Мальмё
2:1
Конец матча
Стадион: Eleda Stadion
Кальмар
3' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
0:1
36' ПенальтиЭльм Виктор
1:1
63' ГолТелин Исаак
72' Желтая карточкаRafinha I
88' Желтая карточкаИнносент Бонке
2:1
89' ГолТелин Исаак
2:1
90' Не забитый пенальтиТелин Исаак
27
Далин
Юхан
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
93
Rafinha
I
16
York
Rafael
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
-
21 Баширу ФуадПолузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
-
39 Amin Sarr
-
Главный тренер: Jon Dahl Tomasson
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 Rafinha IПолузащитник
- Полузащитник
-
16 York RafaelПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Янссон ИсакНападающий
-
-
37 Edvin Crona
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
36'
0:1
63'
1:1
72'
88'
89'
2:1
90'
2:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
66 Владение мячом, % 34
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кристиансен Андерс
|4
|0.15
|2.
|Телин Исаак
|4 (1)
|0.15
|3.
|Рикс Сёрен
|2
|0.08
|4.
|Молинс Гильермо
|1
|0.04
|5.
|Тойвонен Ола
|1
|0.04
|6.
|Бергет Йо Инге
|1
|0.04
|7.
|Антонссон Маркус
|0
|0
|8.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|9.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|10.
|Прица Тим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.08
|2.
|Isak Magnusson
|2
|0.08
|3.
|Nils Froeling
|2
|0.08
|4.
|Алити Фидан
|1
|0.04
|5.
|Юханссон Петр
|1
|0.04
|6.
|Ринг Себастьян
|1
|0.04
|7.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.04
|8.
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|9.
|Янссон Исак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|2
|1
|2.
|Нильсен Лассе
|2
|0
|3.
|Ларссон Эрик
|2
|0
|4.
|Инносент Бонке
|2
|0
|5.
|Сафари Беранг
|1
|0
|6.
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|7.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|8.
|Траустасон Арнор
|1
|0
|9.
|Левицки Оскар
|1
|0
|10.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|2.
|Ринг Себастьян
|1
|1
|3.
|Эльм Виктор
|2
|0
|4.
|Алити Фидан
|2
|0
|5.
|York Rafael
|2
|0
|6.
|Нури Эмин
|1
|0
|7.
|Rafinha I
|1
|0
|8.
|Ингельссон Сванте
|1
|0
|9.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|10.
|Nils Froeling
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальмё
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Кальмар
|30% (3)
|0
|30% (3)
|0
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё
Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Мальмё 8:0 Сюрианска Мальмё 1:3 Варберг БоИС Мальмё 2:0 Спарта Прага Мальмё 1:3 Краснодар ИФК Мальмё 0:7 Мальмё
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд
Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Кальмар: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Кальмар 3:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 6:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Мальмё Аллсвенскан Кальмар 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:3 Мальмё Кубок Мальмё 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Мальмё Аллсвенскан Кальмар 1:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Мальмё Аллсвенскан Кальмар 1:1 Мальмё Международные матчи (клубы) Мальмё 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|2.
|Мальмё
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|3.
|Сириус
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|4.
|Варберг БоИС
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|5.
|Юргорден
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Мьельбю
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|7.
|Хеккен
|8
|3
|4
|1
|15 - 7
|13
|8.
|Эльфсборг
|8
|3
|4
|1
|8 - 11
|13
|9.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Хаммарбю
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Гётеборг
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Эребру
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|13.
|Эстерсунд
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Хельсинборг
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|15.
|Кальмар
|9
|2
|0
|7
|11 - 16
|6
|16.
|Фалькенберг
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0