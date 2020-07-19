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  3. Швеция
Мальмё
2:1
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
3' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
0:1
36' Пенальти
Эльм Виктор
1:1
63' Гол
Телин Исаак
72' Желтая карточка
Rafinha I
88' Желтая карточка
Инносент Бонке
2:1
89' Гол
Телин Исаак
2:1
90' Не забитый пенальти
Телин Исаак
90'+8
27
Далин
Юхан
15
Ахмедходжич
Анел
6
Левицки
Оскар
4
Сафари
Беранг
2
Ларссон
Эрик
20
Инносент
Бонке
10
Кристиансен
Андерс
5
Рикс
Сёрен
32
Бергет
Йо
Инге
7
Телин
Исаак
23
Антонссон
Маркус
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
39
Isak
Magnusson
93
Rafinha
I
11
Ингельссон
Сванте
16
York
Rafael
29
Ромариньо
Перейра
22
Alexander
Ahl
Holmstroem
10
Сахпекидис
Филип
Мальмё
3-4-3
Кальмар
3-4-3

Ход матча

3'
Ахмедходжич Анел
 
30'
 
Янссон Исак
Isak Magnusson
36'
0:1
Эльм Виктор
46'
 
Edvin Crona
Alexander Ahl Holmstroem
46'
Тойвонен Ола
Рикс Сёрен
 
58'
 
Арокойо Гбенга
Эльм Виктор
63'
Телин Исаак
(Антонссон Маркус)
1:1
71'
Кнудсен Йонас
Сафари Беранг
 
71'
Amin Sarr
Бергет Йо Инге
 
72'
Молинс Гильермо
Антонссон Маркус
 
72'
 
Rafinha I
82'
 
Carl Gustafsson
Rafinha I
88'
Инносент Бонке
 
89'
Телин Исаак
(Молинс Гильермо)
2:1
90'
Телин Исаак
2:1

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 66 Владение мячом, % 34

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кристиансен Андерс 4 0.15
2. Телин Исаак 4 (1) 0.15
3. Рикс Сёрен 2 0.08
4. Молинс Гильермо 1 0.04
5. Тойвонен Ола 1 0.04
6. Бергет Йо Инге 1 0.04
7. Антонссон Маркус 0 0
8. Кнудсен Йонас 0 0
9. Ларссон Эрик 0 0
10. Прица Тим 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромариньо Перейра 2 0.08
2. Isak Magnusson 2 0.08
3. Nils Froeling 2 0.08
4. Алити Фидан 1 0.04
5. Юханссон Петр 1 0.04
6. Ринг Себастьян 1 0.04
7. Эльм Виктор 1 (1) 0.04
8. Ингельссон Сванте 0 0
9. Янссон Исак 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 2 1
2. Нильсен Лассе 2 0
3. Ларссон Эрик 2 0
4. Инносент Бонке 2 0
5. Сафари Беранг 1 0
6. Бергет Йо Инге 1 0
7. Кнудсен Йонас 1 0
8. Траустасон Арнор 1 0
9. Левицки Оскар 1 0
10. Ахмедходжич Анел 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 3 1
2. Ринг Себастьян 1 1
3. Эльм Виктор 2 0
4. Алити Фидан 2 0
5. York Rafael 2 0
6. Нури Эмин 1 0
7. Rafinha I 1 0
8. Ингельссон Сванте 1 0
9. Henrik Loefkvist 1 0
10. Nils Froeling 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Кальмар 30% (3) 0 30% (3) 0 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё
Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Мальмё 8:0 Сюрианска Мальмё 1:3 Варберг БоИС Мальмё 2:0 Спарта Прага Мальмё 1:3 Краснодар ИФК Мальмё 0:7 Мальмё
Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд
Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Кальмар: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Кальмар 0:5 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Кальмар Аллсвенскан Мальмё 2:1 Кальмар Товарищеские матчи Мальмё 4:0 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 3:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 6:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Мальмё Аллсвенскан Кальмар 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:3 Мальмё Кубок Мальмё 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Мальмё Аллсвенскан Кальмар 1:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Мальмё Аллсвенскан Кальмар 1:1 Мальмё Международные матчи (клубы) Мальмё 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 9 6 2 1 22 - 11 20
2. Мальмё 9 4 4 1 13 - 9 16
3. Сириус 9 4 3 2 14 - 11 15
4. Варберг БоИС 9 4 2 3 13 - 9 14
5. Юргорден 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Мьельбю 8 4 1 3 9 - 8 13
7. Хеккен 8 3 4 1 15 - 7 13
8. Эльфсборг 8 3 4 1 8 - 11 13
9. АИК 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Хаммарбю 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Гётеборг 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Эребру 8 2 3 3 5 - 8 9
13. Эстерсунд 8 2 1 5 6 - 12 7
14. Хельсинборг 8 1 3 4 5 - 12 6
15. Кальмар 9 2 0 7 11 - 16 6
16. Фалькенберг 8 1 2 5 5 - 11 5
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Эльм Виктор из команды Кальмар забивает с точки!
  • 30'
    Isak Magnusson уходит с поля. Янссон Исак выходит вместо него
  • Желтая карточка
    3'
    Ахмедходжич Анел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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