Мьельбю 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Эребру 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Эребру Аллсвенскан
Эребру 0:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:1 Эребру Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:3 Мьельбю Шведский кубок Эребру 0:2 Мьельбю Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 9 6 2 1 22 - 11 20
2. Мальмё 9 4 4 1 13 - 9 16
3. Эльфсборг 9 4 4 1 9 - 11 16
4. Сириус 9 4 3 2 14 - 11 15
5. Варберг БоИС 9 4 2 3 13 - 9 14
6. Хеккен 9 3 5 1 17 - 9 14
7. Юргорден 9 4 1 4 13 - 10 13
8. Мьельбю 9 4 1 4 10 - 11 13
9. Эребру 9 3 3 3 8 - 9 12
10. АИК 9 3 3 3 11 - 12 12
11. Хаммарбю 9 3 3 3 9 - 11 12
12. Гётеборг 9 2 4 3 11 - 13 10
13. Эстерсунд 9 2 2 5 8 - 14 8
14. Хельсинборг 9 1 4 4 7 - 14 7
15. Кальмар 9 2 0 7 11 - 16 6
16. Фалькенберг 9 1 3 5 7 - 13 6
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Erik Bjoerndahl бьет в цель!
  • 23'
    Viktor Gustafson уходит с поля. Jesper Gustavsson выходит вместо него
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Давид Лёфквист из команды Мьельбю забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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